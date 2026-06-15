Ўзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳайвонлар жасади учун янги тартиб жорий этилди

Ўзбекистонда нобуд бўлган ҳайвонлар жасадини кремация қилиш тартибига оид янги низом давлат рўйхатидан ўтказилди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги маълум қилди.

Ҳужжатга кўра, ҳайвонлар жасадини текшириш, ташиш, вақтинча сақлаш ва кремация қилишнинг аниқ қоидалари белгиланган.

Кремация деганда нобуд бўлган ҳайвон жасадини махсус ускуналар — крематорийлар ёрдамида юқори ҳароратда ёқиб, биологик қолдиқларни тўлиқ йўқ қилиш усули тушунилади.

Тартибга мувофиқ, ҳайвон нобуд бўлгани аниқланса, унинг эгаси ёки гувоҳ шахс зудлик билан масъул органга хабар бериши шарт. Кейин жасад махсус транспорт ёки ёпиқ контейнерларда крематорийга етказилади.

Кремацияга қадар жасад махсус жойда сақланади ва бу муддат 24 соатдан ошмаслиги керак. Агар юқумли касаллик шубҳаси ёки ўлим сабаби номаълум бўлса, кремация мажбурий амалга оширилади.

Янги қоидаларга кўра, кремациядан сўнг қолган кул ва қолдиқлар белгиланган тартибда йўқ қилинади ҳамда тегишли далолатнома расмийлаштирилади.

Шунингдек, ҳужжатда хавфсизлик талаблари ҳам белгиланган: ходимлар махсус ҳимоя воситалари билан таъминланиши шарт, ишлатилган жой ва ускуналар дезинфекция қилиниши керак. Жасадларни очиқ ҳолда ташиш ва сақлаш қатъиян тақиқланади.

Нобуд бўлган ҳайвонлар билан ишловчи масъул шахслар махсус кийим, қўлқоп, ниқоб, респиратор ва зарур ҳолларда ҳимоя кўзойнаги билан таъминланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаЭрта никоҳга қарши курашда янги рағбат тизими жорий этилиши кутилмоқдаБугун, 13:17Бир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиБир китоб тугатиш — уч кун кам жазо: янги тартиб жорий этилдиБугун, 10:46Ўзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиЎзбекистонда ҳафтанинг иккинчи ярмида ҳаво совийдиБугун, 09:59Шавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиШавкат Мирзиёев Хитой раҳбари Си Сзинпинни туғилган куни билан табрикладиБугун, 07:22Тўққизта вилоятда сел хавфи эълон қилиндиТўққизта вилоятда сел хавфи эълон қилиндиБугун, 06:48Сергели машина бозорида рақамли тизим ишга тушдиСергели машина бозорида рақамли тизим ишга тушдиБугун, 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган