Quvonch hissi nega yo‘qolyapti? Olimlar COVID-19 ning miyaga kutilmagan ta’sirini aniqladi

·68·Salomatlik
Quvonch hissi nega yo‘qolyapti? Olimlar COVID-19 ning miyaga kutilmagan ta’sirini aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • COVID-19 infeksiyasi nafaqat nafas yo‘llariga, balki insonning ruhiy holati va hayotdan zavq olish qobiliyatiga ham zarba berishi mumkinligi aniqlandi.
  • Kasallik miyaning motivatsiya, baxt va xotira uchun mas’ul bo‘lgan muhim sohalariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, bu esa dofamin ishlab chiqarish bilan bog‘liq nerv uchlari zichligining kamayishiga olib keladi.
  • Natijada, inson avval zavqlangan oddiy narsalardan ham zavq ololmay qoladi, bu holat angedoniya deb ataladi.

Dunyo tibbiyot olimlari koronavirus infeksiyasining inson organizmiga yetkazadigan yashirin va uzoq muddatli asoratlarini o‘rganishda davom etmoqda. So‘nggi ilmiy tadqiqotlar COVID-19 nafaqat nafas yo‘llariga, balki insonning ruhiy holati, hayotdan zavq olish qobiliyati va baxt hissiga ham bevosita zarba berishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, kasallikni boshdan kechirgan ko‘plab insonlarda kuzatilayotgan befarqlik, doimiy charchoq va quvonch hissining kamayishi ortida miyada yuz beradigan jiddiy fiziologik o‘zgarishlar yotibdi.

Virus miyaning qaysi markazlariga zarba beradi?

Ilmiy xulosalarga ko‘ra, infeksiya inson xulq-atvori va kayfiyatini boshqaruvchi markazlarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi:

  • Motivatsiya va baxt markazi: Koronavirus miyaning motivatsiya, baxt, qoniqish hamda xotira saqlanishi uchun mas’ul bo‘lgan muhim sohalari faoliyatini susaytiradi;

  • Kasallik og‘irligiga bog‘liqlik: Infeksiya organizmda qanchalik og‘ir kechgan bo‘lsa, uning asab tizimi va hissiy holatga qoldiradigan salbiy oqibatlari ham shunchalik chuqur va xavfli bo‘ladi.

Dofamin tanqisligi: Quvonch nega yo‘qoladi?

Tadqiqot davomida olimlar koronavirusdan keyingi ruhiy o‘zgarishlarning bosh sababini ochiqladi:

  • Nerv tolalari zichligining kamayishi: Kasallikni boshdan o‘tkazgan bemorlarda zavq va rag‘bat gormoni sanalgan dofamin ishlab chiqarish bilan bog‘liq nerv uchlari zichligi sezilarli darajada kamayib ketgani qayd etilgan;

  • Hissiyotlarning «so‘nishi»: Dofamin retseptorlari va nerv uchlarining zararlanishi oqibatida inson avval o‘zini quvontirgan oddiy narsalardan — sevimli mashg‘ulotlar, muloqot yoki yutuqlardan avvalgidek zavq ololmay qoladi (bu tibbiyotda angedoniya deb ataladi).

Asoratlar qanchalik ortga qaytadi?

Shifokorlar va neyrobiologlar bu jarayonning qay darajada tiklanishi mumkinligini hali to‘liq baholay olgani yo‘q:

  • Qo‘shimcha tadqiqotlar zarurati: Miya to‘qimalari va nerv uchlarining kasallikdan keyin o‘z holiga to‘liq qaytish imkoniyati, tiklanish muddatlari va buning uchun qanday tibbiy muolajalar zarurligi qo‘shimcha chuqur klinik o‘rganishlarni talab qiladi;

  • Mutaxassis tavsiyasi: Agar COVID-19 ni o‘tkazgandan so‘ng uzoq vaqt davomida chuqur loqaydlik, xotira sustligi va motivatsiya yetishmovchiligi kuzatilsa, buni shunchaki dangasalik yoki mavsumiy charchoq deb bilmasdan, nevrolog yoki terapevt ko‘rigidan o‘tish tavsiya etiladi.

COVID-19koronavirusdan keyingi ruhiy o‘zgarishlardafaminneyrologik asoratlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...25 iyul 11:13Tungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlarTungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlar13 sentabr 13:52Bosib turilgan his-tuyg‘ular salomatlikka qanday zarba beradi?Bosib turilgan his-tuyg‘ular salomatlikka qanday zarba beradi?21 avgust 23:01His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?11 iyul 18:44Gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paymoqda — shifokorlar nimalardan ogohlantirmoqda?Gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paymoqda — shifokorlar nimalardan ogohlantirmoqda?Kecha 18:42Tadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildiTadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildi12 oktabr 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?
Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?