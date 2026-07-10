AMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdi

·42·Texno
AMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida gʻayritabiiy hodisa kuzatilmoqda: AMD kompaniyasi bir necha yil avvalgi texnologiyalarni qayta tiklab, OEM hamkorlari uchun yangi mahsulotlarni taqdim etmoqda. Yaqinda eʼlon qilingan, ammo asosi 2019-yilgi arxitekturaga tayanadigan Ryzen 7 4700LE protsessori oʻrnatilgan ilk tayyor shaxsiy kompyuterlar chakana savdoda paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu protsessor rasman oʻtgan oyda taqdim etilgan boʻlsa-da, uning negizida Zen 2 mikroarxitekturasi yotadi. Bu kabi qadamlar odatda ishlab chiqaruvchilar tomonidan omborlardagi eski kristallarni realizatsiya qilish yoki arzon segment uchun maxsus takliflar yaratish maqsadida amalga oshiriladi. Mazkur protsessor bilan jihozlangan ilk tayyor tizimni Qehi brendi taqdim etdi.

Ryzen 7 4700LE: Texnik imkoniyatlar va oʻziga xosliklar

Ryzen 7 4700LE texnik jihatdan 2020-yilda chiqarilgan Ryzen 7 4700G modelining deyarli aynan oʻzi hisoblanadi. Asosiy farqi shundaki, yangi LE indeksli modelda oʻrnatilgan iGPU (grafik yadro) oʻchirilgan va takt chastotasi biroz pasaytirilgan. Protsessor 8 ta yadro va 16 ta potokga ega boʻlib, maksimal chastotasi 4,2 GGs ni tashkil etadi. L3 kesh xotirasi esa 8 MB bilan cheklangan.

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu koʻrsatkich zamonaviy standartlar boʻyicha biroz kamtarona koʻrinadi. Masalan, xuddi shu Zen 2 arxitekturasidagi Ryzen 7 3700X modelida uchinchi darajali kesh xotira hajmi 32 MB ni tashkil etgan. Ryzen 7 4700LE ning issiqlik ajratish quvvati (TDP) 65 W etib belgilangan boʻlib, u asosan tayyor tizimlar (OEM) segmenti uchun moʻljallangan.

Tayyor kompyuter jamlanmasi va narxi

Amazon platformasida paydo boʻlgan Qehi brendining yangi kompyuteri oʻziga xos dizaynga ega. Qurilma zamonaviy “akvarium” uslubidagi korpusga joylashtirilgan va koʻplab yoritgichli ventilyatorlar bilan jihozlangan. Tizimning umumiy xususiyatlari quyidagicha:

  • Protsessor: AMD Ryzen 7 4700LE;
  • Videokarta: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;
  • Tezkor xotira: 16 GB RAM;
  • Ichki xotira: 512 GB SSD.
Ushbu jamlanma AQSH bozorida 800 dollar etib belgilangan. Oʻzbekiston bozoridagi foydalanuvchilar uchun bu kabi yechimlar asosan budjetli oʻyin kompyuterlari segmentida qiziqish uygʻotishi mumkin, biroq 2019-yilgi texnologiya uchun bunday narx biroz yuqoridek tuyuladi.

Mutaxassislarning fikricha, Ryzen 7 4700LE faqat tayyor kompyuterlar tarkibida sotiladi va uni alohida komponent sifatida doʻkonlardan sotib olish imkoniyati boʻlmaydi. Bu esa AMD’ning oʻz resurslaridan maksimal darajada samarali foydalanishga urinayotganidan dalolat beradi.

AMDRyzenПроцессорKompyuterТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatEng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatBugun, 11:21Teplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiTeplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiBugun, 10:30Hindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiHindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiBugun, 09:57Avstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildiAvstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 06:55Chieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaChieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaBugun, 06:22Koinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiKoinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiBugun, 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi