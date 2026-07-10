AMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida gʻayritabiiy hodisa kuzatilmoqda: AMD kompaniyasi bir necha yil avvalgi texnologiyalarni qayta tiklab, OEM hamkorlari uchun yangi mahsulotlarni taqdim etmoqda. Yaqinda eʼlon qilingan, ammo asosi 2019-yilgi arxitekturaga tayanadigan Ryzen 7 4700LE protsessori oʻrnatilgan ilk tayyor shaxsiy kompyuterlar chakana savdoda paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu protsessor rasman oʻtgan oyda taqdim etilgan boʻlsa-da, uning negizida Zen 2 mikroarxitekturasi yotadi. Bu kabi qadamlar odatda ishlab chiqaruvchilar tomonidan omborlardagi eski kristallarni realizatsiya qilish yoki arzon segment uchun maxsus takliflar yaratish maqsadida amalga oshiriladi. Mazkur protsessor bilan jihozlangan ilk tayyor tizimni Qehi brendi taqdim etdi.
Ryzen 7 4700LE: Texnik imkoniyatlar va oʻziga xosliklarRyzen 7 4700LE texnik jihatdan 2020-yilda chiqarilgan Ryzen 7 4700G modelining deyarli aynan oʻzi hisoblanadi. Asosiy farqi shundaki, yangi LE indeksli modelda oʻrnatilgan iGPU (grafik yadro) oʻchirilgan va takt chastotasi biroz pasaytirilgan. Protsessor 8 ta yadro va 16 ta potokga ega boʻlib, maksimal chastotasi 4,2 GGs ni tashkil etadi. L3 kesh xotirasi esa 8 MB bilan cheklangan.
Shuni taʼkidlash joizki, ushbu koʻrsatkich zamonaviy standartlar boʻyicha biroz kamtarona koʻrinadi. Masalan, xuddi shu Zen 2 arxitekturasidagi Ryzen 7 3700X modelida uchinchi darajali kesh xotira hajmi 32 MB ni tashkil etgan. Ryzen 7 4700LE ning issiqlik ajratish quvvati (TDP) 65 W etib belgilangan boʻlib, u asosan tayyor tizimlar (OEM) segmenti uchun moʻljallangan.
Tayyor kompyuter jamlanmasi va narxiAmazon platformasida paydo boʻlgan Qehi brendining yangi kompyuteri oʻziga xos dizaynga ega. Qurilma zamonaviy “akvarium” uslubidagi korpusga joylashtirilgan va koʻplab yoritgichli ventilyatorlar bilan jihozlangan. Tizimning umumiy xususiyatlari quyidagicha:
- Protsessor: AMD Ryzen 7 4700LE;
- Videokarta: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;
- Tezkor xotira: 16 GB RAM;
- Ichki xotira: 512 GB SSD.
Mutaxassislarning fikricha, Ryzen 7 4700LE faqat tayyor kompyuterlar tarkibida sotiladi va uni alohida komponent sifatida doʻkonlardan sotib olish imkoniyati boʻlmaydi. Bu esa AMD’ning oʻz resurslaridan maksimal darajada samarali foydalanishga urinayotganidan dalolat beradi.
…