Mixail Galustyan Dushanbega tashrifidan so‘ng tojik xalqidan kechirim so‘radi
Rossiyalik taniqli aktyor va shoumen Mixail Galustyan Tojikiston poytaxti Dushanbe shahriga qilgan tashrifi va ijtimoiy tarmoqlardagi jiddiy tanqidlardan so‘ng tojik xalqidan rasman uzr so‘radi.
Artist 30 sentyabr kuni Dushanbeda bo‘lib o‘tgan yopiq tadbirlardan biriga faxriy mehmon sifatida tashrif buyurgan edi. Biroq uning kelishi ijtimoiy tarmoqlarning mahalliy segmentida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.
Tanqidlar sababi: «Nasha Russia» va stereotiplar
Galustyanning tashrifi nima sababdan e’tirozlarga duch keldi:
«Ravshan va Jamshut» obrazlari: Tarmoq faollari va tanqidchilar o‘z vaqtida ekranlarda mashhur bo‘lgan «Nasha Russia» hajviy ko‘rsatuvidagi obrazlar mehnat muhojirlari sha’nini yerga urgani hamda tojiklar haqida salbiy qarashlarni shakllantirganini ta’kidlashdi;
Ikkiga bo‘lingan jamoatchilik: Foydalanuvchilarning bir qismi aktyorning mamlakatga kelishiga keskin qarshi chiqqan bo‘lsa, boshqalari o‘tmishdagi hazillarni kechirib, konstruktiv muloqotga chaqirdi.
«Dushanbe meni hayratda qoldirdi»: Aktyorning samimiy munosabati
Yuzaga kelgan to‘lqindan so‘ng Mixail Galustyan tojik xalqiga murojaat qilib, o‘z xato va tuyg‘ularini ochiq bayon etdi:
Rasmiy uzr: Shoumen o‘zining eski sahna obrazlari kimningdir ko‘nglini og‘ritgan yoki izzat-nafsiga tekkan bo‘lsa, bundan chin dildan afsusda ekanini bildirib, butun tojik xalqidan uzr so‘radi;
Ilk tashrif va taassurotlar: Galustyan ilk bor Dushanbe shahrida bo‘lganini, shaharning go‘zalligi va aholining samimiy mehmondo‘stligi unda juda iliq taassurot qoldirganini qayd etdi;
Madaniyat va tarix bilan tanishuv: Artist iliq qabul uchun minnatdorlik bildirib, ushbu safar unga Tojikistonning boy tarixi va madaniyati bilan yanada yaqindan tanishish imkonini berganini qo‘shimcha qildi.
1,5 milliard dollarlik loyiha taqdimoti
Ma’lumotlarga ko‘ra, aktyorning videomurojaati dastlab «TAS International Group» rahbari Oleg Samsonovning akkauntida e’lon qilingan:
Tashrif maqsadi: Kompaniya Galustyanni Dushanbega ulkan va zamonaviy «Dushanbe International District» developerlik loyihasining rasmiy taqdimotiga taklif etgan;
340 metrlik osmono‘par bino: Loyiha qiymati taxminan 1,5 milliard dollarni tashkil etib, unda 77 qavatli, balandligi 340 metrga yetadigan ulkan minora qad rostlashi ko‘zda tutilgan.
Galustyanning samimiy uzri va e’tirofi ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar ohangini yumshatib, ko‘plab muxlislar tomonidan ijobiy qarshi olindi.
Izohlar 0
…