«Ikkimiz ham kuchli raqiblarmiz»: Gukesh Sindarovga qarshi bahsdagi bosim haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahon chempioni Gukesh Dommaradju o‘zbekistonlik Javohir Sindarov bilan kechayotgan bahsdagi dastlabki uchta durang natijadan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.
- Hindistonlik grossmeyster 14 ta partiyadan iborat uchrashuv hali davom etayotganini va har ikki shaxmatchi yuqori saviyada o‘yin ko‘rsatayotganini ta’kidladi.
- Ayni paytda umumiy hisob 1,5 : 1,5 ko‘rinishida teng turibdi.
- Bugun, 28 noyabr kuni shaxmatchilar o‘rtasidagi to‘rtinchi partiya bo‘lib o‘tadi.
Amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaradju o‘zbekistonlik da’vogar Javohir Sindarovga qarshi kechayotgan jahon toji uchun matchning dastlabki uchchala partiyasi durang bilan yakunlanganidan so‘ng yuzaga kelgan ruhiy bosim va o‘yin sifati haqida o‘z fikrlarini bildirdi.
«Hali 14 ta partiyaning yarmiga ham yaqinlashmadik»
Hind grossmeysteri ketma-ket uchta durang natijaga qaramay, match uzoq davom etishini va har ikki shaxmatchi yuqori saviyada o‘yin namoyish etayotganini alohida ta’kidladi:
«Ha, har bir partiyada doimo bosim bo‘ladi. Uchta durang jiddiy narsadek eshitiladi, ko‘rinadi, tuyuladi. Lekin bu 14 ta partiya kontekstida, biz hatto yarmiga ham yaqinlashmadik. Bu uzoq davom etadigan uchrashuv va biz ikkimiz ham harakat qilyapmiz, ikkimiz ham yaxshi shaxmat o‘ynayapmiz. Va biz ikkimiz ham kuchli raqiblarmiz, shuning uchun xohlagan paytingizda partiya yutish oson emas.
Biz imkoniyatlar yaratishga va imkoniyatlardan maksimal foydalanishga harakat qilyapmiz, lekin hozircha hech birimizda juda ko‘p katta imkoniyatlar tug‘ilmadi. Va bu ham yaxshi – bu odatda biz yaxshi shaxmat o‘ynayotganimizni va sifat yuqori ekanligini anglatadi», — dedi Gukesh Dommaradju.
4-partiya oldidan match holati
Bugun o‘tkaziladigan to‘rtinchi tur bahsi oldidan qarama-qarshilikdagi asosiy ko‘rsatkichlar quyidagicha ko‘rinish olgan:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Match formati
14 ta partiyadan iborat bahs
Dastlabki 3 partiya natijasi
Barcha bellashuvlar durang bilan yakunlangan
Umumiy hisob
1,5 : 1,5 (tenglik)
Navbatdagi bahs
Bugun, 28 noyabr kuni 4-partiya o‘tkaziladi
Sizningcha, ketma-ket uchta yuqori sifatli durangdan so‘ng bugungi 4-partiyada Gukesh va Javohir Sindarovdan qay biri tavakkal qilib, hisobda oldinga chiqishga intiladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati hamda jahon chempionligi uchun kechayotgan tarixiy bahs yangiliklarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…