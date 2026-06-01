Ўзбекистонда болалар сони маълум қилинди
Фото: Миллий статистика қўмитаси
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январ ҳолатига Ўзбекистонда 0–14 ёшдаги болалар сони 11 630 879 нафарни ташкил этган. Бу кўрсаткич мамлакат аҳолиси таркибида ёшлар улуши юқори эканини яна бир бор тасдиқлайди.
Статистик маълумотларга қараганда, болалар орасида ўғил болалар сони бироз устунлик қилади. Жумладан, ўғил болалар 6 030 736 нафарни ташкил этган бўлса, қиз болалар сони 5 600 143 нафарга тенг бўлган.
Бундай демографик кўрсаткичлар мамлакатда таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришга бўлган эҳтиёжни янада оширади. Айниқса, мактаблар, болалар боғчалари ҳамда болалар саломатлигини қўллаб-қувватлаш тизимини кенгайтириш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.
Қайд этиш жоиз, Ўзбекистон аҳолиси таркибида ёшлар улушининг юқорилиги келажакда меҳнат бозори учун катта салоҳият яратади. Шу билан бирга, бу омил давлатдан узоқ муддатли режалаштириш ва самарали ижтимоий сиёсат юритишни талаб этади.
…