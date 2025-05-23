Ўзбекистонлик мигрантларга қулайлик яратиш учун янги қонун лойиҳаси!

·3.8K·Ўзбекистон
Ўзбекистонлик мигрантларга қулайлик яратиш учун янги қонун лойиҳаси!
Қонунчилик палатасининг Меҳнат, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий масалалар қўмитасида миграция соҳасидаги қонунчилик тизимини янада мукаммаллаштиришга қаратилган янги қонун лойиҳаси дастлабки тарзда кўриб чиқилди. Ушбу муҳим ташаббус меҳнат миграцияси билан боғлиқ муносабатларни янада тартибга солиш, шунингдек, хорижда ишлаш истагида бўлган Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқий ҳимоясини таъминлаш мақсадида тайёрланган.

Қонун лойиҳасининг асосий ўзгаришларидан бири сифатида, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлигига янги ва муҳим ваколатларни бериш назарда тутилмоқда. Эндиликда ушбу давлат органи Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида иш излаётган шахсларни ишга жойлаштириш билан шуғулланувчи хусусий бандлик агентликларига лицензия бериш, уларнинг лицензия шартларига риоя этилишини доимий равишда назорат қилиш каби вазифаларни амалга оширадиган ваколатли идора сифатида фаолият юритади.

Лойиҳада хусусий бандлик агентликларининг имкониятларини кенгайтиришга қаратилган бир қанча янги тартиблар ҳам назарда тутилмоқда. Жумладан, агентликларга хорижда вақтинча меҳнат қилишни режалаштираётган фуқаролар учун чет тили ва касб-ҳунарга ўқитишга мўлжалланган махсус ўқув курсларини ташкил этиш ҳуқуқи берилади. Шунингдек, бундай ўқув жараёнида хорижий ҳамкор иш берувчиларни жалб этиш имконияти ҳам очилади.

Мазкур тартиблар орқали ишчи мигрантларнинг касбий ва тил тайёргарлиги кучайтирилиб, уларнинг хорижда меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш режалаштирилмоқда. Бу эса ўз навбатида, Ўзбекистондан хорижга кетган фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқлари ва манфаатлари муҳофазасига ижобий таъсир кўрсатади.

Қонун лойиҳасида хусусий бандлик агентликлари фаолияти учун лицензия олиш жараёнини соддалаштириш ва қулайлаштириш мақсадида лицензия олиш учун зарур бўлган захира маблағлари миқдорини камайтириш масаласи ҳам кўзда тутилмоқда. Бундай ўзгаришлар хусусий агентликларнинг сонини кўпайтиришга ва ушбу соҳада рақобат муҳитини ривожлантиришга хизмат қилади.

Қонун лойиҳаси депутатлар ва сиёсий партиялар фракциялари муҳокамасига киритиш учун тайёрланмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу янги тартиб-қоидалар мамлакатимизда меҳнат миграцияси билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни янада шаффоф ва самарали ташкил этишга ёрдам беради. Шунингдек, бу фуқароларнинг ҳуқуқий билим ва кўникмаларини ошириб, уларнинг хориждаги меҳнат фаолияти давомида турли муаммоларга дуч келиш эҳтимолини пасайтиради.

Мазкур янги қонун лойиҳасининг қабул қилиниши билан миграция соҳасида янги давр бошланиши кутилаётганини таъкидлаган мутахассислар, бу жараёнлар меҳнат бозоридаги талаб ва таклиф ўртасидаги мувозанатни таъминлашда катта аҳамият касб этишини таъкидлашмоқда.

Zamin.uz таҳририяти мазкур қонун лойиҳаси бўйича янгиликларни диққат билан кузатиб боради. Ушбу ташаббуснинг самарадорлиги қанчалик юқори бўлишини вақт кўрсатади.
Меҳнат МиграциясиҚонун ЛойиҳасиХусусий БандликЛицензия ОлишВазирлар Маҳкамаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Кеча, 17:26Ўзбекистонда автосуғурта нархи рекорд даражада ошиб кетдиЎзбекистонда автосуғурта нархи рекорд даражада ошиб кетдиКеча, 17:03Жорий ҳафтада кутилаётган об-ҳаво тафсилотлари маълум қилиндиЖорий ҳафтада кутилаётган об-ҳаво тафсилотлари маълум қилиндиКеча, 15:59Ўзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилдиЎзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилдиКеча, 13:31Эрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаЭрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаКеча, 13:17Бир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиБир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиКеча, 10:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган