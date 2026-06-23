HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadi

·21·Texno
HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadi

Goʻzallik industriyasida inqilobiy oʻzgarish yasashni maqsad qilgan HaloBraid startapi soch oʻrish jarayonini avtomatlashtiruvchi yangi qurilmani taqdim etdi. Mazkur texnologiya ayollar uchun koʻp yillik muammoga aylangan, baʼzan 12 soatgacha davom etadigan murakkab soch turmaklash jarayonini bir necha barobar tezlashtirishga xizmat qiladi. Loyiha allaqachon investorlar eʼtiborini tortib, 7 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilishga ulgurdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Gʻoya muallifi Yinka Ogunbiyi Harvard universitetining muhandislik magistri va MBA darajasiga ega boʻlib, u soch oʻrishni shunchaki anʼana emas, balki texnik yechim talab qiladigan muammo sifatida koʻrgan. Pandemiya davrida oʻz sochlarini mustaqil oʻrishga urinib, bunga toʻrt kun sarflagan muhandis, bu sohada avtomatlashtirish zarurligini tushunib yetgan. TechCrunch nashrining xabar berishicha, HaloBraid qurilmasi professional stilistlar uchun yordamchi vosita boʻlib xizmat qiladi.

Texnologiya qanday ishlaydi?

Qurilmaning ishlash prinsipi sodda va samarali: stilist soch oʻrishni boshlab beradi va jarayonning asosiy qismini HaloBraid qurilmasiga topshiradi. Robotlashtirilgan tizim qolgan qismni bir necha soniya ichida yakunlaydi. Hozirda patentlash jarayonida boʻlgan ushbu uskuna sochga zarar yetkazmaslik uchun maxsus yumshoq mexanizmlar bilan jihozlangan. U ayniqsa murakkab hisoblangan "knotless" va "box braids" uslubidagi turmaklar uchun moʻljallangan.

Ogunbiyi tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, dunyo boʻylab odamlar har yili soch oʻrish uchun taxminan 8 milliard soat vaqt sarflashadi. 2000 kishi ishtirok etgan soʻrovnomada respondentlarning 95 foizi, agar jarayon kamroq vaqt olsa, sochlarini tez-tez oʻttirgan boʻlishlarini bildirishgan. Bu esa bozorda ulkan talab mavjudligidan dalolat beradi.

Sarmoyadorlar va bozor istiqbollari

Loyiha Reddit asoschilaridan biri Alexis Ohanian boshqaradigan Seven Seven Six venchur jamgʻarmasi tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Ohanianning ushbu sohaga qiziqishi tasodifiy emas. Uning turmush oʻrtogʻi, mashhur tennischi Serena Williams va farzandlari doimiy ravishda murakkab soch turmaklaridan foydalanishadi. Ohanianning soʻzlariga koʻra, u bu jarayonning naqadar uzoq va charchatuvchi ekanligini shaxsan kuzatgan.

Stilistlar uchun ham bu texnologiya katta yengillik yaratadi. Uzoq vaqt davomida qoʻlda bajariladigan ogʻir mehnat koʻpincha kasbiy kasalliklarga, jumladan, artrit va boʻgʻim ogʻriqlariga sabab boʻladi. HaloBraid esa ushbu jismoniy yuklamani kamaytirib, salonlarga bir kunda koʻproq mijozga xizmat koʻrsatish imkonini beradi.

Ohanian Dyson brendi soch quritgichlar bozorini qanday oʻzgartirgan boʻlsa, HaloBraid ham soch turmaklash sanoatida shunday burilish yasashiga ishonadi. Qurilmaning ilk namunalari joriy yilning oxiriga qadar professional goʻzallik salonlarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu kabi texnologik yechimlar anʼanaviy xizmat koʻrsatish sohalarini robototexnika yordamida modernizatsiya qilishning yorqin namunasidir.

HaloBraidTexnologiyaRobototexnikaStartapGoʻzallik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiGonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiBugun, 20:51LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiLastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiBugun, 20:30Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishSamsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishBugun, 20:24Mikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqdaMikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqdaBugun, 19:52Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiMeta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiBugun, 19:28Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBeysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi