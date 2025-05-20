Шавкат Мирзиёев расман Венгрияда: музокаралар ва саммит кутиб турибди
Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан биргаликда Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг таклифига биноан 19 май куни расмий ташриф билан Будапешт шаҳрига етиб келди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ташриф катта сиёсий ва иқтисодий аҳамият касб этиб, икки мамлакат муносабатларида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.
Расмий қабул маросими
Будапештдаги Ференц Лист номидаги халқаро аэропортда Ўзбекистон етакчисини Венгрия иқтисодий ривожланиш вазири Мартон Надь ва бошқа юқори даражали расмийлар кутиб олди. Қабул жараёнида икки давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортиб турди.
Олий даражадаги музокаралар — 20 майда
Ташриф дастурига мувофиқ, 20 май куни Будапештда олий даражадаги Ўзбекистон–Венгрия музокаралари бўлиб ўтади. Унда сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, инновацион, транспорт, энергетика, аграр ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.
Бизнес мулоқотлар ва стратегиялар
Президент Мирзиёев ташриф доирасида Венгрия ҳукумати расмийлари ва етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказиши, икки томонлама инвестициявий лойиҳалар ва келишувлар юзасидан музокаралар олиб бориши ҳам режалаштирилган.
Туркий давлатлар саммитида иштирок — 21 май
Ташрифнинг яна бир муҳим жиҳати — 21 май куни Венгрия пойтахтида бўлиб ўтадиган Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида Ўзбекистон президентининг иштирок этишидир. Бу тадбир доирасида кўп томонлама форматдаги алоқаларни ривожлантириш масалалари ҳам муҳокама қилинади.
Zamin.uz таҳририятидан:
Ўзбекистон–Венгрия муносабатлари сўнгги йилларда изчил ривожланиб, стратегик ҳамкорлик даражасига кўтарилган. Мазкур расмий ташриф икки давлат ўртасидаги ишонч, ўзаро манфаатли шериклик ва кўп қиррали алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Сиз қандай деб ўйлайсиз: Венгрия билан муносабатларнинг қайси йўналиши истиқболлироқ бўлиши мумкин?
Ташриф катта сиёсий ва иқтисодий аҳамият касб этиб, икки мамлакат муносабатларида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.
Расмий қабул маросими
Будапештдаги Ференц Лист номидаги халқаро аэропортда Ўзбекистон етакчисини Венгрия иқтисодий ривожланиш вазири Мартон Надь ва бошқа юқори даражали расмийлар кутиб олди. Қабул жараёнида икки давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортиб турди.
Олий даражадаги музокаралар — 20 майда
Ташриф дастурига мувофиқ, 20 май куни Будапештда олий даражадаги Ўзбекистон–Венгрия музокаралари бўлиб ўтади. Унда сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, инновацион, транспорт, энергетика, аграр ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.
Бизнес мулоқотлар ва стратегиялар
Президент Мирзиёев ташриф доирасида Венгрия ҳукумати расмийлари ва етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказиши, икки томонлама инвестициявий лойиҳалар ва келишувлар юзасидан музокаралар олиб бориши ҳам режалаштирилган.
Туркий давлатлар саммитида иштирок — 21 май
Ташрифнинг яна бир муҳим жиҳати — 21 май куни Венгрия пойтахтида бўлиб ўтадиган Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида Ўзбекистон президентининг иштирок этишидир. Бу тадбир доирасида кўп томонлама форматдаги алоқаларни ривожлантириш масалалари ҳам муҳокама қилинади.
Zamin.uz таҳририятидан:
Ўзбекистон–Венгрия муносабатлари сўнгги йилларда изчил ривожланиб, стратегик ҳамкорлик даражасига кўтарилган. Мазкур расмий ташриф икки давлат ўртасидаги ишонч, ўзаро манфаатли шериклик ва кўп қиррали алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Сиз қандай деб ўйлайсиз: Венгрия билан муносабатларнинг қайси йўналиши истиқболлироқ бўлиши мумкин?
…