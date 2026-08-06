Микел Артета Real Betisдан учралган мағлубиятдан кейин жамоа муносабатини юқори баҳолади

·34·Спорт
Микел Артета Real Betisдан учралган мағлубиятдан кейин жамоа муносабатини юқори баҳолади
Қисқача

Арсенал Дублин шаҳрида ўтказилган мавсумолди ўртоқлик учрашувида Real Betisга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Микел Артета ҳимоядаги хатолардан ҳафсаласи пир бўлган бўлса-да, футболчиларнинг танаффусдаги ғазабли ва ҳиссиётли муносабатини ижобий баҳолади. У жамоага айнан шундай норозилик ва ўз хатоларига кескин муносабат кераклигини таъкидлади.

Дублин шаҳрида бўлиб ўтган мавсумолди ўртоқлик учрашувида Лондоннинг Арсенал жамоаси Испаниянинг Real Betis клубига қарши баҳсда 1:5 ҳисобида эмас, балки 1:3 кўринишида мағлубиятга учради. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу омадсизлик инглиз клуби бош мураббийи Микел Артетани хавотирга солмаган бўлса-да, футболчиларнинг кийиниш хонасидаги ғазабли муносабати мутахассисни мамнун қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Авива Стадионида тўлдирилган трибуналар қаршисида кечган баҳсда Арсенал ҳимоядаги қўпол хатолари эвазига қимматга тушди. Испания жамоаси ўйин бошланишиёқ Родриго Рикелме ва Нелсон Деоссанинг аниқ зарбалари эвазига икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб олди. Шундан сўнг Пиро Ҳинкапи битта голга муаллифлик қилиб, фарқни қисқартирган бўлса-да, танаффусга қадар собиқ Вест Хем футболчиси Пабло Форналс ҳисобдаги фарқни яна тИКди.

Ҳимоядаги хатолар ва танаффусдаги муҳит

Микел Артета шогирдларининг ўйин давомидаги қўпол хатоларидан ҳафсаласи пир бўлган бўлса-да, жамоанинг танаффусдаги ҳиссиётли реакция билдиришини ижобий баҳолади. Испаниялик мутахассис футболчилар ўз хатоларидан қаттиқ қизишиб кетгани ва ғазаблангани яхши белги эканини таъкидлади.

«Жуда хафа бўлишди, бир-бирларига қаттиқ гапиришди. Улар ғазабда, лекин бу яхши. Бизга айнан шу нарса керак», — дея Микел Артетанинг сўзларини келтиради ESPN.

Мураббийнинг қайд этишича, Арсенал ўйин давомида 25 нафар футболчидан фойдаланган ва бу ўз навбатида жамоанинг умумий ҳолатига ҳам маълум бир маънода таъсир кўрсатган. Аввалроқ Гирона устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозонилган ўйин билан солиштирганда, бу сафар асосий таркибда ўзгариш қилинмаганига қарамай, жамоа ўзининг одатий ритмини йўқотди.

Келгуси режалар ва ижобий хулосалар

Артета илк бўлимдаги айрим дақиқаларда жамоа яхши ҳаракат қилганини, бироқ жарима майдончаси атрофида рақобатбардошлик етишмаганини тан олди. Унинг фикрича, бундай салбий натижалар футболчиларнинг ўз устида яна-да қаттиқроқ ишлаши учун қўшимча туртки беради.

Мазкур мавсумолди синов ўйини Арсенал учун ҳимоя чизиғидаги камчиликларни бартараф этиш ва янги мавсум олдидан ўйин сифатини ошириш йўлида муҳим сабоқ бўлиши кутилмоқда.

АрсеналМикел АртетаReal BetisФутболАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)