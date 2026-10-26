Xolesterinni tabiiy yo‘l bilan kamaytirish usullari
Qondagi xolesterin miqdorining yuqori bo‘lishi yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishi mumkin. Uni nazorat qilishda ovqatlanish tartibi, jismoniy faollik va kundalik odatlar muhim o‘rin tutadi. Ayrim mahsulotlarni kamroq iste’mol qilish, tolaga boy oziq-ovqatlarni ko‘paytirish va muntazam harakatlanish yomon xolesterin deb ataladigan LPNP miqdorini pasaytirishga yordam berishi mumkin. Biroq turmush tarzini o‘zgartirish har doim ham dori vositalari o‘rnini bosa olmaydi.
Xolesterinni kamaytirishga yordam beradigan odatlar
To‘yingan yog‘larni kamaytirish. Yog‘li go‘sht, kolbasa, sariyog‘, qaymoq va yog‘li sut mahsulotlarini haddan tashqari ko‘p iste’mol qilish yomon xolesterin miqdorini oshirishi mumkin. Ularning bir qismini zaytun yog‘i, yong‘oq va baliq kabi to‘yinmagan yog‘larga boy mahsulotlar bilan almashtirish foydali.
Tolaga boy mahsulotlarni ko‘paytirish. Suli, loviya, mosh, no‘xat, yasmiq, olma va nok tarkibidagi eruvchan tolalar ichakda xolesterinning so‘rilishini kamaytirishga yordam beradi. Ularni kundalik ovqatlanishga qo‘shish qondagi LPNP miqdorini pasaytirishda foydali bo‘lishi mumkin.
Sabzavot va mevalarni ko‘proq iste’mol qilish. Turli xil sabzavotlar, mevalar va butun donli mahsulotlar muvozanatli ovqatlanishning muhim qismidir. Ular organizmni tola va boshqa zarur ozuqa moddalari bilan ta’minlaydi.
Muntazam jismoniy faollik. Tez yurish, suzish va velosiped haydash xolesterin ko‘rsatkichlarini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Kattalarga haftasiga kamida 150 daqiqa o‘rtacha jadallikdagi jismoniy faollik tavsiya etiladi.
Vaznni nazorat qilish va chekishdan voz kechish. Ortiqcha vaznni kamaytirish qondagi yog‘lar miqdoriga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Chekishni tashlash ham yurak-qon tomir kasalliklari xavfini pasaytirishga yordam beradi.
Xolesterinni tekshirib turish nima uchun kerak?
Qonda xolesterin miqdori yuqori bo‘lgan odam o‘zini yaxshi his qilishi va hech qanday alomat sezmasligi mumkin. Shu sababli uni faqat tashqi belgilarga qarab aniqlab bo‘lmaydi. Qon tahlili orqali umumiy xolesterin, LPNP, LPVP va triglitseridlar miqdori tekshiriladi.
Agar xolesterin yuqori bo‘lsa, shifokor insonning yoshi, umumiy salomatligi va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini hisobga olib, davolash rejasini belgilaydi. Ayrim hollarda faqat ovqatlanishni o‘zgartirish yetarli bo‘lmaydi va dori vositalari talab etiladi. Shuning uchun buyurilgan dorilarni o‘zboshimchalik bilan to‘xtatish mumkin emas.
Izohlar 0
…