AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkin
Donald Tramp imzolagan memorandumga ko'ra, AQSh 2030-yilga borib yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlar va qo'nishlarni amalga oshirishni maqsad qilgan. Hozirda mamlakat kosmik sohasi yiliga o'rtacha 200 tadan ortiq parvozni bajarmoqda. Hujjat kosmik transport infratuzilmasini rivojlantirish, davlat va xususiy kompaniyalar hamkorligini kuchaytirish hamda ruxsatnomalar berish jarayonini tezlashtirishni ko'zda tutadi.
AQSh maʼmuriyati kosmik tadqiqotlar va sanoatni rivojlantirish yoʻlida ulkan strategik qadam tashladi. Donald Tramp imzolagan yangi memorandumga koʻra, Qoʻshma Shtatlar oldiga 2030-yilga borib yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlar va qoʻnishlarni amalga oshirish vazifasi qoʻyildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu koʻrsatkich hozirgi holatdan keskin farq qiladi, chunki ayni paytda Amerikaning kosmik sohasi oʻrtacha yiliga 200 tadan ortiq parvozni bajarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Imzolangan hujjat mamlakatning kosmik transport infratuzilmasini jadal rivojlantirish hamda davlat va xususiy kompaniyalar oʻrtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashni koʻzda tutadi. Hukumat kelgusida parvozlarni amalga oshirish va tegishli infratuzilmani yaratish uchun zarur boʻlgan ruxsatnomalarni berish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirish niyatida. Bu esa sohadagi byurokratik toʻsiqlarni qisqartirib, ish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.
Marsni oʻzlashtirish va robotlar missiyasiHujjatning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri Qizil sayyorani oʻrganish rejalariga taalluqlidir. Xususan, Donald Tramp Mars yuzasiga robotlarni tushirishning tijoriy imkoniyatlarini oʻrganish boʻyicha maxsus topshiriq berdi. Mazkur yondashuv kelgusida kosmik tadqiqotlarga xususiy kapital va ilgʻor texnologiyalarni jalb qilish imkonini beradi.
Kelajakdagi dasturlar doirasida nafaqat avtomatlashtirilgan qurilmalarni joʻnatish, balki odamlarni Marsga yuborish va ularni Yerga sogʻ-salomat qaytarish masalalari ham koʻrib chiqilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu tashabbuslar insoniyatning yaqin kelajakdagi kosmik imkoniyatlarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.
Yangi strategiyaning asosiy maqsadi — parvozlar chastotasini keskin koʻpaytirish bilan birga, Yer atrofidagi orbitadan Oy va Marsni keng koʻlamda oʻzlashtirish dasturlariga bosqichma-bosqich oʻtish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir. Mutaxassislarning fikricha, bunday ulkan maqsadlarga erishish uchun xususiy sektor va davlat tuzilmalarining muvofiqlashtirilgan harakatlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…