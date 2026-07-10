Иккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқ
Олий таълим муассасаларида иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот олишни истаганлар учун ҳужжат топшириш тартиби маълум қилинди.
Номзодлар аризани фақат электрон шаклда юбориши мумкин. Ҳужжатлар my.edu.uz платформаси орқали қабул қилинади.
Ариза фақат онлайн топширилади
Иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот олиш истагидаги номзодлар ҳужжатларини қоғоз шаклда эмас, фақат электрон тарзда тақдим этади.
Онлайн ариза юбориш учун my.edu.uz платформасидан фойдаланилади. Бу жараён абитуриентлар учун ҳужжат топширишни соддалаштириш ва қабулни шаффоф ташкил этишга қаратилган.
Қандай ҳужжатлар талаб қилинади?
Номзодлар онлайн ариза топширишда бир нечта асосий маълумот ва ҳужжатларни киритиши керак.
Жумладан:
фуқаролик паспорти ёки ID-карта маълумотлари;
бакалавр дипломи ва унинг иловасининг электрон нусхаси;
ўқиш исталган олий таълим ташкилоти ҳамда таълим йўналиши ҳақидаги маълумот.
Ушбу маълумотлар ариза кўриб чиқилиши учун асосий ҳужжатлар ҳисобланади.
Хорижий дипломлар бўйича алоҳида шарт бор
Агар номзод бакалавр дипломини хорижий давлатда олган бўлса, қўшимча талаб амал қилади.
1992 йил 1 январдан кейин хорижий олий таълим муассасалари томонидан берилган дипломлар белгиланган тартибда нострификациядан ўтказилган бўлиши шарт.
Бу талаб хорижий дипломнинг Ўзбекистонда тан олиниши билан боғлиқ.
Квотани ҳар бир ОТМ ўзи белгилайди
Иккинчи ва ундан кейинги олий таълим бўйича қабул параметрлари ҳамда квоталар ҳар бир олий таълим муассасаси томонидан мустақил белгиланади.
Бунда университет ёки институтнинг илмий-педагогик салоҳияти, моддий-техник базаси ва мавжуд имкониятлари инобатга олинади.
Ўқиш тўлиқ контракт асосида бўлади
Маълум қилинишича, иккинчи ва ундан кейинги олий таълимда ўқиш тўлиқ тўлов-контракт асосида амалга оширилади.
Яъни ушбу йўналишда давлат гранти асосида қабул назарда тутилмаган.
Ҳужжат топширишнинг охирги куни маълум
Номзодлар ҳужжатларини 2026 йил 10 августга қадар, шу куни ҳам, my.edu.uz платформаси орқали тақдим этиши мумкин.
Шу сабаб иккинчи мутахассисликни эгаллашни режалаштирганлар учун асосий масала — керакли ҳужжатларни ўз вақтида тайёрлаб, белгиланган муддатни ўтказиб юбормаслик.
…