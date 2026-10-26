Xolesterinni tabiiy yo‘l bilan kamaytirish usullari

·1·Salomatlik
Xolesterinni tabiiy yo‘l bilan kamaytirish usullari

Qondagi xolesterin miqdorining yuqori bo‘lishi yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishi mumkin. Uni nazorat qilishda ovqatlanish tartibi, jismoniy faollik va kundalik odatlar muhim o‘rin tutadi. Ayrim mahsulotlarni kamroq iste’mol qilish, tolaga boy oziq-ovqatlarni ko‘paytirish va muntazam harakatlanish yomon xolesterin deb ataladigan LPNP miqdorini pasaytirishga yordam berishi mumkin. Biroq turmush tarzini o‘zgartirish har doim ham dori vositalari o‘rnini bosa olmaydi.

Xolesterinni kamaytirishga yordam beradigan odatlar

To‘yingan yog‘larni kamaytirish. Yog‘li go‘sht, kolbasa, sariyog‘, qaymoq va yog‘li sut mahsulotlarini haddan tashqari ko‘p iste’mol qilish yomon xolesterin miqdorini oshirishi mumkin. Ularning bir qismini zaytun yog‘i, yong‘oq va baliq kabi to‘yinmagan yog‘larga boy mahsulotlar bilan almashtirish foydali.

Tolaga boy mahsulotlarni ko‘paytirish. Suli, loviya, mosh, no‘xat, yasmiq, olma va nok tarkibidagi eruvchan tolalar ichakda xolesterinning so‘rilishini kamaytirishga yordam beradi. Ularni kundalik ovqatlanishga qo‘shish qondagi LPNP miqdorini pasaytirishda foydali bo‘lishi mumkin.

Sabzavot va mevalarni ko‘proq iste’mol qilish. Turli xil sabzavotlar, mevalar va butun donli mahsulotlar muvozanatli ovqatlanishning muhim qismidir. Ular organizmni tola va boshqa zarur ozuqa moddalari bilan ta’minlaydi.

Muntazam jismoniy faollik. Tez yurish, suzish va velosiped haydash xolesterin ko‘rsatkichlarini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Kattalarga haftasiga kamida 150 daqiqa o‘rtacha jadallikdagi jismoniy faollik tavsiya etiladi.

Vaznni nazorat qilish va chekishdan voz kechish. Ortiqcha vaznni kamaytirish qondagi yog‘lar miqdoriga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Chekishni tashlash ham yurak-qon tomir kasalliklari xavfini pasaytirishga yordam beradi.

Xolesterinni tekshirib turish nima uchun kerak?

Qonda xolesterin miqdori yuqori bo‘lgan odam o‘zini yaxshi his qilishi va hech qanday alomat sezmasligi mumkin. Shu sababli uni faqat tashqi belgilarga qarab aniqlab bo‘lmaydi. Qon tahlili orqali umumiy xolesterin, LPNP, LPVP va triglitseridlar miqdori tekshiriladi.

Agar xolesterin yuqori bo‘lsa, shifokor insonning yoshi, umumiy salomatligi va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini hisobga olib, davolash rejasini belgilaydi. Ayrim hollarda faqat ovqatlanishni o‘zgartirish yetarli bo‘lmaydi va dori vositalari talab etiladi. Shuning uchun buyurilgan dorilarni o‘zboshimchalik bilan to‘xtatish mumkin emas.

XolesterinYurak SalomatligiSog‘lom OvqatlanishJismoniy Faollik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir haftada 1 kilogramm ozish uchun qancha qadam yurish kerak?Bir haftada 1 kilogramm ozish uchun qancha qadam yurish kerak?Bugun 00:55O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15Qon guruhingiz qarish tezligini belgilaydimi? Olimlar haqiqatni ochiqladiQon guruhingiz qarish tezligini belgilaydimi? Olimlar haqiqatni ochiqladi24 oktabr 18:38Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?25 sentabr 09:28«Kechirmaslik» saratonga olib keladimi? Mutaxassis fikri bahs uyg‘otdi«Kechirmaslik» saratonga olib keladimi? Mutaxassis fikri bahs uyg‘otdi6 sentabr 20:56«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13 sentabr 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati