Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилди
Тошкент шаҳрида икки фуқаро марҳум яқинларидан қолган ўқотар қурол ва ўқ-дориларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ихтиёрий равишда топширди.
Ҳолатлар 1 июлдан республика миқёсида ўтказилаётган “Хавфсиз ва соғлом юрт” кенг қамровли тезкор-профилактик тадбирларининг II босқичи доирасида аниқланган.
Яккасаройда катта миқдордаги қурол ва эҳтиёт қисмлар топширилди
Давлат хавфсизлик хизмати томонидан ўқотар қуролларнинг ноқонуний муомаласининг олдини олишга қаратилган тезкор-қидирув тадбири ўтказилди.
Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида яшовчи 1981 йилда туғилган фуқаро марҳум отаси алоҳида истиқомат қилган хонадонда аниқланган қурол ва ўқ-дориларни ўз ихтиёри билан топширган.
Топширилган ашёлар орасида нималар бор?
Маълум қилинишича, фуқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга қуйидагиларни ихтиёрий равишда тақдим этган:
1 дона винтовка;
19 дона ўқотар ов қуроли;
13 дона ствол ва колодкалар;
117 дона ўқ-дори;
бошқа иккиламчи эҳтиёт қисмлар.
Ушбу ашёлар белгиланган тартибда қабул қилиб олинган.
Мирободда ҳам марҳум турмуш ўртоғидан қолган қуроллар топширилди
ДХХ ва ИИВнинг пойтахт бошқармалари ҳамкорлигида ўтказилган яна бир тадбир Миробод туманида қайд этилди.
1960 йилда туғилган аёл марҳум турмуш ўртоғига тегишли бўлган 2 дона ўқотар ов қуроли ва 181 дона ўқ-дорини ихтиёрий равишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга топширган.
Қонунчиликда қандай имтиёз бор?
Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, ўқотар қурол, ўқ-дори ва портловчи моддаларни ўз ихтиёри билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга топширган шахс жавобгарликдан озод қилинади.
ДХХ фуқароларни бундай ашёлар аниқланган тақдирда, уларни яширмасдан, белгиланган тартибда топширишга чақирмоқда. Бу нафақат қонун талаби, балки атрофдагилар хавфсизлигини таъминлашда ҳам муҳим қадам ҳисобланади.
…