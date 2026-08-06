Макгрегор яна операция столида: қайтиш санаси узоқлашди
UFCнинг икки вазн тоифасидаги собиқ чемпиони Конор Макгрегорнинг тиззасидаги операцияси муваффақиятли якунланди, бироқ унда АКЛ ва мениск шикастланган. У Макс Ҳоллоуейга қарши жангда оёғини ноқулай қўйиб олгани сабаб 1 дақиқа 9-сонияда беллашувни давом эттира олмади ва рақиби техник нокаут орқали ғолиб деб эълон қилинди. Макгрегорнинг тикланиши тўққиз ойдан бир йилгача давом этиши мумкин, UFC эса унинг қайтиш санасини ҳозирча расман белгиламади.
UFC’нинг икки вазн тоифасидаги собиқ чемпиони Конор Макгрегор тиззасидаги жарроҳлик амалиёти муваффақиятли якунланганини маълум қилди. Ирландиялик спортчи беш йиллик танаффусдан кейин октагонга қайтган эди, аммо Макс Ҳоллоуэйга қарши жанг атиги 69 сония давом этди.
«Операция муваффақиятли ўтди», — деб ёзди Макгрегор ижтимоий тармоқда. Энди уни яна узоқ даволаниш ва мураккаб реабилитация жараёни кутмоқда.
Кутилган қайтиш 69 сонияда якунланди
Макгрегор ва Ҳоллоуэй ўртасидаги реванш 11 июль куни Лас-Вегасда ўтказилган UFC 329 турнирининг асосий жанги бўлди. Ирландиялик спортчи 2021 йилда Дастин Порьега қарши баҳсда оёғини синдирганидан кейин илк бор UFC октагонига чиққанди.
Биринчи раунд бошида Макгрегор сакраб зарба беришга уринган пайтда оёғини ноқулай қўйди. У жангни давом эттира олмагани учун рефери беллашувни 1 дақиқа 9-сонияда тўхтатди ва Ҳоллоуэй техник нокаут орқали ғолиб деб эълон қилинди.
Шу тариқа, мухлислар беш йил кутган қайтиш спорт натижаси эмас, навбатдаги оғир жароҳат билан якунланди.
Макгрегор қандай жароҳат олган?
Спортчининг ўзи маълум қилишича, унинг тиззасидаги олдинги хочсимон боғлам — ACL ва мениск шикастланган. Макгрегор жангдан олдин ҳеч қандай муаммо бўлмаганини, жароҳат кутилмаганда юз берганини таъкидлаган.
UFC раҳбари Дана Уайт ҳам дастлабки тиббий текширувлар тизза боғлами жиддий зарарланганини кўрсатганини айтди. Шундан кейин жарроҳлик амалиёти ўтказилиши маълум бўлганди.
Бу Макгрегор фаолиятидаги биринчи жиддий жароҳат эмас. У 2021 йилда оёқ суягини синдиргани сабаб узоқ вақт мусобақалардан четда қолган ва октагонга қайтиш учун қарийб беш йил сарфлаган.
Энди уни қанча танаффус кутмоқда?
Макгрегор операциядан кейинги ҳолатини ижобий баҳолаган бўлса-да, UFC унинг қайтиш санасини ҳозирча расман белгиламади. ACL билан боғлиқ жароҳатлардан кейин спортчиларнинг тикланиши кўпинча тўққиз ойдан бир йилгача давом этиши мумкин.
Дана Уайт ҳам ирландиялик жангчининг тахминан бир йил октагондан ташқарида қолиши мумкинлигини айтган. Макгрегор эса 2027 йилги International Fight Week доирасида яна жанг ўтказиш нияти борлигини билдирмоқда.
Бироқ бу режа операциядан кейинги тикланиш суръати, тиззанинг жисмоний юкламага қандай жавоб бериши ва шифокорлар хулосасига боғлиқ бўлади.
Ҳоллоуэй билан учинчи жанг бўладими?
Макгрегор ва Ҳоллоуэй илк бор 2013 йилда учрашган. Ўшанда ирландиялик спортчи ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонганди. Орадан 13 йил ўтиб ўтказилган реванш эса жароҳат сабаб тўлиқ жангга айланмади.
Шу боис Макгрегор Ҳоллоуэй билан учинчи марта тўқнашиш истагини билдирган. Амалдаги шартномаси бўйича унинг UFC’да яна битта жанги қолгани хабар қилинмоқда. Ирландиялик спортчи айнан шу баҳсни Ҳоллоуэйга қарши ўтказишни хоҳлаши мумкин.
Ҳозирча UFC трилогия бўйича расмий қарор қабул қилгани йўқ. Аввало Макгрегор тўлиқ соғайиши ва профессионал спорт талаб қиладиган жисмоний ҳолатга қайтиши керак.
Навбатдаги оғир синов
Конор Макгрегорнинг узоқ кутилган қайтиши ғалаба ёки мағлубият билан эмас, яна операция билан якунланди. 38 ёшли жангчи учун энди асосий рақиб октагонда эмас — жароҳатдан кейинги вақт ва тикланиш жараёни бўлади.
У аввал ҳам оғир жароҳатдан кейин қайтишга эришган. Аммо бу сафар ёши, беш йиллик танаффус ва тиззадаги янги шикаст унинг UFC’даги келажагини янада ноаниқлаштирмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…