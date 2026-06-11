Кўчмас мулк ижараси шартномасини рўйхатдан ўтказиш тартиби белгиланди

·17·Ўзбекистон
Кўчмас мулк ижараси шартномасини рўйхатдан ўтказиш тартиби белгиланди

Уй-жой ёки тижорат мақсадларидаги биноларни ижарага бериш ва олиш кундалик ҳаётимизда энг кўп дуч келадиган жараёнлардан биридир. Бироқ шу пайтгача узоқ муддатли ижара шартномаларини расмийлаштириш ва давлат рўйхатидан ўтказишда ким масъул эканлиги борасида мулкдор ва ижарачи ўртасида кўплаб тушунмовчиликлар, баҳсли вазиятлар юзага келаётган эди. Эндиликда бу каби низоларга бутунлай чек қўйилмоқда. Ўзбекистонда бир йилдан ортиқ муддатга мўлжалланган кўчмас мулк ижараси шартномаларини давлат рўйхатидан ўтказиш масаласидаги мавжуд ҳуқуқий бўшлиқлар узил-кесил бартараф этилмоқда. Янги ишлаб чиқилган қонун лойиҳаси икки томоннинг ҳам мажбуриятлари ҳамда масъулиятини аниқ ва шаффоф тарзда тақсимлаб беради.

Мазкур янги ислоҳот доирасида ҳаётимизга кириб келаётган энг асосий ва муҳим ўзгаришлар билан танишинг:

  • Масъул шахс аниқ белгиланди: Ижара ҳуқуқини давлат идораларида расмий рўйхатдан ўтказиш мажбурияти эндиликда расман ва қонуний тарзда фақатгина бино эгаси (мулкдор) ёки унинг қонуний асосда тайинланган ишончли вакили зиммасига юклатилади.

  • Ихтиёрий шартнома банди: Ижарага берувчи ва ижарага олувчи ўзаро келишган ҳолда, ҳужжатни рўйхатдан ўтказиш жавобгарлигини ижарачининг зиммасига юклаш тўғрисида шартномага алоҳида махсус банд киритишлари ҳам мумкин. Бу томонларга қўшимча қулайлик яратади.

  • Автоматик айблов ва жарималар: Агар тузилган расмий шартномада юқоридагидек алоҳида банд кўрсатилмаган бўлса, ҳужжатнинг ўз вақтида рўйхатдан ўтмагани ва бунинг ортидан келиб чиқадиган барча ҳуқуқий жарималар учун фақатгина уй ёки бино эгаси жавобгар ҳисобланади.

Амалиётга татбиқ этилаётган ушбу тизимли янгиланишлар кўчмас мулк бозорининг барча иштирокчилари ҳақ-ҳуқуқларини давлат томонидан ишончли ҳимоя қилишга хизмат қилади. Энг асосийси, келгусида юзага келиши мумкин бўлган турли келишмовчиликлар пайтида томонларнинг бир-бирини асоссиз айблашига йўл қўймайди ҳамда мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлаш ва назорат қилиш тартибини сезиларли даражада соддалаштиради. Энди кўчмас мулкни ижарага бериш ҳам, олиш ҳам анча хавфсиз ва тартибли тус олади.

Юртимиздаги энг сўнгги ҳуқуқий ислоҳотлар, қонунчиликдаги муҳим ўзгаришлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, фойдали, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оилалардаги энг катта муаммо аслида телефон эканОилалардаги энг катта муаммо аслида телефон эканКеча, 12:44“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпилади“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпиладиКеча, 10:25Ўзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирдиЎзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирдиКеча, 09:08Қурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқарадиҚурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқарадиКеча, 08:49Ноқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатиладиНоқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатиладиКеча, 08:14Жиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиЖиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиКеча, 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди