Qozogʻistonda Starlink yordamida sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozogʻiston Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor Starlink bilan hamkorlikda smartfonlarga toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasini taqdim etdi.
- Beeline Kazakhstan Direct to Cell xizmatini ishga tushirib, olis va borish qiyin boʻlgan hududlarni aloqa bilan taʼminlashda yangi imkoniyatlar yaratdi.
- Ushbu texnologiya uchun maxsus uskunalar talab etilmaydi va dastlab SMS hamda baʼzi internet xizmatlarini taqdim etadi.
Qozogʻiston Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor sunʼiy yoʻldoshdan toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlarga aloqa uzatish imkonini beruvchi texnologiyani joriy etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Beeline Kazakhstan kompaniyasi Starlink bilan hamkorlikda Direct to Cell xizmatining tijoriy foydalanishga topshirilganini eʼlon qildi. Ushbu muhim qadam mamlakatdagi olis va borish qiyin boʻlgan hududlarni aloqa bilan taʼminlashda yangi davrni boshlab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur loyiha Qozogʻiston Sunʼiy intellekt va raqamli rivojlanish vazirligi koʻmagida amalga oshirildi. Uning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchilardan hech qanday maxsus uskunalar, xususan, qimmatbaho sunʼiy yoʻldosh telefoni yoki tashqi antenna talab etilmaydi. Barcha jarayon odatdagi mos keluvchi smartfon yordamida amalga oshiriladi.
Yangi texnologiyaning imkoniyatlariLoyihaning birinchi bosqichida foydalanuvchilarga SMS xabarlarni yuborish va qabul qilish, shuningdek, ayrim bazaviy internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyati taqdim etiladi. Promokompaniya davrida Beeline Kazakhstan mijozlari uchun ushbu xizmat vaqtincha bepul asosda koʻrsatiladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Direct to Cell anʼanaviy yerusti tayanch stansiyalarini almashtirmaydi, balki mavjud tarmoqni toʻldiradi.
Sunʼiy yoʻldosh aloqasi, birinchi navbatda, togʻli hududlar, choʻllar, shosse yoʻllari va uyali aloqa qamrovi yetib bormagan boshqa chekka punktlar uchun moʻljallangan. Shuningdek, u yerusti infratuzilmasi shikastlangani yoki ishdan chiqqani kabi favqulodda vaziyatlarda ham oʻta qoʻl keladi.
Foydalanish shartlari va istiqbollar
- Smartfon oddiy tarmoq qamrov zonasidan tashqarida boʻlishi kerak;
- Osmonning ochiq koʻrinishi taʼminlanishi zarur;
- Asosiy foydalanuvchilar sifatida sayyohlar, chekka hudud aholisi hamda yoʻl, kommunal va favqulodda xizmatlar xodimlari koʻrsatilmoqda.
Hozirgi vaqtda sunʼiy yoʻldosh tarmogʻiga ulanish imkoniyati faqat mos keluvchi Android-smartfonlarda qoʻllab-quvvatlanmoqda. Kelgusida Beeline Kazakhstan rahbariyati ushbu qamrovni boshqa operatsion tizimlardagi qurilmalarga ham kengaytirishni rejalashtirmoqda.
Izohlar 0
…