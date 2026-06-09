Ўзбекистонликлар 4 ойда таълим учун қанча маблағ сарфлади?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистонда таълим соҳасида кўрсатилган хизматлар ҳажми 14,5 триллион сўмни ташкил этди. Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 22,6 фоизга кўп.
Таълим хизматлари таркибида олий таълим муассасалари энг катта улушга эга бўлди. Ушбу йўналиш умумий хизматлар ҳажмининг 43,3 фоизини ташкил этган.
Ҳудудлар орасида Тошкент шаҳри етакчилик қилди. Пойтахтда таълим хизматлари ҳажми 7,5 триллион сўмга етган.
Кейинги ўринларда Самарқанд вилояти 993,6 миллиард сўм, Фарғона вилояти 834 миллиард сўм ва Андижон вилояти 730,7 миллиард сўм кўрсаткич билан қайд этилди. Энг паст кўрсаткичлар Сирдарё, Навоий ва Жиззах вилоятларида кузатилган.
…