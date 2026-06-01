Самарқанд олий таълим тизимида ислоҳот: 4 та ОТМ қайта ташкил этилади
Юртимиз таълим тизимини тубдан ривожлантириш, йирик ҳудудларда юқори малакали кадрлар тайёрлаш сифатини янги босқичга олиб чиқиш йўлида тарихий қадамлар ташланмоқда. Муҳтарам Президентимиз томонидан имзоланган «Самарқанд вилоятидаги олий таълим ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги янги расмий қарор вилоят илм-фан оламида улкан ўсиш ва янгиланишлар даврини бошлаб берди. Мазкур ҳужжат асосида қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд заминидаги бир қатор нуфузли олийгоҳлар оптималлаштирилиб, уларнинг негизида замонавий университетлар ва йирик таълим масканлари қад ростлайдиган бўлди.
Гўзал диёримизнинг эртанги куни бўлмиш билимга чанқоқ ёшлар ва ҳурматли устозлар учун бу ҳақиқий қувончли янгиликдир! Саҳифамиздан узоқлашманг, вилоятдаги қайси олийгоҳлар ўзаро бирлаштирилаётгани, ташкил этилаётган янги техника университети, хорижга юбориладиган олимлар ва илғор муҳандислик мактаби тафсилотлари билан сизни батафсил таништирамиз!
Олийгоҳлар трансформацияси: Қайси масканлар бирлаштирилмоқда?
Давлатимиз раҳбарининг қарорига биноан, таълим соҳасидаги ички имкониятларни кенгайтириш ва бошқарув самарадорлигини ошириш мақсадида Самарқанддаги бир қатор етакчи таълим муассасалари таркибида қуйидаги ислоҳотлар амалга оширилади:
Янги техника университети: Машҳур Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети негизида (базасида) мутлақо янги ва замонавий Самарқанд давлат техника университети ташкил этилади.
Ахборот технологиялари йўналиши: Рақамли дунё талабларига мослашиш мақсадида, Тошкент ахборот технологиялари университетининг (ТАТУ) Самарқанд филиали вилоятнинг бош олийгоҳи — Самарқанд давлат университети (СамДУ) таркибига тўлиқ қўшиб олинади.
Педагогика соҳасидаги янгиланиш: Самарқанд давлат педагогика институтига СамДУнинг Ургут филиали бирлаштирилади. Ушбу маскан негизида эндиликда педагогика институтининг махсус Ургут факультети ўз фаолиятини бошлайди.
Иқтисодий таълимнинг бирлашиши: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти таркибига Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг (ТДИУ) Самарқанд филиали киритилади ва иқтисодчи кадрлар бир жойда тайёрланади.
Халқаро тажриба ва хорижий стажировкалар даври
Мазкур ҳужжатда фақатгина бинолар ёки номларни ўзгартириш эмас, балки энг асосийси — таълим сифати ва илмий салоҳиятни дунё даражасига олиб чиқиш бош мақсад этиб белгиланган.
Шу мақсадда, 2026/2027 ўқув йилидан бошлаб янги тизимга ўтаётган ушбу олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари, илм-фан фидойилари ҳамда докторантлари дунёнинг энг етакчи ва нуфузли олийгоҳларига, халқаро илмий-тадқиқот марказларига малака ошириш ҳамда илмий стажировкалар ўташ учун давлат томонидан юборилади. Бу эса талабаларимизга жаҳон стандартлари асосида дарс ўтиш имконини беради.
Келажак технологияси: Муҳандислик мактаби ташкил этилади
Вилоятда техник ва технологик йўналишларни замонавий ғоялар асосида ривожлантириш учун муҳим пойдевор қўйилмоқда. Қарорда келтирилган истиқболли режага кўра, 2027/2028 ўқув йилидан бошлаб янги ташкил этилаётган Самарқанд давлат техника университети ҳузурида мутлақо ноёб бўлган Интеллектуал сув технологиялари илғор муҳандислик мактаби ўз эшикларини очади.
Ислоҳот йўналиши
Сентябрь 2026 йилдан бошлаб
Сентябрь 2027 йилдан бошлаб
Илмий салоҳият ва амалиёт
Профессор-ўқитувчилар ва докторантлар етакчи хорижий давлатларга малака оширишга жўнатилади.
—
Инновацион технологиялар
—
Интеллектуал сув технологиялари илғор муҳандислик мактаби иш бошлайди.
Илм-фан келажаги: Ушбу тарихий ислоҳотлар яқин йиллар ичида Самарқандни нафақат юртимизнинг, балки Бутун Марказий Осиёнинг энг йирик ва замонавий илм-фан, технология ҳамда маориф марказларидан бирига айлантириши шубҳасиздир.
Янги ташкил этилаётган университетлар, кенгаяётган таълим масканлари ва хорижга йўл олаётган ёш олимларимизга ушбу хайрли ва шарафли йўлда улкан зафарлар тилаб қоламиз! Самарқанд ёшларини ушбу ажойиб имкониятлар билан чин қалбдан муборакбод этамиз!
Юртимиз таълим тизимидаги энг қайноқ, қувончли ва ишончли ислоҳотлар янгиликларини биз билан кузатишда давом этинг, азиз ўқувчилар!
…