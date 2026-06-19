Ёмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент шаҳрида кузатилган кучли ёмғир ва шамолдан кейин осмонда қўшкамалак пайдо бўлди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган суратларда пойтахтнинг турли ҳудудларида қўшкамалак кўрингани акс этган.
Айниқса, ёмғир булутлари ва қуёш нурлари уйғунлашган манзара шаҳар аҳолиси эътиборини тортди.
Бугун куннинг иккинчи ярмида Тошкентда қисқа муддатли кучли ёғингарчилик ва шамол кузатилди.
Шунга қарамай, об-ҳаво яхшиланиши ортидан шаҳар осмонида қўшкамалак ҳосил бўлди.
Фотосуратлар ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан фаол тарзда улашилмоқда ва кўплаб ижобий изоҳларга сабаб бўлмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…