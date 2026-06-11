Кўчмас мулк ижараси шартномасини рўйхатдан ўтказиш тартиби белгиланди
Уй-жой ёки тижорат мақсадларидаги биноларни ижарага бериш ва олиш кундалик ҳаётимизда энг кўп дуч келадиган жараёнлардан биридир. Бироқ шу пайтгача узоқ муддатли ижара шартномаларини расмийлаштириш ва давлат рўйхатидан ўтказишда ким масъул эканлиги борасида мулкдор ва ижарачи ўртасида кўплаб тушунмовчиликлар, баҳсли вазиятлар юзага келаётган эди. Эндиликда бу каби низоларга бутунлай чек қўйилмоқда. Ўзбекистонда бир йилдан ортиқ муддатга мўлжалланган кўчмас мулк ижараси шартномаларини давлат рўйхатидан ўтказиш масаласидаги мавжуд ҳуқуқий бўшлиқлар узил-кесил бартараф этилмоқда. Янги ишлаб чиқилган қонун лойиҳаси икки томоннинг ҳам мажбуриятлари ҳамда масъулиятини аниқ ва шаффоф тарзда тақсимлаб беради.
Мазкур янги ислоҳот доирасида ҳаётимизга кириб келаётган энг асосий ва муҳим ўзгаришлар билан танишинг:
Масъул шахс аниқ белгиланди: Ижара ҳуқуқини давлат идораларида расмий рўйхатдан ўтказиш мажбурияти эндиликда расман ва қонуний тарзда фақатгина бино эгаси (мулкдор) ёки унинг қонуний асосда тайинланган ишончли вакили зиммасига юклатилади.
Ихтиёрий шартнома банди: Ижарага берувчи ва ижарага олувчи ўзаро келишган ҳолда, ҳужжатни рўйхатдан ўтказиш жавобгарлигини ижарачининг зиммасига юклаш тўғрисида шартномага алоҳида махсус банд киритишлари ҳам мумкин. Бу томонларга қўшимча қулайлик яратади.
Автоматик айблов ва жарималар: Агар тузилган расмий шартномада юқоридагидек алоҳида банд кўрсатилмаган бўлса, ҳужжатнинг ўз вақтида рўйхатдан ўтмагани ва бунинг ортидан келиб чиқадиган барча ҳуқуқий жарималар учун фақатгина уй ёки бино эгаси жавобгар ҳисобланади.
Амалиётга татбиқ этилаётган ушбу тизимли янгиланишлар кўчмас мулк бозорининг барча иштирокчилари ҳақ-ҳуқуқларини давлат томонидан ишончли ҳимоя қилишга хизмат қилади. Энг асосийси, келгусида юзага келиши мумкин бўлган турли келишмовчиликлар пайтида томонларнинг бир-бирини асоссиз айблашига йўл қўймайди ҳамда мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлаш ва назорат қилиш тартибини сезиларли даражада соддалаштиради. Энди кўчмас мулкни ижарага бериш ҳам, олиш ҳам анча хавфсиз ва тартибли тус олади.
Юртимиздаги энг сўнгги ҳуқуқий ислоҳотлар, қонунчиликдаги муҳим ўзгаришлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, фойдали, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…