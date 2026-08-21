Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldi
Redmi K100 Pro va Redmi K100 Pro Max taqdimotdan keyingi dastlabki bir hafta ichida boshlang'ich savdo hajmining qariyb 95 foizini sotdi. Redmi K100 Pro savdolari Redmi K90 modeliga nisbatan 70 foizga, Redmi K100 Pro Max savdolari esa Redmi K90 Pro Max ko'rsatkichiga nisbatan 135 foizga yuqori bo'ldi. Har ikki smartfon ilg'or Snapdragon protsessorlari bilan jihozlangan, Redmi K100 Pro modeli 8580 mA-soat, K100 Pro Max esa 9070 mA-soat sig'imli akkumulyatorga ega.
Xiaomi kompaniyasining yangi flagman qurilmalari bozorda katta muvaffaqiyat bilan sotilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, taqdim etilganidan keyingi dastlabki bir hafta ichida Redmi K100 Pro va Redmi K100 Pro Max modellari oʻzining boshlangʻich savdo hajmining qariyb 95 foizini sotishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, joriy yilning 11-avgust kuni eʼlon qilingan ushbu turkumdagi smartfonlar xaridorlar tomonidan keskin qiziqish bilan kutib olindi. @RDObservation tahlilchilari keltirgan raqamlarga koʻra, yangi avlod qurilmalari oldingi avlod vakillariga nisbatan bir necha barobar yuqori natija qayd etgan.
Savdo koʻrsatkichlari va oʻsish surʼatlariTaqqoslash uchun, bazaviy Redmi K100 Pro modeli oʻtgan yildagi Redmi K90 gadjetiga qaraganda 70 foizga yaxshiroq natija koʻrsatgan boʻlsa, yanada ilgʻor Redmi K100 Pro Max versiyasining savdo hajmi Redmi K90 Pro Max koʻrsatkichidan naq 135 foizga yuqori boʻldi. Avvalroq kompaniya vakili Lu Vэйбин taqdimotdan keyingi dastlabki kunning oʻzidayoq Pro Max versiyasi oldingi avlod rekordini 150 foizga yangilaganini maʼlum qilgan edi.
Bunday yuqori koʻrsatkichlarga erishilishida qurilmalarning texnik xususiyatlari va zamonaviy apparat taʼminoti muhim rol oʻynagan. Seriyadagi har ikki smartfon ham yuqori unumdorlikka ega ilgʻor Snapdragon protsessorlari bilan jihozlangan boʻlib, bu ularning tezkorligi va barqaror ishlashini taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va afzalliklarYangi flagmanlarning yana bir diqqatga sazovor jihati ularning quvvat zaxirasi hisoblanadi. Xususan, Redmi K100 Pro modeli 8580 mA•ч sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlsa, K100 Pro Max versiyasiga yanada kattaroq — 9070 mA•ч batareya oʻrnatilgan.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar ovoz sifatiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Ushbu turkumdagi smartfonlar Bose mutaxassislari tomonidan maxsus sozlangan yuqori sifatli audio tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu foydalanuvchilarga multimedia kontentini isteʼmol qilishda yanada boy taassurot taqdim etadi.
Global texnologiya bozorida kuchli raqobat sharoitida erishilayotgan bunday yuqori natijalar Xiaomi brendining foydalanuvchilar ehtiyojini aniq topa olayotgani va flagman qurilmalar narx hamda sifat nisbatini toʻgʻri shakllantirganini koʻrsatib beradi.
…