Ўзбекистонда болалар сони маълум қилинди

·174·Ўзбекистон
Ўзбекистонда болалар сони маълум қилинди

Фото: Миллий статистика қўмитаси

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январ ҳолатига Ўзбекистонда 0–14 ёшдаги болалар сони 11 630 879 нафарни ташкил этган. Бу кўрсаткич мамлакат аҳолиси таркибида ёшлар улуши юқори эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Статистик маълумотларга қараганда, болалар орасида ўғил болалар сони бироз устунлик қилади. Жумладан, ўғил болалар 6 030 736 нафарни ташкил этган бўлса, қиз болалар сони 5 600 143 нафарга тенг бўлган.

Бундай демографик кўрсаткичлар мамлакатда таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришга бўлган эҳтиёжни янада оширади. Айниқса, мактаблар, болалар боғчалари ҳамда болалар саломатлигини қўллаб-қувватлаш тизимини кенгайтириш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Қайд этиш жоиз, Ўзбекистон аҳолиси таркибида ёшлар улушининг юқорилиги келажакда меҳнат бозори учун катта салоҳият яратади. Шу билан бирга, бу омил давлатдан узоқ муддатли режалаштириш ва самарали ижтимоий сиёсат юритишни талаб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиБугун, 08:14Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди