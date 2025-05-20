Шавкат Мирзиёев расман Венгрияда: музокаралар ва саммит кутиб турибди

·531·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев расман Венгрияда: музокаралар ва саммит кутиб турибди
Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан биргаликда Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг таклифига биноан 19 май куни расмий ташриф билан Будапешт шаҳрига етиб келди.
Шавкат Мирзиёев расман Венгрияда: музокаралар ва саммит кутиб турибди
Шавкат Мирзиёев расман Венгрияда: музокаралар ва саммит кутиб турибди
Ташриф катта сиёсий ва иқтисодий аҳамият касб этиб, икки мамлакат муносабатларида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.

Расмий қабул маросими
Шавкат Мирзиёев расман Венгрияда: музокаралар ва саммит кутиб турибди
Будапештдаги Ференц Лист номидаги халқаро аэропортда Ўзбекистон етакчисини Венгрия иқтисодий ривожланиш вазири Мартон Надь ва бошқа юқори даражали расмийлар кутиб олди. Қабул жараёнида икки давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортиб турди.

Олий даражадаги музокаралар — 20 майда
Шавкат Мирзиёев расман Венгрияда: музокаралар ва саммит кутиб турибди
Ташриф дастурига мувофиқ, 20 май куни Будапештда олий даражадаги Ўзбекистон–Венгрия музокаралари бўлиб ўтади. Унда сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, инновацион, транспорт, энергетика, аграр ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.

Бизнес мулоқотлар ва стратегиялар
Шавкат Мирзиёев расман Венгрияда: музокаралар ва саммит кутиб турибди
Президент Мирзиёев ташриф доирасида Венгрия ҳукумати расмийлари ва етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказиши, икки томонлама инвестициявий лойиҳалар ва келишувлар юзасидан музокаралар олиб бориши ҳам режалаштирилган.

Туркий давлатлар саммитида иштирок — 21 май
Шавкат Мирзиёев расман Венгрияда: музокаралар ва саммит кутиб турибди
Ташрифнинг яна бир муҳим жиҳати — 21 май куни Венгрия пойтахтида бўлиб ўтадиган Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида Ўзбекистон президентининг иштирок этишидир. Бу тадбир доирасида кўп томонлама форматдаги алоқаларни ривожлантириш масалалари ҳам муҳокама қилинади.

Zamin.uz таҳририятидан:
Ўзбекистон–Венгрия муносабатлари сўнгги йилларда изчил ривожланиб, стратегик ҳамкорлик даражасига кўтарилган. Мазкур расмий ташриф икки давлат ўртасидаги ишонч, ўзаро манфаатли шериклик ва кўп қиррали алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Сиз қандай деб ўйлайсиз: Венгрия билан муносабатларнинг қайси йўналиши истиқболлироқ бўлиши мумкин?
Ўзбекистон РеспубликасиВенгрия Бош ВазирлигиБудапешт ШаҳриСиёсий МузокараларИнвестициявий ЛойиҳаларТуркий ДавлатларСтратегик ҲамкорликМулоқотларИқтисодий Ривожланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришКучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришБугун, 08:14Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Бугун, 08:10Ўзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланадиЎзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланадиБугун, 08:01Абитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиАбитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиБугун, 07:15Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиБугун, 06:57Ўзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиЎзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиБугун, 06:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди