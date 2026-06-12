Ўзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланади

Юртимизда кўчмас мулк бозори, айниқса, янги қурилаётган кўп қаватли уй-жойлар савдоси йилдан-йилга шиддат билан ривожланиб бормоқда. Бироқ соҳанинг оғриқли нуқтаси бўлган «котлован» (пойдевор) босқичида фирибгар қурувчиларга алданиб қолиш ва йиллар давомида йиққан сармоясидан айрилиш ҳолатлари кўплаб ҳамюртларимизни қийнаб келаётган эди. Эндиликда бундай аянчли ва таҳликали даврга бутунлай чек қўйилмоқда. Ўзбекистон бирламчи уй-жой бозорида фуқароларнинг маблағларини юз фоиз кафолатловчи мутлақо янги — инқилобий эскроу-ҳисобварақлари (кафолатли банк ҳисоби) тизими жорий этилмоқда.

Бундай кескин ва зарур чоранинг қабул қилиниши бежиз эмас. Расмий маълумотларга кўра, ўтган йилнинг ўзида қурилиш соҳасидаги ноқонуний хатти-ҳаракатлар оқибатида 3 минг нафарга яқин беайб фуқарога жами 668 миллиард сўмлик улкан миқдорда моддий зарар етказилган.

Эскроу тизими қандай ишлайди ва унинг афзаллиги нимада?

Янги тартибга мувофиқ, уй сотиб олувчи улушдорларнинг пуллари тўғридан-тўғри қурилиш компаниясининг қўлига бориб тушмайди, балки учинчи томон сифатида иштирок этувчи ишончли тижорат банкларида махсус ҳисобда хавфсиз сақланади.

Янги тизимнинг оддий харидорлар ва қурувчилар учун яратадиган шарт-шароитлари билан қуйидаги жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

Жараён босқичи

Маблағларнинг ҳолати

Шарт бажарилгандаги натижа

Шарт бузилган тақдирда (Муддат ўтиб кетса)

Харидор учун кафолат даражаси

Қурилиш давом этаётган пайтда

Банкдаги махсус эскроу-ҳисобда блокланади

Қурувчи бу пулни ишлата олмайди

Шартнома бекор қилинади

100% хавфсиз

Бино тўлиқ битказилиб, фойдаланишга топширилганда

Қурувчининг ҳисоб рақамига ўтказилади

Қурилиш компанияси ўз фойдасини олади

Пул улушдорга тўлиқ (бир тийин камайтирилмай) қайтарилади

Давлат назоратида

Барча қурилишлар ягона рақамли тармоққа бирлаштирилади

Соҳада шаффофликни таъминлаш мақсадида мамлакатдаги барча қурилиш жараёнларини қамраб олувчи замонавий «Уй-жой» платформаси ишга туширилмоқда. Ушбу электрон тизим илгари тарқоқ ҳолда ишлаган турли давлат идораларининг маълумотлар базаларини (жумладан, ер ҳисоби бўйича UzKad, шаффоф савдолар учун E-auksion, ҳокимлар қарорлари базаси E-qaror ва бошқаларни) бир-бирига мустаҳкам боғлайди. Бу эса инсон омили билан боғлиқ бюрократик хатолар ва суиистеъмолчиликларга бутунлай барҳам беради.

Инновация: Эндиликда юртимизда бунёд этилаётган ҳар бир бино ва ҳудудга ўзига хос «рақамли паспорт» берилади. Бу тизим орқали оддий фуқаролар ҳам, назоратчи органлар ҳам бинонинг бутун ҳаётий циклини — унга ер ажратилган илк кундан бошлаб, то калит топширилиб фойдаланишга берилгунга қадар бўлган барча жараёнларни онлайн тарзда кузатиб бориш имконига эга бўлишади.

Мутахассисларнинг фикрича, мазкур тарихий ислоҳотлар кўчмас мулк бозорида соғлом рақобатни юзага келтиради ва фақатгина ўз ишига масъулият билан ёндашадиган ҳалол, молиявий жиҳатдан бақувват қурилиш компанияларининг бозорда қолишини таъминлайди. Муҳими — аҳолининг ҳалол меҳнат билан топган маблағлари давлат ва банклар ҳимоясида бўлади.

Юртимиз кўчмас мулк бозоридаги энг сўнгги янгиликлар, уй-жой нархлари, қонунчиликдаги ўзгаришлар ва кундалик ҳаётимизга дахлдор энг муҳим эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиАбитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиБугун, 07:15Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиБугун, 06:57Ўзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиЎзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиБугун, 06:46Янги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга соладиЯнги Меҳнат кодекси ходимларнинг иш ташлаш ҳуқуқини қонуний тартибга соладиКеча, 14:20«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилинди«Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги янги қонун расман қабул қилиндиКеча, 13:54Сергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаСергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқдаКеча, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди