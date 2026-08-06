«Реал» 140 млн еврогача тўлайди: Ян Диоманде Мадридга учди
«Лейпсиг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диоманде тиббий кўрикдан ўтиш ва шахсий шартномасини имзолаш учун Мадридга йўл олди. «Реал» ва «Лейпсиг» ўртасидаги келишув 135–140 миллион еврога баҳоланмоқда, бироқ расмий сумма ҳозирча тасдиқланмаган. Келишув амалга ошса, Диоманде «Реал» тарихидаги энг қиммат харидга айланиши мумкин.
«Реал» Европа трансфер бозоридаги энг йирик келишувлардан бирини якунлаш арафасида. «Лейпциг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диоманде Германия клуби йиғинини тарк этиб, тиббий кўрикдан ўтиш ва шахсий шартномасини имзолаш учун Мадридга йўл олди.
Келишув расман эълон қилинса, ивуарлик футболчи «Реал» тарихидаги энг қиммат харидга айланиши мумкин. Аммо трансфер суммаси бўйича манбалар келтираётган рақамларда фарқ бор: умумий пакет 135–140 миллион евро атрофида баҳоланмоқда.
«Лейпциг» Диомандега рухсат берди
Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, «Реал» ва «Лейпциг» ўртасидаги музокаралар якуний босқичга етган. Немис клуби Диомандега жамоанинг Австриядаги йиғинини тарк этиб, Мадридга учиш учун рухсат берган.
Футболчи Испания пойтахтида тиббий кўрикдан ўтиши, шундан кейин эса узоқ муддатли шартномани имзолаши кутилмоқда. Романо аввалроқ келишув 2031 йил ёзигача амал қилишини хабар қилганди.
AS нашрининг 6 августдаги маълумотига кўра, Диоманде куннинг иккинчи ярмида Мадридга етиб келиши режалаштирилган. Тиббий кўрик муваффақиятли ўтса, клуб трансферни яқин вақт ичида расман эълон қилиши мумкин.
Трансфер 135 миллионми ёки 140 миллион евро?
Келишувнинг молиявий тафсилотлари бўйича турли рақамлар келтирилмоқда. The Guardian маълумотига кўра, «Реал» 125 миллион евро кафолатланган тўлов ва яна 10 миллион евро бонус беришга рози бўлган. Бу ҳолатда умумий қиймат 135 миллион еврога етади.
Испания манбалари эса асосий тўловни 115 миллион евро деб кўрсатмоқда. Осон ва мураккаб шартларга боғланган бонуслар қўшилса, трансфернинг якуний қиймати 140 миллион еврогача кўтарилиши мумкин. Шу боис расмий баёнотгача 125+15 миллион евро формуласи ҳам қатъий тасдиқланган рақам эмас.
Ҳар қандай ҳолатда ҳам Диоманде учун тўланадиган маблағ «Реал» тарихидаги трансфер рекордини янгилаши кутилмоқда. Келишув тўлиқ бонуслар билан амалга ошса, у энг қиммат африкалик футболчига ҳам айланади.
«Леганес» ҳам трансфердан даромад олиши мумкин. Хабарларга кўра, Диоманденинг собиқ клуби кейинги сотувдан олинадиган фойданинг муайян қисмини олиш ҳуқуқини сақлаб қолган.
Бир мавсумда Европанинг эътиборини тортди
Диоманденинг нархи қисқа вақт ичида кескин ошди. У 2025 йил ёзида «Леганес»дан «Лейпциг»га кўчиб ўтган ва Германиядаги илк мавсумидаёқ чемпионатнинг энг ёрқин ёш футболчиларидан бирига айланган.
Ивуарлик вингер Бундеслигада 33 та учрашув ўтказиб, 12 та гол урди ва 8 та голли узатмани амалга оширди. Унинг 20 та самарали ҳаракати «Лейпциг»нинг Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашида муҳим роль ўйнади.
Диоманде мавсум якунларига кўра Бундеслиганинг энг яхши ёш футболчиси — Rookie of the Season деб ҳам топилди. У тезлиги, бирга-бир вазиятлардаги ҳаракати ва икки қанотда ҳам ўйнай олиши билан йирик клублар эътиборини тортди.
Унинг ўтган мавсумдаги асосий рақамлари:
33 та ўйин — 12 та гол — 8 та ассист.
Бу кўрсаткичлар 19 ёшли футболчининг фақат истиқболли иқтидор эмас, юқори даражада натижа бераётган ҳужумчига айланганини кўрсатади.
Диомандега Испания футболи бегона эмас
Диоманде учун Мадрид ва Ла Лига бутунлай янги муҳит бўлмайди. У 2024/2025 йилги мавсумнинг иккинчи қисмида «Леганес» асосий жамоасига жалб қилинган ва Испания чемпионатида дастлабки тажрибасини орттирган.
Футболчининг ўша пайтдаги рақамлари катта бўлмаган, аммо унинг тезлиги ва ҳимоячиларга қарши қўрқмасдан ҳаракат қилиши «Лейпциг» эътиборини тортган. Немис клуби уни 2025 йил ёзида сотиб олди ва бир мавсум ичида Европанинг энг қиммат ёш вингерларидан бирига айлантирди.
Диоманденинг Испанияда яшаган ва ўйнагани янги клубга мослашиш жараёнини тезлаштириши мумкин. У лига услуби, тил ва маҳаллий футбол муҳити билан аввалдан таниш.
«Реал» ундан нимани кутмоқда?
Диоманде асосан қанот ҳужумчиси сифатида ҳаракат қилади. У ўнг қанотдан бошлаб марказга кириши ёки чап томонда тезлик орқали ҳимоя чизиғини ёриб ўтиши мумкин.
Унинг энг кучли жиҳати — тўп билан катта тезликда ҳаракатланиш ва рақибни бирга-бир вазиятда ортда қолдириш. Шу билан бирга, ўтган мавсумдаги 12 та гол ва 8 та ассист унинг ҳужумларни фақат бошлаб бермай, якунига етказиш қобилияти ҳам борлигини кўрсатди.
Бироқ рекорд трансфер суммаси Диоманде зиммасига жуда катта босим ҳам юклайди. У энди истиқболли ёш сифатида эмас, жамоа ҳужумида дарҳол фарқ яратиши керак бўлган футболчи сифатида баҳоланади.
19 ёшли вингер учун Бундеслигадаги бир муваффақиятли мавсумни «Сантьяго Бернабеу»да такрорлаш осон бўлмайди. «Реал»да рақобат кучли, ҳар бир ўйиндаги натижа эса жаҳон миқёсида муҳокама қилинади.
Энди фақат расмий эълон қолди
Диоманденинг Мадридга йўл олгани трансфер амалда сўнгги босқичга кирганини англатади. Аммо тиббий кўрик, ҳужжатлар имзоланиши ва клубларнинг расмий баёноти чиқмагунча келишувни тўлиқ якунланган деб ҳисоблашга шошилмаслик керак.
Агар жараён режадагидек ўтса, «Реал» қисқа вақт ичида «Леганес» захирасидан Бундеслига юлдузига айланган футболчи учун 140 миллион еврогача сарфлайди.
Энди асосий савол трансфер амалга ошиши ёки ошмаслигида эмас. Савол — Ян Диоманде рекорд даражадаги нарх ва «Реал»даги улкан босимни майдондаги натижа билан оқлай оладими?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…