Mixail Galustyan Dushanbega tashrifidan so‘ng tojik xalqidan kechirim so‘radi

·0·Dunyo
Mixail Galustyan Dushanbega tashrifidan so‘ng tojik xalqidan kechirim so‘radi

Rossiyalik taniqli aktyor va shoumen Mixail Galustyan Tojikiston poytaxti Dushanbe shahriga qilgan tashrifi va ijtimoiy tarmoqlardagi jiddiy tanqidlardan so‘ng tojik xalqidan rasman uzr so‘radi.

Artist 30 sentyabr kuni Dushanbeda bo‘lib o‘tgan yopiq tadbirlardan biriga faxriy mehmon sifatida tashrif buyurgan edi. Biroq uning kelishi ijtimoiy tarmoqlarning mahalliy segmentida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.

Tanqidlar sababi: «Nasha Russia» va stereotiplar

Galustyanning tashrifi nima sababdan e’tirozlarga duch keldi:

  • «Ravshan va Jamshut» obrazlari: Tarmoq faollari va tanqidchilar o‘z vaqtida ekranlarda mashhur bo‘lgan «Nasha Russia» hajviy ko‘rsatuvidagi obrazlar mehnat muhojirlari sha’nini yerga urgani hamda tojiklar haqida salbiy qarashlarni shakllantirganini ta’kidlashdi;

  • Ikkiga bo‘lingan jamoatchilik: Foydalanuvchilarning bir qismi aktyorning mamlakatga kelishiga keskin qarshi chiqqan bo‘lsa, boshqalari o‘tmishdagi hazillarni kechirib, konstruktiv muloqotga chaqirdi.

«Dushanbe meni hayratda qoldirdi»: Aktyorning samimiy munosabati

Yuzaga kelgan to‘lqindan so‘ng Mixail Galustyan tojik xalqiga murojaat qilib, o‘z xato va tuyg‘ularini ochiq bayon etdi:

  • Rasmiy uzr: Shoumen o‘zining eski sahna obrazlari kimningdir ko‘nglini og‘ritgan yoki izzat-nafsiga tekkan bo‘lsa, bundan chin dildan afsusda ekanini bildirib, butun tojik xalqidan uzr so‘radi;

  • Ilk tashrif va taassurotlar: Galustyan ilk bor Dushanbe shahrida bo‘lganini, shaharning go‘zalligi va aholining samimiy mehmondo‘stligi unda juda iliq taassurot qoldirganini qayd etdi;

  • Madaniyat va tarix bilan tanishuv: Artist iliq qabul uchun minnatdorlik bildirib, ushbu safar unga Tojikistonning boy tarixi va madaniyati bilan yanada yaqindan tanishish imkonini berganini qo‘shimcha qildi.

1,5 milliard dollarlik loyiha taqdimoti

Ma’lumotlarga ko‘ra, aktyorning videomurojaati dastlab «TAS International Group» rahbari Oleg Samsonovning akkauntida e’lon qilingan:

  • Tashrif maqsadi: Kompaniya Galustyanni Dushanbega ulkan va zamonaviy «Dushanbe International District» developerlik loyihasining rasmiy taqdimotiga taklif etgan;

  • 340 metrlik osmono‘par bino: Loyiha qiymati taxminan 1,5 milliard dollarni tashkil etib, unda 77 qavatli, balandligi 340 metrga yetadigan ulkan minora qad rostlashi ko‘zda tutilgan.

Galustyanning samimiy uzri va e’tirofi ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar ohangini yumshatib, ko‘plab muxlislar tomonidan ijobiy qarshi olindi.

Mixail GalustyanNasha RossiyaTAS International GroupDushanbe International District
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dushanbeda “Ravshan” mojarosi: Mixail Galustyanning tashrifi Tojikistonda keskin norozilikka sabab bo‘ldiDushanbeda “Ravshan” mojarosi: Mixail Galustyanning tashrifi Tojikistonda keskin norozilikka sabab bo‘ldi1 oktabr 00:02AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladi30 sentabr 09:03Ukrainada yangi bosh qo‘mondon: Sirskiy o‘rniga Mixail Drapatiy tayinlandiUkrainada yangi bosh qo‘mondon: Sirskiy o‘rniga Mixail Drapatiy tayinlandi22 iyul 11:54Ukraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdiUkraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdi19 avgust 11:04Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?6 sentabr 12:09Zelenskiyga bosim kuchaydi: sobiq vazir Fedorov urush rejasini so‘ramoqdaZelenskiyga bosim kuchaydi: sobiq vazir Fedorov urush rejasini so‘ramoqda22 avgust 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi