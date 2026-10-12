12 октябрь тарихда қандай из қолдирган? Содир бўлган бурилиш ясаган воқеалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 12 октябр санаси инсоният тамаддунида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб, буюк географик кашфиётлар, архитектура мўжизаларининг очилиши ва демографияга оид тарихий воқеалар билан ёдда қолади.
- Айнан шу куни 1492 йилда Христофор Колумб Багама оролларига етиб бориб, "Янги дунё"ни кашф этди, бу Испаниянинг Миллий куни сифатида нишонланади.
12 октябрь инсоният тамаддунида муҳим бурилиш нуқталаридан бири сифатида алоҳида аҳамият касб этади. Айнан шу санада замонавий дунё харитасини бутунлай ўзгартириб юборган буюк географик кашфиётлар, архитектура мўъжизаларининг очилиши ҳамда сайёрамиз демографиясига оид муҳим тарихий воқеалар муҳрланган.
Бугунги сана жаҳон миқёсида турли соҳаларда нишонланадиган халқаро кунлар ва тарихий хотиралар билан ёдга олинади.
Бугун нишонланадиган муҳим сана ва кунлар
12 октябрь тақвимда бир қатор глобал тадбирлар билан қайд этилган:
Америка кашф этилган кун: Дунё бўйлаб «Колумб куни» ёки «Икки дунё учрашуви» сифатида кенг эътироф этилади;
Бутунжаҳон артритга қарши кураш куни: Бўғим ва ҳаракат-таянч тизими касалликларидан жабр кўраётган миллионлаб инсонларга эътибор қаратиш ва соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш куни;
Бразилияда Болалар куни: Мамлакат бўйлаб болалар ҳуқуқлари, саломатлиги ва таълимига бағишланган миллий байрам сифатида нишонланади.
Инсоният хотирасидаги ҳал қилувчи йиллар ва воқеалар
Мазкур санада юз берган ҳар бир ҳодиса ўз даврида муҳим тарихий бурилиш ясаган:
1492 йил — Христофор Колумбнинг саёҳати ва Испания миллий байрами: Генуялик денгизчи Колумб бошчилигидаги экспедиция Багама оролларига етиб борди ва шу тариқа «Янги дунё» кашф этилди. Шу сабабли 12 октябрь замонавий Испанияда энг улуғ давлат байрами — Миллий кун (Fiesta Nacional de España) сифатида тантана қилинади;
1901 йил — «Оқ уй» номининг расмийлаштирилиши: АҚШнинг 26-президенти Теодор Рузвельт Вашингтондаги давлат раҳбарининг бош қароргоҳига расман «Оқ уй» (The White House) номини берди (бунгача у «Ижроия қасри» деб аталган);
1931 йил — Рио-де-Жанейродаги Исо Масиҳ ҳайкали: Бразилиянинг Корковаду чўққисида дунёнинг янги мўъжизаларидан бирига айланган улкан Исо Масиҳ ҳайкали (Cristo Redentor) расман қад ростлади ва фойдаланишга топширилди;
1999 йил — Ернинг 6 миллиардинчи фуқароси: БМТ ҳисоб-китобларига кўра, Босния ва Герцеговина пойтахти Сараево шаҳрида туғилган чақалоқ рамзий равишда сайёрамизнинг 6 миллиардинчи аҳолиси деб эълон қилинди.
12 октябрь — бутун жаҳон цивилизацияси учун нафақат тарих дарси, балки сайёрамизнинг ўтмиши ва келажаги ўртасидаги ноёб кўприк сифатида хизмат қиладиган кундир.
Изоҳлар 0
…