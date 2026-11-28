Nodirbek Abdusattorov London Chess Classic 2026 turnirida peshqadamlar safida bormoqda
Buyuk Britaniya poytaxtida davom etayotgan nufuzli London Chess Classic 2026 xalqaro shaxmat turnirida 3-tur bellashuvlari yakunlandi. Rasmiy mukofot jamg‘armasi 50 000 funt sterlingni (g‘olib — 15 000 funt) tashkil etuvchi mazkur musobaqada amaldagi chempion — o‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov unvonini munosib himoya qilmoqda.
Abdusattorovning ilk uch turdagi natijalari
«Masters» guruhida 10 nafar grossmeyster 9 tur davomida g‘oliblik uchun kurash olib bormoqda. Hamyurtimiz turnirni g‘alaba bilan boshlagan bo‘lsa, keyingi ikki bahsda tajribali raqiblari bilan murosaga keldi:
1-tur: Mezbon grossmeyster Shreyas Royal ustidan ishonchli g‘alaba.
2-tur: Yana bir angliyalik taniqli shaxmatchi Maykl Adams bilan durang.
3-tur: Kecha o‘tkazilgan partiyada ukrainalik afsonaviy faxriy grossmeyster Vasiliy Ivanchuk bilan ochkolar bo‘lishib olindi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va bugungi 4-tur o‘yinlari
3-turda amerikalik Levon Aronyan Maykl Adamsni mag‘lub etib, 2,5 ochko bilan yakka peshqadamga aylanib oldi. Uning ortidan uch nafar shaxmatchi 2 ochkodan jamg‘argan holda ta’qib qilib bormoqda.
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa formati va mukofot puli
10 ishtirokchi, 9 tur; umumiy jamg‘arma — 50 000 funt (g‘olibga — 15 000 funt)
Yakka peshqadam (3-turdan so‘ng)
Levon Aronyan (AQSH) — 2,5 ochko
Ta’qibchilar guruhi (2 ochkodan)
Nodirbek Abdusattorov (O‘zbekiston), Endi Vudvard, Gaveyn Maroroa Jons
Abdusattorovning 4-turdagi bahsi
Bugun, 28 noyabr kuni qora donalarda angliyalik 39 yoshli Gaveyn Maroroa Jonsga qarshi o‘ynaydi
Peshqadamning 4-turdagi bahsi
Levon Aronyan qora donalarda Vasiliy Ivanchuk bilan hisob-kitob qiladi
Sizningcha, bugun 4-turda qora donalarda Gaveyn Maroroa Jonsga qarshi o‘ynaydigan Nodirbek Abdusattorov g‘alaba qozonib, turnir jadvalida yana yetakchilar qatoriga ko‘tarila oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati hamda Nodirbek Abdusattorovning Londondagi ishtirokini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…