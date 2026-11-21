iPhone 19 chiqarilmaydimi? Yubiley iPhone 20 Pro dizayni va sizdirilgan xususiyatlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasi 2027 yil kuzida iPhone lineykasining 20 yilligi munosabati bilan iPhone 19 nomini o'tkazib yuborib, iPhone 20 va iPhone 20 Pro modellarini taqdim etishi kutilmoqda.
- AppleTrack va boshqa insayderlar ma'lumotlariga ko'ra, yangi smartfon to'rt tomoni egilgan deyarli ramkasiz ekran, titan rom va ekran ostiga yashirilgan Face ID texnologiyasi bilan jihozlanadi.
Apple kompaniyasining 20 yillik yubileyiga bag‘ishlangan smartfon qanday ko‘rinishda bo‘lishi mumkin? AppleTrack sizdirilgan insayderlik ma’lumotlari asosida yangi iPhone'ning ilk konsept tasvirlarini taqdim etdi. Unda ekranning to‘rt tomonidan qayrilgan, deyarli ramkasiz dizayn aks etgan.
Taxminlarga ko‘ra, 2027 yil kuzida ikki o‘lchamdagi iPhone 20 va iPhone 20 Pro taqdim etiladi. Bu esa Apple iPhone 19 nomini o‘tkazib yuborishi mumkinligini anglatadi.
Tarqalgan so‘nggi insayderlik ma’lumotlari va konsept-renderlarga ko‘ra, 2027 yil kuzida iPhone lineykasining 20 yilligi munosabati bilan taqdim etiladigan iPhone 20 Pro to‘rt tomonidan egilgan deyarli ramkasiz ekran va titan romli yupqa korpusga ega bo‘ladi. YouTube'dagi AppleTrack kanali va taniqli insayderlar (jumladan, Ice Universe hamda Bloomberg tahlilchisi Mark Gurman) tarqatgan ma’lumotlarga asoslangan renderlarda smartfon dizaynining asosiy o‘zgarishlari aks etgan.
Dizayn va korpusdagi asosiy yangiliklar
To‘rt tomonlama egilgan shisha (Quad-curved): Old displey ham, orqa panel ham to‘rt chetidan silliq bukilgan bo‘lib, bu smartfonga yaxlit shisha bo‘lagidek ko‘rinish beradi. Ekran atrofidagi ramkalar taxminan 1 mm gacha qisqarib, old tomondan qaraganda deyarli ko‘rinmaydi.
Titan romning qaytishi: Apple Pro-lineykasida alyuminiydan voz kechib, yana titan romga qaytishi kutilmoqda. Bunda tekis qirralar o‘rnini iPhone X va ultrayupqa iPhone Air uslubidagi yanada yumaloq va ingichka metall hoshiya egallaydi.
Ekran ostiga yashirilgan Face ID: Face ID sensorlari to‘liq displey ostiga o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Natijada odatdagi Dynamic Island qirqimi sezilarli darajada kichrayib, faqat old kamera uchun kichik nuqta shaklida qoladi (ba’zi konseptlarda esa kamera ham ekran ostiga yashirilgan).
Sensorli tugmalar: An’anaviy mexanik tugmalar o‘rniga bosimni sezuvchi va vibratsiya (Taptic Engine) orqali javob qaytaruvchi sensorli tugmalar o‘rnatilishi mumkin.
Xususiyat
Kutilayotgan yangilik va tafsilotlar
Displey va ramka
To‘rt tomonlama egilgan shisha (Quad-curved), ~1 mm ramka; 6,4 dyuym (Pro) va 7 dyuym (Pro Max)
Korpus va tugmalar
Titan romga qaytish, yumaloq/ingichka hoshiya, Taptic Engine javobli sensorli tugmalar
Old qism
Face ID'ni ekran ostiga o‘tkazish, kichraygan Dynamic Island yoki ekran ostidagi kamera
Ichki platforma
2 nanometrli A21 Pro chipi, Apple'ning o‘z modemi, kremniy-anodli akkumulator
Kamera
LOFIC texnologiyali keng dinamik diapazonli sensor va 200 MP datchik sinovlari
Kutilayotgan texnik xususiyatlar
Ekran o‘lchamlari: Yupqa ramkalar hisobiga korpus o‘lchamini keskin kattalashtirmagan holda displey diagonali iPhone 20 Pro‘da 6,4 dyuymgacha, Pro Max versiyasida esa 7 dyuymgacha kengayishi taxmin qilinmoqda.
Protsessor va batareya: Yangi 2 nanometrli A21 Pro chipi, Apple'ning o‘z modemi hamda yupqa korpusni saqlab qolish uchun kremniy-anodli (silicon-anode) sig‘imdor akkumulator qo‘llanilishi aytilmoqda.
Kamera: Asosiy modul uchun keng dinamik diapazonli (LOFIC texnologiyali) yangi sensor va 200 megapikselli datchik sinovdan o‘tkazilmoqda.
Eslatma: Ushbu renderlar hozircha ilk muhandislik prototiplari haqidagi insaydlar asosida yaratilgan konseptlardir. Rasmiy taqdimot 2027 yil sentyabrida bo‘lib o‘tishi kutilayotgani sababli, yakuniy dizaynda ayrim o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, deyarli ramkasiz va to‘rt tomoni egilgan dizayn hamda 200 megapikselli kamera yubiley iPhone'ni bozorda qanchalik ajratib ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…