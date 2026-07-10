Иккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқ

·19·Ўзбекистон
Иккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқ

Олий таълим муассасаларида иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот олишни истаганлар учун ҳужжат топшириш тартиби маълум қилинди.

Номзодлар аризани фақат электрон шаклда юбориши мумкин. Ҳужжатлар my.edu.uz платформаси орқали қабул қилинади.

Ариза фақат онлайн топширилади

Иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот олиш истагидаги номзодлар ҳужжатларини қоғоз шаклда эмас, фақат электрон тарзда тақдим этади.

Онлайн ариза юбориш учун my.edu.uz платформасидан фойдаланилади. Бу жараён абитуриентлар учун ҳужжат топширишни соддалаштириш ва қабулни шаффоф ташкил этишга қаратилган.

Қандай ҳужжатлар талаб қилинади?

Номзодлар онлайн ариза топширишда бир нечта асосий маълумот ва ҳужжатларни киритиши керак.

Жумладан:

  • фуқаролик паспорти ёки ID-карта маълумотлари;

  • бакалавр дипломи ва унинг иловасининг электрон нусхаси;

  • ўқиш исталган олий таълим ташкилоти ҳамда таълим йўналиши ҳақидаги маълумот.

Ушбу маълумотлар ариза кўриб чиқилиши учун асосий ҳужжатлар ҳисобланади.

Хорижий дипломлар бўйича алоҳида шарт бор

Агар номзод бакалавр дипломини хорижий давлатда олган бўлса, қўшимча талаб амал қилади.

1992 йил 1 январдан кейин хорижий олий таълим муассасалари томонидан берилган дипломлар белгиланган тартибда нострификациядан ўтказилган бўлиши шарт.

Бу талаб хорижий дипломнинг Ўзбекистонда тан олиниши билан боғлиқ.

Квотани ҳар бир ОТМ ўзи белгилайди

Иккинчи ва ундан кейинги олий таълим бўйича қабул параметрлари ҳамда квоталар ҳар бир олий таълим муассасаси томонидан мустақил белгиланади.

Бунда университет ёки институтнинг илмий-педагогик салоҳияти, моддий-техник базаси ва мавжуд имкониятлари инобатга олинади.

Ўқиш тўлиқ контракт асосида бўлади

Маълум қилинишича, иккинчи ва ундан кейинги олий таълимда ўқиш тўлиқ тўлов-контракт асосида амалга оширилади.

Яъни ушбу йўналишда давлат гранти асосида қабул назарда тутилмаган.

Ҳужжат топширишнинг охирги куни маълум

Номзодлар ҳужжатларини 2026 йил 10 августга қадар, шу куни ҳам, my.edu.uz платформаси орқали тақдим этиши мумкин.

Шу сабаб иккинчи мутахассисликни эгаллашни режалаштирганлар учун асосий масала — керакли ҳужжатларни ўз вақтида тайёрлаб, белгиланган муддатни ўтказиб юбормаслик.

Ўзбекистонmy.edu.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиБугун, 11:01Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятЎзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятБугун, 10:43Суд тизимида муҳим ўзгариш: 1 августдан меҳнат низоларини фақат махсус судьялар кўриб чиқадиСуд тизимида муҳим ўзгариш: 1 августдан меҳнат низоларини фақат махсус судьялар кўриб чиқадиБугун, 10:31Тошкентда яна бир муҳим кўча ёпилади: Ҳайдовчиларга огоҳлантириш Тошкентда яна бир муҳим кўча ёпилади: Ҳайдовчиларга огоҳлантириш Бугун, 01:28Саида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқдаСаида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқдаКеча, 23:53Ўзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқландиЎзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқландиКеча, 22:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа