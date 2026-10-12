O‘zbekiston robototexnika bo‘yicha 1-o‘rinni egallab mutlaq jahon chempioni bo‘ldi (video)
Janubiy Koreyaning Inchxon shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli First Global Challenge 2026 xalqaro robototexnika olimpiadasida O‘zbekiston terma jamoasi olamshumul tarixiy g‘alabaga erishdi. Dunyoning 200 ga yaqin davlatidan tashrif buyurgan eng kuchli yosh ixtirochilar ishtirok etgan bahslarda hamyurtlarimiz tengsiz deb topilib, ilk bor robototexnika bo‘yicha mutlaq jahon chempioniga aylandi.
Texnologiya sohasida jahon gigantlari hisoblangan AQSH, Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlarni ortda qoldirgan o‘zbek yoshlari mamlakatimiz ilm-fan va muhandislik salohiyatini butun dunyoga yana bir bor namoyish etishdi.
Mutlaq ustunlik va yangi jahon rekordi: 16 ta bahsda 16 g‘alaba
O‘zbekiston yosh muhandislari musobaqaning har bir bosqichida mutlaq favorit ekanliklarini isbotlashdi:
100 foizlik natija: Terma jamoamiz turnir doirasida o‘tkazilgan barcha 16 ta o‘yinda g‘alaba qozonib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
Musobaqa rekordi: Hamyurtlarimiz jami 637 ball to‘plagan holda, musobaqa tarixidagi mutlaq rekordni qayd etishdi;
Maydondagi katta farq: Alyans bahslarida O‘zbekiston robotlari yuqori aniqlik, tezkorlik va noyob muhandislik yechimi bilan ajralib turib, raqiblardan bir necha barobar yuqori ochkolarni qayd etdi.
3 ta oltin medal va tarixiy muvaffaqiyat
Musobaqa yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolari 3 ta oltin medalni qo‘lga kiritib, yakuniy hisobda yaqqol ustunlik bilan shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi:
Dunyoning yetakchi markazlarini ortda qoldirish: Bu natija mamlakatimiz robototexnika va IT sohasidagi ta’lim sifati jahon standartlariga to‘liq javob bera olishini amalda ko‘rsatdi;
Ilm-fanga yangi turtki: Ushbu g‘alaba yurtimizdagi minglab yoshlarni zamonaviy STEM yo‘nalishlari, dasturlash va muhandislik sohalariga jalb qilish, farzandlarimizning ilm-fanga qiziqishini keskin oshirish uchun ulkan turtki bo‘lib xizmat qiladi.
Inchxon sahnasida O‘zbekiston bayrog‘ini baland ko‘targan yosh ixtirochilarimiz nafaqat oltin medallarni, balki mamlakatning texnologik kelajagiga bo‘lgan yuksak ishonchni ham mustahkamladi
Izohlar 0
…