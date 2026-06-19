20 июн куни Мирзо Улуғбек туманида газ таъминоти тўхтатилади

·18·Ўзбекистон
20 июн куни Мирзо Улуғбек туманида газ таъминоти тўхтатилади

20 июн куни таъмирлаш ишлари олиб борилиши муносабати билан Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманидаги айрим ҳудудларда табиий газ таъминоти вақтинча тўхтатилади.

Хусусан, узилиш Мирзо Улуғбек туманидаги «Жасорат» маҳалласи ҳудудида кузатилади.

Маълум қилинишича, газ таъминоти соат 10:00 дан 17:00 гача чекланади.

Мутасаддилар таъмирлаш ишлари табиий газ тармоқларининг барқарор ва хавфсиз ишлашини таъминлаш мақсадида амалга оширилаётганини билдирди.

Таъмирлаш ишлари тўлиқ якунланганидан сўнг табиий газ таъминоти қайта тикланади.

«Ҳудудгаз Пойтахт» газ таъминоти филиали юзага келаётган ноқулайликлар учун истеъмолчилардан узр сўради.

ТошкентМирзо Улуғбек тумани«Жасорат» маҳалласи«Ҳудудгаз Пойтахт»
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзгидрометдан фавқулодда огоҳлантиришЎзгидрометдан фавқулодда огоҳлантиришБугун, 17:40Ёмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлдиЁмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлдиБугун, 17:33«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?Бугун, 16:05Янги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқдаЯнги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқдаБугун, 14:04Жаҳон банки вице-президенти Мирзо Улуғбек туманининг рақамли тизимини юқори баҳоладиЖаҳон банки вице-президенти Мирзо Улуғбек туманининг рақамли тизимини юқори баҳоладиБугун, 12:43Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...Бугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган