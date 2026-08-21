Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldi

·30·Texno
Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldi
Qisqacha

Redmi K100 Pro va Redmi K100 Pro Max taqdimotdan keyingi dastlabki bir hafta ichida boshlang'ich savdo hajmining qariyb 95 foizini sotdi. Redmi K100 Pro savdolari Redmi K90 modeliga nisbatan 70 foizga, Redmi K100 Pro Max savdolari esa Redmi K90 Pro Max ko'rsatkichiga nisbatan 135 foizga yuqori bo'ldi. Har ikki smartfon ilg'or Snapdragon protsessorlari bilan jihozlangan, Redmi K100 Pro modeli 8580 mA-soat, K100 Pro Max esa 9070 mA-soat sig'imli akkumulyatorga ega.

Xiaomi kompaniyasining yangi flagman qurilmalari bozorda katta muvaffaqiyat bilan sotilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, taqdim etilganidan keyingi dastlabki bir hafta ichida Redmi K100 Pro va Redmi K100 Pro Max modellari oʻzining boshlangʻich savdo hajmining qariyb 95 foizini sotishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, joriy yilning 11-avgust kuni eʼlon qilingan ushbu turkumdagi smartfonlar xaridorlar tomonidan keskin qiziqish bilan kutib olindi. @RDObservation tahlilchilari keltirgan raqamlarga koʻra, yangi avlod qurilmalari oldingi avlod vakillariga nisbatan bir necha barobar yuqori natija qayd etgan.

Savdo koʻrsatkichlari va oʻsish surʼatlari

Taqqoslash uchun, bazaviy Redmi K100 Pro modeli oʻtgan yildagi Redmi K90 gadjetiga qaraganda 70 foizga yaxshiroq natija koʻrsatgan boʻlsa, yanada ilgʻor Redmi K100 Pro Max versiyasining savdo hajmi Redmi K90 Pro Max koʻrsatkichidan naq 135 foizga yuqori boʻldi. Avvalroq kompaniya vakili Lu Vэйбин taqdimotdan keyingi dastlabki kunning oʻzidayoq Pro Max versiyasi oldingi avlod rekordini 150 foizga yangilaganini maʼlum qilgan edi.

Bunday yuqori koʻrsatkichlarga erishilishida qurilmalarning texnik xususiyatlari va zamonaviy apparat taʼminoti muhim rol oʻynagan. Seriyadagi har ikki smartfon ham yuqori unumdorlikka ega ilgʻor Snapdragon protsessorlari bilan jihozlangan boʻlib, bu ularning tezkorligi va barqaror ishlashini taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va afzalliklar

Yangi flagmanlarning yana bir diqqatga sazovor jihati ularning quvvat zaxirasi hisoblanadi. Xususan, Redmi K100 Pro modeli 8580 mA•ч sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlsa, K100 Pro Max versiyasiga yanada kattaroq — 9070 mA•ч batareya oʻrnatilgan.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar ovoz sifatiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Ushbu turkumdagi smartfonlar Bose mutaxassislari tomonidan maxsus sozlangan yuqori sifatli audio tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu foydalanuvchilarga multimedia kontentini isteʼmol qilishda yanada boy taassurot taqdim etadi.

Global texnologiya bozorida kuchli raqobat sharoitida erishilayotgan bunday yuqori natijalar Xiaomi brendining foydalanuvchilar ehtiyojini aniq topa olayotgani va flagman qurilmalar narx hamda sifat nisbatini toʻgʻri shakllantirganini koʻrsatib beradi.

XiaomiRedmiSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiRossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiBugun, 12:24SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaSpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaBugun, 11:51AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinAQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinBugun, 10:51Sony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiSony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiBugun, 10:23Huawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiBugun, 09:58Samsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaBugun, 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi