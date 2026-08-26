Garmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soat

·13·Texno
Garmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soat

Taniqli Garmin kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi flagman aqlli soatlari — Garmin Fenix 9 Pro qurilmasini rasman namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yuqori texnologiyali gadjet nafaqat mustahkam titan korpus, balki uzoq muddatli avtonomlik hamda sunʼiy yoʻldosh aloqasi kabi ilgʻor imkoniyatlarni oʻzida mujassam etgan boʻlib, ekstremal sharoitda faoliyat yurituvchi sportchilar va sayohatchilar uchun muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi aqlli soatlar foydalanuvchining ehtiyojidan kelib chiqqan holda 43, 47 va 51 millimetrli oʻlchamlarda chiqariladi. Kichik model 1,3 dyuymli, oʻrtasi 1,4 dyuymli ekran olgan boʻlsa, 51 mm versiyadagi AMOLED panelning diagonali 1,5 dyuymga teng. Ushbu ekranlarning eng yuqori yorqinligi 3000 nitni tashkil etib, quyosh ostida ham maʼlumotlarni oʻqishni juda qulay qiladi.

Displey turlari va rekord darajadagi avtonomlik

Ishlab chiqaruvchi 47 va 51 millimetrli versiyalar uchun AMOLED ekranlar bilan bir qatorda, integratsiyalangan quyosh elementlariga ega transflekativ MiP-displeyni ham taklif qiladi. U ranglarni uzatishda AMOLED'dan biroz ortda qolsa-da, batareya quvvatini saqlashda tengsizdir. Xususan, 51 mm oʻlchamdagi Garmin Fenix 9 Pro Solar modeli oddiy rejimda 57 kungacha ishlasa, energiya tejovchi funksiyada quyosh nuridan yetarli darajada foydalanganda 291 kungacha quvvat saqlashi mumkin.

Qurilmaning korpugi toʻliq qimmatbaho titan qotishmasidan yasalgan boʻlib, oldingi avlodga nisbatan biroz yupqalashgan. Soat 10 ATM standartiga muvofiq suv ostiga 43 metrgacha shoʻngʻishga bardosh beradi. Ichki xotira hajmi esa ikki baravar oshirilib, naqd 64 GB ni tashkil etdi, bu esa foydalanuvchiga koʻplab xarita va musiqalarni saqlash imkonini beradi.

Aloqa imkoniyatlari va dasturiy taʼminot

Alohida taʼkidlash joizki, xaridorlar ixtiyoriy ravishda LTE-modemi va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega inReach versiyasini tanlashlari mumkin. Bu mobil aloqa tarmoqlaridan uzoqda boʻlgan olis hududlarda ham muloqotda qolish imkonini beradi, biroq mazkur servislar uchun alohida obuna talab etiladi. Dasturiy taʼminot qismida Garmin Epic funksiyasi qoʻshilib, u bir necha kunlik faolliklarni bitta sayohatga birlashtirish, foto va hayotiy koʻrsatkichlar statistikasini qoʻshish imkonini beradi.

Shuningdek, interfeys, ayniqsa topografik xaritalar bilan ishlash yanada silliqlashgani aytilmoqda. Oʻrnatilgan LED-chiroq endilikda oq, qizil va yashil ranglarda yorugʻlik tarqatish qobiliyatiga ega. Salomatlikni kuzatuvchi Elevate 5 datchigi oʻzgarmagan holda yurak urishi, qondagi kislorod miqdori, teri haroratini oʻlchash va EKG yozib olish imkonini saqlab qolgan.

GPS-navigatsiya, Garmin Pay qoʻllab-quvvatlaydigan NFC va sport hamda faol hordiq uchun moʻljallangan keng funksiyalar toʻplami saqlanib qolgan. Maʼlumotlarga koʻra, Garmin Fenix 9 Pro AMOLED va Solar versiyalarining boshlangʻich narxi 1100 dollardan boshlanadi, 51 mm modellar esa 1200 dollarga baholangan. LTE va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega inReach modifikatsiyasi uchun yana 100 dollar qoʻshib toʻlash kerak boʻladi. Qurilmaning ochiq savdolari 28-avgust kuni boshlanishi rejalashtirilgan.

GarminSmart-soatT TexnologiyalarGadjetlarSport soatlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiHP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiBugun, 04:29Samsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiBugun, 00:23Apple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiApple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiKecha, 19:57Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiKecha, 19:29Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiApple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiKecha, 19:21Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda