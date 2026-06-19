20 июн куни Мирзо Улуғбек туманида газ таъминоти тўхтатилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
20 июн куни таъмирлаш ишлари олиб борилиши муносабати билан Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманидаги айрим ҳудудларда табиий газ таъминоти вақтинча тўхтатилади.
Хусусан, узилиш Мирзо Улуғбек туманидаги «Жасорат» маҳалласи ҳудудида кузатилади.
Маълум қилинишича, газ таъминоти соат 10:00 дан 17:00 гача чекланади.
Мутасаддилар таъмирлаш ишлари табиий газ тармоқларининг барқарор ва хавфсиз ишлашини таъминлаш мақсадида амалга оширилаётганини билдирди.
Таъмирлаш ишлари тўлиқ якунланганидан сўнг табиий газ таъминоти қайта тикланади.
«Ҳудудгаз Пойтахт» газ таъминоти филиали юзага келаётган ноқулайликлар учун истеъмолчилардан узр сўради.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…