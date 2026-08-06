Микел Артета Real Betisдан учралган мағлубиятдан кейин жамоа муносабатини юқори баҳолади
Арсенал Дублин шаҳрида ўтказилган мавсумолди ўртоқлик учрашувида Real Betisга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Микел Артета ҳимоядаги хатолардан ҳафсаласи пир бўлган бўлса-да, футболчиларнинг танаффусдаги ғазабли ва ҳиссиётли муносабатини ижобий баҳолади. У жамоага айнан шундай норозилик ва ўз хатоларига кескин муносабат кераклигини таъкидлади.
Дублин шаҳрида бўлиб ўтган мавсумолди ўртоқлик учрашувида Лондоннинг Арсенал жамоаси Испаниянинг Real Betis клубига қарши баҳсда 1:5 ҳисобида эмас, балки 1:3 кўринишида мағлубиятга учради. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу омадсизлик инглиз клуби бош мураббийи Микел Артетани хавотирга солмаган бўлса-да, футболчиларнинг кийиниш хонасидаги ғазабли муносабати мутахассисни мамнун қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Авива Стадионида тўлдирилган трибуналар қаршисида кечган баҳсда Арсенал ҳимоядаги қўпол хатолари эвазига қимматга тушди. Испания жамоаси ўйин бошланишиёқ Родриго Рикелме ва Нелсон Деоссанинг аниқ зарбалари эвазига икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб олди. Шундан сўнг Пиро Ҳинкапи битта голга муаллифлик қилиб, фарқни қисқартирган бўлса-да, танаффусга қадар собиқ Вест Хем футболчиси Пабло Форналс ҳисобдаги фарқни яна тИКди.
Ҳимоядаги хатолар ва танаффусдаги муҳитМикел Артета шогирдларининг ўйин давомидаги қўпол хатоларидан ҳафсаласи пир бўлган бўлса-да, жамоанинг танаффусдаги ҳиссиётли реакция билдиришини ижобий баҳолади. Испаниялик мутахассис футболчилар ўз хатоларидан қаттиқ қизишиб кетгани ва ғазаблангани яхши белги эканини таъкидлади.
«Жуда хафа бўлишди, бир-бирларига қаттиқ гапиришди. Улар ғазабда, лекин бу яхши. Бизга айнан шу нарса керак», — дея Микел Артетанинг сўзларини келтиради ESPN.
Мураббийнинг қайд этишича, Арсенал ўйин давомида 25 нафар футболчидан фойдаланган ва бу ўз навбатида жамоанинг умумий ҳолатига ҳам маълум бир маънода таъсир кўрсатган. Аввалроқ Гирона устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозонилган ўйин билан солиштирганда, бу сафар асосий таркибда ўзгариш қилинмаганига қарамай, жамоа ўзининг одатий ритмини йўқотди.
Келгуси режалар ва ижобий хулосаларАртета илк бўлимдаги айрим дақиқаларда жамоа яхши ҳаракат қилганини, бироқ жарима майдончаси атрофида рақобатбардошлик етишмаганини тан олди. Унинг фикрича, бундай салбий натижалар футболчиларнинг ўз устида яна-да қаттиқроқ ишлаши учун қўшимча туртки беради.
Мазкур мавсумолди синов ўйини Арсенал учун ҳимоя чизиғидаги камчиликларни бартараф этиш ва янги мавсум олдидан ўйин сифатини ошириш йўлида муҳим сабоқ бўлиши кутилмоқда.
…