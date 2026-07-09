Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилди

·36·Ўзбекистон
Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилди

Тошкент шаҳрида икки фуқаро марҳум яқинларидан қолган ўқотар қурол ва ўқ-дориларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ихтиёрий равишда топширди.

Ҳолатлар 1 июлдан республика миқёсида ўтказилаётган “Хавфсиз ва соғлом юрт” кенг қамровли тезкор-профилактик тадбирларининг II босқичи доирасида аниқланган.

Яккасаройда катта миқдордаги қурол ва эҳтиёт қисмлар топширилди

Давлат хавфсизлик хизмати томонидан ўқотар қуролларнинг ноқонуний муомаласининг олдини олишга қаратилган тезкор-қидирув тадбири ўтказилди.

Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида яшовчи 1981 йилда туғилган фуқаро марҳум отаси алоҳида истиқомат қилган хонадонда аниқланган қурол ва ўқ-дориларни ўз ихтиёри билан топширган.

Топширилган ашёлар орасида нималар бор?

Маълум қилинишича, фуқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга қуйидагиларни ихтиёрий равишда тақдим этган:

  • 1 дона винтовка;

  • 19 дона ўқотар ов қуроли;

  • 13 дона ствол ва колодкалар;

  • 117 дона ўқ-дори;

  • бошқа иккиламчи эҳтиёт қисмлар.

Ушбу ашёлар белгиланган тартибда қабул қилиб олинган.

Мирободда ҳам марҳум турмуш ўртоғидан қолган қуроллар топширилди

ДХХ ва ИИВнинг пойтахт бошқармалари ҳамкорлигида ўтказилган яна бир тадбир Миробод туманида қайд этилди.

1960 йилда туғилган аёл марҳум турмуш ўртоғига тегишли бўлган 2 дона ўқотар ов қуроли ва 181 дона ўқ-дорини ихтиёрий равишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга топширган.

Қонунчиликда қандай имтиёз бор?

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, ўқотар қурол, ўқ-дори ва портловчи моддаларни ўз ихтиёри билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга топширган шахс жавобгарликдан озод қилинади.

ДХХ фуқароларни бундай ашёлар аниқланган тақдирда, уларни яширмасдан, белгиланган тартибда топширишга чақирмоқда. Бу нафақат қонун талаби, балки атрофдагилар хавфсизлигини таъминлашда ҳам муҳим қадам ҳисобланади.

ТошкентДавлат хавфсизлик хизматиЯккасаройМирободИчки ишлар вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаЎзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаКеча, 20:12Тошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиТошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиКеча, 20:036,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келди6,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келдиКеча, 19:50Солиқ кешбэки бекор бўладими?Солиқ кешбэки бекор бўладими?Кеча, 19:46Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Кеча, 17:06Ўзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиЎзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиКеча, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?