Касаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқда

·0·Ўзбекистон
Касаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқда

Мамлакатимизда аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш тизимини янада такомиллаштириш ва ишчи-ходимларнинг меҳнат ҳуқуқларини кафолатлаш борасида муҳим янгиликлар амалиётга татбиқ этилмоқда. Хусусан, жорий йилнинг 1 июлидан бошлаб Ўзбекистонда вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик (касаллик варақаси — «больничный») нафақасини ҳисоблаш ва тўлаш тизими тубдан ўзгаради. Янги қоидаларга кўра, ушбу тизим аралаш модел асосида фаолият юрита бошлайди. Сиз азиз мухлисларимиз учун ушбу кутилаётган тарихий ислоҳотнинг энг муҳим тафсилотлари ва ходимлар билиши шарт бўлган асосий қоидаларни батафсил жамладик.

Янги тартибга биноан, ходим бетоб бўлиб қолган дастлабки 5 кунлик муддат учун нафақа пуллари бевосита у фаолият юритаётган иш берувчи (ташкилот) томонидан қоплаб берилади. Касалликнинг 6-кунидан бошлаб эса тўловлар тўлиқлигича Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Нафақа олиш шартлари ва тўлов миқдорлари қандай бўлади?

Бундан буён вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақасига эга бўлиш учун фуқаролардан камида 6 ойлик суғурта стажи талаб этилади. Тўланадиган маблағ миқдори эса бевосита ходимнинг неча йил меҳнат қилганига қараб қуйидагича тақсимланади:

  • 6 ойдан 8 йилгача иш стажи мавжуд бўлганда: ходимнинг ўртача ойлик иш ҳақининг 60 фоизи миқдорида;

  • 8 йилдан ортиқ меҳнат стажига эга бўлинганда: ўртача ойлик маошнинг 80 фоизи миқдорида нафақа тайинланади.

Ижтимоий имтиёзлар: Давлатимиз томонидан аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари алоҳида қўллаб-қувватланади. Шу боис, I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар, қарамоғида 4 нафар ва ундан кўп фарзанди бор ота-оналар ҳамда ногиронлиги бўлган фарзандини тарбиялаётган ходимлар учун тўлов коэффициенти яна 20 фоизга ошириб берилади.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали янги тизимдаги чекловлар, муддатлар ва бола парвариши бўйича бериладиган нафақаларнинг энг муҳим жиҳатлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Нафақа ҳисобланадиган максимал маош

Бир йилдаги чегара муддат (камайишсиз)

Йиллик энг узоқ тўлов муддати

14 ёшгача бола парвариши муддати

Ногирон бола парвариши (16 ёшгача)

Энг кам иш ҳақининг 10 бараваригача

Кетма-кет ёки жами 77 кунгача (ошса, тўлов 10% га камаяди)

Йилига максимум 182 кун

20 кунгача бўлган давр учун

40 кунгача бўлган давр учун

Нафақалар қайси муддатларда тўланади ва виртуал карталар

Фуқароларга қулайлик яратиш ва шаффофликни таъминлаш мақсадида жараёнлар тўлиқ рақамлаштирилмоқда. Тизимда инсон омилини камайтириш учун махсус виртуал ижтимоий карталар жорий этилади. Нафақа пул ўтказмалари эса қатъий белгиланган жадвал асосида бериб борилади:

  • Ойнинг биринчи ярмида (1-15 саналар оралиғида) расмийлаштирилган ва тайинланган нафақа пуллари шу ойнинг 25-санасига қадар ходимнинг ҳисобига ўтказиб берилади.

  • Ойнинг иккинчи ярмида тайинланган маблағлар эса кейинги ойнинг 10-санасидан кечиктирилмаган ҳолда эгаларига етказилади.

Бу янги тизим нафақат иш берувчиларнинг молиявий юкини енгиллаштиради, балки ходимларнинг касаллик пайтида ўз маблағларини ўз вақтида ва кафолатли тарзда олишларини таъминлайди.

Юртимиздаги энг сўнгги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, қонунчиликдаги муҳим ўзгаришлар, меҳнат бозори янгиликлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаФранцияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаКеча, 15:58Ўзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиЎзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиКеча, 15:53Дам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаДам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаКеча, 15:40Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Кеча, 12:41Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Кеча, 12:32Кучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришКучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришКеча, 08:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди