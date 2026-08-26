Garmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soat
Taniqli Garmin kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi flagman aqlli soatlari — Garmin Fenix 9 Pro qurilmasini rasman namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yuqori texnologiyali gadjet nafaqat mustahkam titan korpus, balki uzoq muddatli avtonomlik hamda sunʼiy yoʻldosh aloqasi kabi ilgʻor imkoniyatlarni oʻzida mujassam etgan boʻlib, ekstremal sharoitda faoliyat yurituvchi sportchilar va sayohatchilar uchun muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi aqlli soatlar foydalanuvchining ehtiyojidan kelib chiqqan holda 43, 47 va 51 millimetrli oʻlchamlarda chiqariladi. Kichik model 1,3 dyuymli, oʻrtasi 1,4 dyuymli ekran olgan boʻlsa, 51 mm versiyadagi AMOLED panelning diagonali 1,5 dyuymga teng. Ushbu ekranlarning eng yuqori yorqinligi 3000 nitni tashkil etib, quyosh ostida ham maʼlumotlarni oʻqishni juda qulay qiladi.
Displey turlari va rekord darajadagi avtonomlikIshlab chiqaruvchi 47 va 51 millimetrli versiyalar uchun AMOLED ekranlar bilan bir qatorda, integratsiyalangan quyosh elementlariga ega transflekativ MiP-displeyni ham taklif qiladi. U ranglarni uzatishda AMOLED'dan biroz ortda qolsa-da, batareya quvvatini saqlashda tengsizdir. Xususan, 51 mm oʻlchamdagi Garmin Fenix 9 Pro Solar modeli oddiy rejimda 57 kungacha ishlasa, energiya tejovchi funksiyada quyosh nuridan yetarli darajada foydalanganda 291 kungacha quvvat saqlashi mumkin.
Qurilmaning korpugi toʻliq qimmatbaho titan qotishmasidan yasalgan boʻlib, oldingi avlodga nisbatan biroz yupqalashgan. Soat 10 ATM standartiga muvofiq suv ostiga 43 metrgacha shoʻngʻishga bardosh beradi. Ichki xotira hajmi esa ikki baravar oshirilib, naqd 64 GB ni tashkil etdi, bu esa foydalanuvchiga koʻplab xarita va musiqalarni saqlash imkonini beradi.
Aloqa imkoniyatlari va dasturiy taʼminotAlohida taʼkidlash joizki, xaridorlar ixtiyoriy ravishda LTE-modemi va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega inReach versiyasini tanlashlari mumkin. Bu mobil aloqa tarmoqlaridan uzoqda boʻlgan olis hududlarda ham muloqotda qolish imkonini beradi, biroq mazkur servislar uchun alohida obuna talab etiladi. Dasturiy taʼminot qismida Garmin Epic funksiyasi qoʻshilib, u bir necha kunlik faolliklarni bitta sayohatga birlashtirish, foto va hayotiy koʻrsatkichlar statistikasini qoʻshish imkonini beradi.
Shuningdek, interfeys, ayniqsa topografik xaritalar bilan ishlash yanada silliqlashgani aytilmoqda. Oʻrnatilgan LED-chiroq endilikda oq, qizil va yashil ranglarda yorugʻlik tarqatish qobiliyatiga ega. Salomatlikni kuzatuvchi Elevate 5 datchigi oʻzgarmagan holda yurak urishi, qondagi kislorod miqdori, teri haroratini oʻlchash va EKG yozib olish imkonini saqlab qolgan.
GPS-navigatsiya, Garmin Pay qoʻllab-quvvatlaydigan NFC va sport hamda faol hordiq uchun moʻljallangan keng funksiyalar toʻplami saqlanib qolgan. Maʼlumotlarga koʻra, Garmin Fenix 9 Pro AMOLED va Solar versiyalarining boshlangʻich narxi 1100 dollardan boshlanadi, 51 mm modellar esa 1200 dollarga baholangan. LTE va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega inReach modifikatsiyasi uchun yana 100 dollar qoʻshib toʻlash kerak boʻladi. Qurilmaning ochiq savdolari 28-avgust kuni boshlanishi rejalashtirilgan.
…