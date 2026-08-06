Макгрегор яна операция столида: қайтиш санаси узоқлашди

·55·Спорт
Макгрегор яна операция столида: қайтиш санаси узоқлашди
Қисқача

UFCнинг икки вазн тоифасидаги собиқ чемпиони Конор Макгрегорнинг тиззасидаги операцияси муваффақиятли якунланди, бироқ унда АКЛ ва мениск шикастланган. У Макс Ҳоллоуейга қарши жангда оёғини ноқулай қўйиб олгани сабаб 1 дақиқа 9-сонияда беллашувни давом эттира олмади ва рақиби техник нокаут орқали ғолиб деб эълон қилинди. Макгрегорнинг тикланиши тўққиз ойдан бир йилгача давом этиши мумкин, UFC эса унинг қайтиш санасини ҳозирча расман белгиламади.

UFC’нинг икки вазн тоифасидаги собиқ чемпиони Конор Макгрегор тиззасидаги жарроҳлик амалиёти муваффақиятли якунланганини маълум қилди. Ирландиялик спортчи беш йиллик танаффусдан кейин октагонга қайтган эди, аммо Макс Ҳоллоуэйга қарши жанг атиги 69 сония давом этди.

«Операция муваффақиятли ўтди», — деб ёзди Макгрегор ижтимоий тармоқда. Энди уни яна узоқ даволаниш ва мураккаб реабилитация жараёни кутмоқда.

Кутилган қайтиш 69 сонияда якунланди

Макгрегор ва Ҳоллоуэй ўртасидаги реванш 11 июль куни Лас-Вегасда ўтказилган UFC 329 турнирининг асосий жанги бўлди. Ирландиялик спортчи 2021 йилда Дастин Порьега қарши баҳсда оёғини синдирганидан кейин илк бор UFC октагонига чиққанди.

Биринчи раунд бошида Макгрегор сакраб зарба беришга уринган пайтда оёғини ноқулай қўйди. У жангни давом эттира олмагани учун рефери беллашувни 1 дақиқа 9-сонияда тўхтатди ва Ҳоллоуэй техник нокаут орқали ғолиб деб эълон қилинди.

Шу тариқа, мухлислар беш йил кутган қайтиш спорт натижаси эмас, навбатдаги оғир жароҳат билан якунланди.

Макгрегор қандай жароҳат олган?

Спортчининг ўзи маълум қилишича, унинг тиззасидаги олдинги хочсимон боғлам — ACL ва мениск шикастланган. Макгрегор жангдан олдин ҳеч қандай муаммо бўлмаганини, жароҳат кутилмаганда юз берганини таъкидлаган.

UFC раҳбари Дана Уайт ҳам дастлабки тиббий текширувлар тизза боғлами жиддий зарарланганини кўрсатганини айтди. Шундан кейин жарроҳлик амалиёти ўтказилиши маълум бўлганди.

Бу Макгрегор фаолиятидаги биринчи жиддий жароҳат эмас. У 2021 йилда оёқ суягини синдиргани сабаб узоқ вақт мусобақалардан четда қолган ва октагонга қайтиш учун қарийб беш йил сарфлаган.

Энди уни қанча танаффус кутмоқда?

Макгрегор операциядан кейинги ҳолатини ижобий баҳолаган бўлса-да, UFC унинг қайтиш санасини ҳозирча расман белгиламади. ACL билан боғлиқ жароҳатлардан кейин спортчиларнинг тикланиши кўпинча тўққиз ойдан бир йилгача давом этиши мумкин.

Дана Уайт ҳам ирландиялик жангчининг тахминан бир йил октагондан ташқарида қолиши мумкинлигини айтган. Макгрегор эса 2027 йилги International Fight Week доирасида яна жанг ўтказиш нияти борлигини билдирмоқда.

Бироқ бу режа операциядан кейинги тикланиш суръати, тиззанинг жисмоний юкламага қандай жавоб бериши ва шифокорлар хулосасига боғлиқ бўлади.

Ҳоллоуэй билан учинчи жанг бўладими?

Макгрегор ва Ҳоллоуэй илк бор 2013 йилда учрашган. Ўшанда ирландиялик спортчи ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонганди. Орадан 13 йил ўтиб ўтказилган реванш эса жароҳат сабаб тўлиқ жангга айланмади.

Шу боис Макгрегор Ҳоллоуэй билан учинчи марта тўқнашиш истагини билдирган. Амалдаги шартномаси бўйича унинг UFC’да яна битта жанги қолгани хабар қилинмоқда. Ирландиялик спортчи айнан шу баҳсни Ҳоллоуэйга қарши ўтказишни хоҳлаши мумкин.

Ҳозирча UFC трилогия бўйича расмий қарор қабул қилгани йўқ. Аввало Макгрегор тўлиқ соғайиши ва профессионал спорт талаб қиладиган жисмоний ҳолатга қайтиши керак.

Навбатдаги оғир синов

Конор Макгрегорнинг узоқ кутилган қайтиши ғалаба ёки мағлубият билан эмас, яна операция билан якунланди. 38 ёшли жангчи учун энди асосий рақиб октагонда эмас — жароҳатдан кейинги вақт ва тикланиш жараёни бўлади.

У аввал ҳам оғир жароҳатдан кейин қайтишга эришган. Аммо бу сафар ёши, беш йиллик танаффус ва тиззадаги янги шикаст унинг UFC’даги келажагини янада ноаниқлаштирмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)