Oʻlik yulduz kulidan yangi avlod sayyorasi dunyoga keldi

·9·Texno
Oʻlik yulduz kulidan yangi avlod sayyorasi dunyoga keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro astronomlar guruhi Quyoshga oʻxshash yulduzlar hayotini yakunlaganidan soʻng ham ularning atrofida yangi sayyoralar shakllanishi mumkinligiga oid ilk isbotlarni topdi.
  • Bu kashfiyot yulduz halokatidan keyin fazoga otilgan moddalar hisobiga bunyod boʻlgan va yulduzning oq pakana holatiga oʻtishini boshidan kechirmagan yangi sayyoraning mavjudligini tasdiqlaydi.

Xalqaro aʼlomshunoslar guruhi Quyoshga oʻxshash yulduzlar oʻz hayotiy siklini yakunlagandan soʻng ham ularning atrofida yangi sayyoralar shakllanishi mumkinligiga oid ilk isbotlarni qoʻlga kiritdi. Ushbu kashfiyot koinotdagi evolyutsion jarayonlar haqidagi tasavvurlarni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, aniqlangan osmon jismi yulduz halokatidan oldin mavjud boʻlmagan va uning oq pakana holatiga oʻtishini boshidan kechirmagan. Yangi sayyati bevosita yulduz oʻz hayotining soʻnggi bosqichida fazoga otib yuborgan moddalar hisobiga bunyod etilgan.

Yulduzlar evolyutsiyasining yangi sahifasi

Quyosh kabi oʻrta massali yulduzlar oʻz evolyutsiyasining oxirida tashqi qobiqlarining keskin kengayishi bosqichini boshdan kechiradi. Geliy va boshqa ogʻir elementlar yongandan soʻng ular bu qatlamlarni fazoga sochib yuboradi va natijada sayyoraviy tumanlik hosil boʻlib, qolgan yadro oq pakanaga aylanadi.

Ilmiy jamoatchilikda ilgari sayyoraviy tumanliklar ichida toʻlaqonli osmon jismlari mavjud boʻlishi mumkinligiga shubha bilan qaralgan. Biroq soʻnggi yigirma yil davomida olib borilgan kuzatuvlar oq pakanalar toshloq sayyoralar tarkibiga xos moddalarga ega boʻlgan osmon jismlarini parchalab, yutib yuborishga qodir ekanini koʻrsatdi.

Ilmiy izlanishlarning ahamiyati

Olib borilgan soʻnggi tadqiqotlar mavjud ilmiy qarashlarni sezilarli darajada kengaytiradi. Olimlar endilikda halok boʻlgan yulduzlar qoldiqlari atrofida butun boshli «ikkinchi avlod sayyoralari» paydo boʻlishi mumkinligi haqidagi savolni oʻrtaga tashlamoqda.

Mutaxassislarning fikricha, bunday yangi dunyolar hatto kelajakda bizning Quyoshimiz ham fazoga otib yuboradigan moddalar asosida shakllanishi ehtimoldan xoli emas. Bu esa koinotdagi moddalar aylanishi va yulduzlar tizimining qayta tugʻilishi jarayonlarini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

AstronavuniyaYulduzlarSayyoraIlmiy kashfiyotOq pakana
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astronomlar oʻlgan yulduz qoldigʻidan chiqqan ikkinchi avlod planetasini topdiAstronomlar oʻlgan yulduz qoldigʻidan chiqqan ikkinchi avlod planetasini topdiKecha 23:59Tarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildiTarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildi30 sentabr 23:21Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdi29 iyul 21:54Astronomlar oʻsib borayotgan protoplanetaning ilk suratini oldiAstronomlar oʻsib borayotgan protoplanetaning ilk suratini oldi4 oktabr 22:50Olimlar ikki metrli beton orqali "koʻruvchi" muonli lazerni yaratishdiOlimlar ikki metrli beton orqali "koʻruvchi" muonli lazerni yaratishdi1 oktabr 23:55Ko‘chirilgan yurak yangi egasining biologik yoshini qabul qilishi aniqlandiKo‘chirilgan yurak yangi egasining biologik yoshini qabul qilishi aniqlandi1 oktabr 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...