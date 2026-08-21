AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkin

·3·Texno
AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkin
Qisqacha

Donald Tramp imzolagan memorandumga ko'ra, AQSh 2030-yilga borib yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlar va qo'nishlarni amalga oshirishni maqsad qilgan. Hozirda mamlakat kosmik sohasi yiliga o'rtacha 200 tadan ortiq parvozni bajarmoqda. Hujjat kosmik transport infratuzilmasini rivojlantirish, davlat va xususiy kompaniyalar hamkorligini kuchaytirish hamda ruxsatnomalar berish jarayonini tezlashtirishni ko'zda tutadi.

AQSh maʼmuriyati kosmik tadqiqotlar va sanoatni rivojlantirish yoʻlida ulkan strategik qadam tashladi. Donald Tramp imzolagan yangi memorandumga koʻra, Qoʻshma Shtatlar oldiga 2030-yilga borib yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlar va qoʻnishlarni amalga oshirish vazifasi qoʻyildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu koʻrsatkich hozirgi holatdan keskin farq qiladi, chunki ayni paytda Amerikaning kosmik sohasi oʻrtacha yiliga 200 tadan ortiq parvozni bajarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Imzolangan hujjat mamlakatning kosmik transport infratuzilmasini jadal rivojlantirish hamda davlat va xususiy kompaniyalar oʻrtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashni koʻzda tutadi. Hukumat kelgusida parvozlarni amalga oshirish va tegishli infratuzilmani yaratish uchun zarur boʻlgan ruxsatnomalarni berish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirish niyatida. Bu esa sohadagi byurokratik toʻsiqlarni qisqartirib, ish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Marsni oʻzlashtirish va robotlar missiyasi

Hujjatning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri Qizil sayyorani oʻrganish rejalariga taalluqlidir. Xususan, Donald Tramp Mars yuzasiga robotlarni tushirishning tijoriy imkoniyatlarini oʻrganish boʻyicha maxsus topshiriq berdi. Mazkur yondashuv kelgusida kosmik tadqiqotlarga xususiy kapital va ilgʻor texnologiyalarni jalb qilish imkonini beradi.

Kelajakdagi dasturlar doirasida nafaqat avtomatlashtirilgan qurilmalarni joʻnatish, balki odamlarni Marsga yuborish va ularni Yerga sogʻ-salomat qaytarish masalalari ham koʻrib chiqilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu tashabbuslar insoniyatning yaqin kelajakdagi kosmik imkoniyatlarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.

Yangi strategiyaning asosiy maqsadi — parvozlar chastotasini keskin koʻpaytirish bilan birga, Yer atrofidagi orbitadan Oy va Marsni keng koʻlamda oʻzlashtirish dasturlariga bosqichma-bosqich oʻtish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir. Mutaxassislarning fikricha, bunday ulkan maqsadlarga erishish uchun xususiy sektor va davlat tuzilmalarining muvofiqlashtirilgan harakatlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

KosmosDonald TrampMarsAQShTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiSony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiBugun, 10:23Huawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiBugun, 09:58Samsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaBugun, 07:51ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiBugun, 03:22Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiBugun, 02:58Agressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiAgressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiBugun, 02:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi