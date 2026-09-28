Qozogʻistonda Starlink yordamida sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishga tushirildi

·35·Texno
Qozogʻistonda Starlink yordamida sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozogʻiston Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor Starlink bilan hamkorlikda smartfonlarga toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasini taqdim etdi.
  • Beeline Kazakhstan Direct to Cell xizmatini ishga tushirib, olis va borish qiyin boʻlgan hududlarni aloqa bilan taʼminlashda yangi imkoniyatlar yaratdi.
  • Ushbu texnologiya uchun maxsus uskunalar talab etilmaydi va dastlab SMS hamda baʼzi internet xizmatlarini taqdim etadi.

Qozogʻiston Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor sunʼiy yoʻldoshdan toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlarga aloqa uzatish imkonini beruvchi texnologiyani joriy etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Beeline Kazakhstan kompaniyasi Starlink bilan hamkorlikda Direct to Cell xizmatining tijoriy foydalanishga topshirilganini eʼlon qildi. Ushbu muhim qadam mamlakatdagi olis va borish qiyin boʻlgan hududlarni aloqa bilan taʼminlashda yangi davrni boshlab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha Qozogʻiston Sunʼiy intellekt va raqamli rivojlanish vazirligi koʻmagida amalga oshirildi. Uning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchilardan hech qanday maxsus uskunalar, xususan, qimmatbaho sunʼiy yoʻldosh telefoni yoki tashqi antenna talab etilmaydi. Barcha jarayon odatdagi mos keluvchi smartfon yordamida amalga oshiriladi.

Yangi texnologiyaning imkoniyatlari

Loyihaning birinchi bosqichida foydalanuvchilarga SMS xabarlarni yuborish va qabul qilish, shuningdek, ayrim bazaviy internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyati taqdim etiladi. Promokompaniya davrida Beeline Kazakhstan mijozlari uchun ushbu xizmat vaqtincha bepul asosda koʻrsatiladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Direct to Cell anʼanaviy yerusti tayanch stansiyalarini almashtirmaydi, balki mavjud tarmoqni toʻldiradi.

Sunʼiy yoʻldosh aloqasi, birinchi navbatda, togʻli hududlar, choʻllar, shosse yoʻllari va uyali aloqa qamrovi yetib bormagan boshqa chekka punktlar uchun moʻljallangan. Shuningdek, u yerusti infratuzilmasi shikastlangani yoki ishdan chiqqani kabi favqulodda vaziyatlarda ham oʻta qoʻl keladi.

Foydalanish shartlari va istiqbollar

  • Smartfon oddiy tarmoq qamrov zonasidan tashqarida boʻlishi kerak;
  • Osmonning ochiq koʻrinishi taʼminlanishi zarur;
  • Asosiy foydalanuvchilar sifatida sayyohlar, chekka hudud aholisi hamda yoʻl, kommunal va favqulodda xizmatlar xodimlari koʻrsatilmoqda.
Mazkur loyiha 2025-yil oxiridan beri davom etib kelayotgan sinov jarayonlarining mantiqiy davomi boʻldi. Muvaffaqiyatli test sinovlaridan soʻng Qozogʻiston ushbu texnologiyani sinovdan tijoriy xizmat bosqichiga oʻtkazgan Markaziy Osiyodagi ilk davlatga aylandi.

Hozirgi vaqtda sunʼiy yoʻldosh tarmogʻiga ulanish imkoniyati faqat mos keluvchi Android-smartfonlarda qoʻllab-quvvatlanmoqda. Kelgusida Beeline Kazakhstan rahbariyati ushbu qamrovni boshqa operatsion tizimlardagi qurilmalarga ham kengaytirishni rejalashtirmoqda.

StarlinkBeeline KazakhstanDirect to CellSunʼiy yoʻldosh aloqasiQozogʻiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiNepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldi31 avgust 11:59SpaceX oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqa qurilmalarini orbitaga chiqardiSpaceX oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqa qurilmalarini orbitaga chiqardi6 avgust 02:29Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiQozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandi10 sentabr 11:26Yaponiya smartfonlar uchun to'g'ridan-to'g'ri sun'iy yo'ldosh aloqasini yo'lga qo'ydiYaponiya smartfonlar uchun to'g'ridan-to'g'ri sun'iy yo'ldosh aloqasini yo'lga qo'ydi28 aprel 16:24Ilon Maskning sun’iy yo‘ldosh interneti Qirg‘izistonda rasman ish boshladiIlon Maskning sun’iy yo‘ldosh interneti Qirg‘izistonda rasman ish boshladi25 may 13:36Venesueladagi zilziladan soʻng Starlink 700 mingdan ortiq kishini internet bilan taʼminladiVenesueladagi zilziladan soʻng Starlink 700 mingdan ortiq kishini internet bilan taʼminladi21 iyul 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi