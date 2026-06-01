Ёзнинг илк ҳафтасида Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати бироз пасаяди
Муҳтарам юртдошлар, мана, интиқлик билан кутилган, офтоб нурлари оғушидаги севимли ёз фасли ҳам юртимизга кириб келди. Синоптикларнинг хабар беришича, мазкур фаслнинг дастлабки ҳафтаси юртимиз аҳолиси ва меҳмонлари учун кутилмаган ёқимли совға тайёрлаб қўйган. Жазирама иссиқнинг ўрнини бироз бўлса-да салқин ҳаво оқими эгаллайди ва айрим ҳудудларимизда баҳордан хотира сифатида қисқа муддатли ширин ёмғирлар шитирлаши кутилмоқда.
Ёзнинг илк кунларини қандай кайфиятда кутиб олишимиз об-ҳавога ҳам боғлиқ, албатта. Саҳифамиздан узоқлашманг, республикамизнинг турли ҳудудларида, тоғли зоналарда ва пойтахтимизда ҳафта давомида кутилаётган иқлим ўзгаришлари, ҳарорат кўрсаткичлари ҳамда сел хавфи ҳақидаги муҳим тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз!
Душанба кунги вазият ва ҳафта ўртасидаги салқинлик
Бугун, яъни ҳафтанинг илк куни — душанба кундузи ватанимизнинг катта қисмида асосан қуруқ ва иссиқ об-ҳаво ҳукмронлик қилади. Бироқ Тошкент вилоятининг баъзи масканларида ҳамда Фарғона водийси вилоятларида қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор. Бугун кундузи ҳаво ҳарорати +34…+36 даража атрофида иссиқ бўлса, жанубий вилоятларимизда офтоб тафти анча баланд бўлиб, +38…+40 даражагача кўтарилади.
Аммо 2 июндан 4 июнга қадар юртимизда ёз чилласи олдидан анча нафас ростлаб олиш имкони туғилади:
Куннинг биринчи ярми: Кечаси ва тушгача бўлган вақтда осмон мусаффо бўлиб, асосан кам булутли об-ҳаво кузатилади.
Куннинг иккинчи ярми: Тушдан кейин эса маҳаллий булутлар ривожланиб, жойларда қисқа фурсатли ёмғирлар ва момақалдироқ чақнаши кутилмоқда.
Ҳарорат пасайиши: Энг қувонарлиси, ушбу кунларда ҳаво ҳарорати аста-секин пасайиб, кундуз кунлари +28…+33 даража атрофида бўлади. Жанубда эса иссиқ бироз чекиниб, +34…+37 даражани ташкил этади.
Жума куни, яъни 5 июнда эса республикамизнинг катта қисмида ёғингарчиликлар тўхтайди. Фақатгина Фарғона водийсининг айрим жойларида момақалдироқ хусусиятига эга қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин. Умумий ҳаво ҳарорати эса деярли ўзгаришсиз қолади.
Чанг-тўзонлар, шамол тезлиги ва тоғлардаги сел хавфи
Ёзнинг бошланишида табиат ўзининг шиддатли характерини ҳам кўрсатиб ўтади. Ҳафта давомида республика бўйлаб шамол тезлиги оддий ҳолатда сониясига 7–12 метрни ташкил этса-да, баъзи жойларда ушбу кўрсаткич 15–20 метр/сониягача кучайиши кутилмоқда. Шамол кучайган вақтда айрим ҳудудларда чанг-тўзонлар кўтарилиши мумкин, шу боис саломатликка эътиборли бўлиш тавсия этилади.
Тоғ бағрида дам олишни режалаштираётган юртдошларимиз учун муҳим эслатма:
Тоғли ҳудудлардаги вазият: 1 июндан 5 июнга қадар тоғолди ва тоғли туманларда баъзи жойларда вақти-вақти билан қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлади. Кучли ёғингарчиликлар сабабли тоғли ҳудудларда сел сув-тошқин ҳодисалари юзага келиши хавфи мавжуд. Эҳтиёт чораларини кўришни унутманг!
Азим пойтахтимиз Тошкент шаҳрида об-ҳаво қандай бўлади?
Гўзал шаҳримизда ҳам ушбу ҳафта анча салқин ва ёқимли кечиши прогноз қилинмоқда. Ҳафта кунлари бўйича кўрсаткичлар билан қуйидаги махсус жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Саналар
Кутилаётган об-ҳаво ва ҳарорат даражаси
Шамол тезлиги ва чанг-тўзон
1 июнь (Душанба)
Куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли баҳорги ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Ҳарорат анча иссиқ: +34…+36 даража.
Шамол тезлиги одатий 3–8 метр/сониядан вақти-вақти билан 10–15 метр/сониягача кучаяди.
2–4 июнь кунлари
Куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли шитирлаган хушбўй ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилади. Ҳарорат сезиларли даражада пасайиб, +29…+31 даражагача тушади.
Шаҳарнинг айрим жойларида кучлироқ шамол ортидан чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимоли бор.
5 июнь (Жума)
Ҳафтанинг охирида ёғингарчилик кутилмайди, осмон очилади. Кундузи ҳаво ҳарорати бироз кўтарилиб, +31…+33 даража илиқ бўлади.
Шамол ўз йўналишида эсишда давом этади.
Кўриб турганингиздек, ёзнинг илк ҳафтаси ўзининг салқин ҳавоси ва серёғин кунлари билан бизни ортиқча жазирамадан асраб туради. Бу эса яқинлар билан сайр қилиш ва ширин суҳбатлар қуриш учун айни муддаодир!
Юртимизнинг ҳар бир гўшасидаги энг қайноқ, фойдали ва кундалик ҳаётимиз учун зарур бўлган янгиликларни биз билан кузатиб боринг, азиз ўқувчилар! Саҳифамиздан узоқлашманг!
…