Ўзбекистонлик мигрантларга қулайлик яратиш учун янги қонун лойиҳаси!
Қонунчилик палатасининг Меҳнат, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий масалалар қўмитасида миграция соҳасидаги қонунчилик тизимини янада мукаммаллаштиришга қаратилган янги қонун лойиҳаси дастлабки тарзда кўриб чиқилди. Ушбу муҳим ташаббус меҳнат миграцияси билан боғлиқ муносабатларни янада тартибга солиш, шунингдек, хорижда ишлаш истагида бўлган Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқий ҳимоясини таъминлаш мақсадида тайёрланган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қонун лойиҳасининг асосий ўзгаришларидан бири сифатида, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлигига янги ва муҳим ваколатларни бериш назарда тутилмоқда. Эндиликда ушбу давлат органи Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида иш излаётган шахсларни ишга жойлаштириш билан шуғулланувчи хусусий бандлик агентликларига лицензия бериш, уларнинг лицензия шартларига риоя этилишини доимий равишда назорат қилиш каби вазифаларни амалга оширадиган ваколатли идора сифатида фаолият юритади.
Лойиҳада хусусий бандлик агентликларининг имкониятларини кенгайтиришга қаратилган бир қанча янги тартиблар ҳам назарда тутилмоқда. Жумладан, агентликларга хорижда вақтинча меҳнат қилишни режалаштираётган фуқаролар учун чет тили ва касб-ҳунарга ўқитишга мўлжалланган махсус ўқув курсларини ташкил этиш ҳуқуқи берилади. Шунингдек, бундай ўқув жараёнида хорижий ҳамкор иш берувчиларни жалб этиш имконияти ҳам очилади.
Мазкур тартиблар орқали ишчи мигрантларнинг касбий ва тил тайёргарлиги кучайтирилиб, уларнинг хорижда меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш режалаштирилмоқда. Бу эса ўз навбатида, Ўзбекистондан хорижга кетган фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқлари ва манфаатлари муҳофазасига ижобий таъсир кўрсатади.
Қонун лойиҳасида хусусий бандлик агентликлари фаолияти учун лицензия олиш жараёнини соддалаштириш ва қулайлаштириш мақсадида лицензия олиш учун зарур бўлган захира маблағлари миқдорини камайтириш масаласи ҳам кўзда тутилмоқда. Бундай ўзгаришлар хусусий агентликларнинг сонини кўпайтиришга ва ушбу соҳада рақобат муҳитини ривожлантиришга хизмат қилади.
Қонун лойиҳаси депутатлар ва сиёсий партиялар фракциялари муҳокамасига киритиш учун тайёрланмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу янги тартиб-қоидалар мамлакатимизда меҳнат миграцияси билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни янада шаффоф ва самарали ташкил этишга ёрдам беради. Шунингдек, бу фуқароларнинг ҳуқуқий билим ва кўникмаларини ошириб, уларнинг хориждаги меҳнат фаолияти давомида турли муаммоларга дуч келиш эҳтимолини пасайтиради.
Мазкур янги қонун лойиҳасининг қабул қилиниши билан миграция соҳасида янги давр бошланиши кутилаётганини таъкидлаган мутахассислар, бу жараёнлар меҳнат бозоридаги талаб ва таклиф ўртасидаги мувозанатни таъминлашда катта аҳамият касб этишини таъкидлашмоқда.
Zamin.uz таҳририяти мазкур қонун лойиҳаси бўйича янгиликларни диққат билан кузатиб боради. Ушбу ташаббуснинг самарадорлиги қанчалик юқори бўлишини вақт кўрсатади.
Қонун лойиҳасининг асосий ўзгаришларидан бири сифатида, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлигига янги ва муҳим ваколатларни бериш назарда тутилмоқда. Эндиликда ушбу давлат органи Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида иш излаётган шахсларни ишга жойлаштириш билан шуғулланувчи хусусий бандлик агентликларига лицензия бериш, уларнинг лицензия шартларига риоя этилишини доимий равишда назорат қилиш каби вазифаларни амалга оширадиган ваколатли идора сифатида фаолият юритади.
Лойиҳада хусусий бандлик агентликларининг имкониятларини кенгайтиришга қаратилган бир қанча янги тартиблар ҳам назарда тутилмоқда. Жумладан, агентликларга хорижда вақтинча меҳнат қилишни режалаштираётган фуқаролар учун чет тили ва касб-ҳунарга ўқитишга мўлжалланган махсус ўқув курсларини ташкил этиш ҳуқуқи берилади. Шунингдек, бундай ўқув жараёнида хорижий ҳамкор иш берувчиларни жалб этиш имконияти ҳам очилади.
Мазкур тартиблар орқали ишчи мигрантларнинг касбий ва тил тайёргарлиги кучайтирилиб, уларнинг хорижда меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш режалаштирилмоқда. Бу эса ўз навбатида, Ўзбекистондан хорижга кетган фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқлари ва манфаатлари муҳофазасига ижобий таъсир кўрсатади.
Қонун лойиҳасида хусусий бандлик агентликлари фаолияти учун лицензия олиш жараёнини соддалаштириш ва қулайлаштириш мақсадида лицензия олиш учун зарур бўлган захира маблағлари миқдорини камайтириш масаласи ҳам кўзда тутилмоқда. Бундай ўзгаришлар хусусий агентликларнинг сонини кўпайтиришга ва ушбу соҳада рақобат муҳитини ривожлантиришга хизмат қилади.
Қонун лойиҳаси депутатлар ва сиёсий партиялар фракциялари муҳокамасига киритиш учун тайёрланмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу янги тартиб-қоидалар мамлакатимизда меҳнат миграцияси билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни янада шаффоф ва самарали ташкил этишга ёрдам беради. Шунингдек, бу фуқароларнинг ҳуқуқий билим ва кўникмаларини ошириб, уларнинг хориждаги меҳнат фаолияти давомида турли муаммоларга дуч келиш эҳтимолини пасайтиради.
Мазкур янги қонун лойиҳасининг қабул қилиниши билан миграция соҳасида янги давр бошланиши кутилаётганини таъкидлаган мутахассислар, бу жараёнлар меҳнат бозоридаги талаб ва таклиф ўртасидаги мувозанатни таъминлашда катта аҳамият касб этишини таъкидлашмоқда.
Zamin.uz таҳририяти мазкур қонун лойиҳаси бўйича янгиликларни диққат билан кузатиб боради. Ушбу ташаббуснинг самарадорлиги қанчалик юқори бўлишини вақт кўрсатади.
…