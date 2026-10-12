O‘zbekiston robototexnika bo‘yicha 1-o‘rinni egallab mutlaq jahon chempioni bo‘ldi (video)

·1·Texno
O‘zbekiston robototexnika bo‘yicha 1-o‘rinni egallab mutlaq jahon chempioni bo‘ldi (video)

Janubiy Koreyaning Inchxon shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli First Global Challenge 2026 xalqaro robototexnika olimpiadasida O‘zbekiston terma jamoasi olamshumul tarixiy g‘alabaga erishdi. Dunyoning 200 ga yaqin davlatidan tashrif buyurgan eng kuchli yosh ixtirochilar ishtirok etgan bahslarda hamyurtlarimiz tengsiz deb topilib, ilk bor robototexnika bo‘yicha mutlaq jahon chempioniga aylandi.

Texnologiya sohasida jahon gigantlari hisoblangan AQSH, Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlarni ortda qoldirgan o‘zbek yoshlari mamlakatimiz ilm-fan va muhandislik salohiyatini butun dunyoga yana bir bor namoyish etishdi.

Mutlaq ustunlik va yangi jahon rekordi: 16 ta bahsda 16 g‘alaba

O‘zbekiston yosh muhandislari musobaqaning har bir bosqichida mutlaq favorit ekanliklarini isbotlashdi:

  • 100 foizlik natija: Terma jamoamiz turnir doirasida o‘tkazilgan barcha 16 ta o‘yinda g‘alaba qozonib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • Musobaqa rekordi: Hamyurtlarimiz jami 637 ball to‘plagan holda, musobaqa tarixidagi mutlaq rekordni qayd etishdi;

  • Maydondagi katta farq: Alyans bahslarida O‘zbekiston robotlari yuqori aniqlik, tezkorlik va noyob muhandislik yechimi bilan ajralib turib, raqiblardan bir necha barobar yuqori ochkolarni qayd etdi.

3 ta oltin medal va tarixiy muvaffaqiyat

Musobaqa yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolari 3 ta oltin medalni qo‘lga kiritib, yakuniy hisobda yaqqol ustunlik bilan shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi:

  • Dunyoning yetakchi markazlarini ortda qoldirish: Bu natija mamlakatimiz robototexnika va IT sohasidagi ta’lim sifati jahon standartlariga to‘liq javob bera olishini amalda ko‘rsatdi;

  • Ilm-fanga yangi turtki: Ushbu g‘alaba yurtimizdagi minglab yoshlarni zamonaviy STEM yo‘nalishlari, dasturlash va muhandislik sohalariga jalb qilish, farzandlarimizning ilm-fanga qiziqishini keskin oshirish uchun ulkan turtki bo‘lib xizmat qiladi.

Inchxon sahnasida O‘zbekiston bayrog‘ini baland ko‘targan yosh ixtirochilarimiz nafaqat oltin medallarni, balki mamlakatning texnologik kelajagiga bo‘lgan yuksak ishonchni ham mustahkamladi

First Global Challenge 2026IncheonO‘zbekiston robot jamoasiRobototexnika olimpiadasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt olamida yirik kelishuv: Anthropic robototexnika startapini sotib olmoqdami?Sunʼiy intellekt olamida yirik kelishuv: Anthropic robototexnika startapini sotib olmoqdami?22 iyul 08:21Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiXiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdi15 sentabr 15:54Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdi20 sentabr 17:23Robotlarni boshqarishni osonlashtirmoqchi boʻlgan Enigma 70 million dollar investitsiya jalb qildiRobotlarni boshqarishni osonlashtirmoqchi boʻlgan Enigma 70 million dollar investitsiya jalb qildi27 iyul 18:27Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaRobototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqda9 iyul 00:22Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiPekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi20 avgust 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)