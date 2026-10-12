12 октябрь тарихда қандай из қолдирган? Содир бўлган бурилиш ясаган воқеалар

·76·Дунё
12 октябрь тарихда қандай из қолдирган? Содир бўлган бурилиш ясаган воқеалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 12 октябр санаси инсоният тамаддунида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб, буюк географик кашфиётлар, архитектура мўжизаларининг очилиши ва демографияга оид тарихий воқеалар билан ёдда қолади.
  • Айнан шу куни 1492 йилда Христофор Колумб Багама оролларига етиб бориб, "Янги дунё"ни кашф этди, бу Испаниянинг Миллий куни сифатида нишонланади.

12 октябрь инсоният тамаддунида муҳим бурилиш нуқталаридан бири сифатида алоҳида аҳамият касб этади. Айнан шу санада замонавий дунё харитасини бутунлай ўзгартириб юборган буюк географик кашфиётлар, архитектура мўъжизаларининг очилиши ҳамда сайёрамиз демографиясига оид муҳим тарихий воқеалар муҳрланган.

Бугунги сана жаҳон миқёсида турли соҳаларда нишонланадиган халқаро кунлар ва тарихий хотиралар билан ёдга олинади.

Бугун нишонланадиган муҳим сана ва кунлар

12 октябрь тақвимда бир қатор глобал тадбирлар билан қайд этилган:

  • Америка кашф этилган кун: Дунё бўйлаб «Колумб куни» ёки «Икки дунё учрашуви» сифатида кенг эътироф этилади;

  • Бутунжаҳон артритга қарши кураш куни: Бўғим ва ҳаракат-таянч тизими касалликларидан жабр кўраётган миллионлаб инсонларга эътибор қаратиш ва соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш куни;

  • Бразилияда Болалар куни: Мамлакат бўйлаб болалар ҳуқуқлари, саломатлиги ва таълимига бағишланган миллий байрам сифатида нишонланади.

Инсоният хотирасидаги ҳал қилувчи йиллар ва воқеалар

Мазкур санада юз берган ҳар бир ҳодиса ўз даврида муҳим тарихий бурилиш ясаган:

  • 1492 йил — Христофор Колумбнинг саёҳати ва Испания миллий байрами: Генуялик денгизчи Колумб бошчилигидаги экспедиция Багама оролларига етиб борди ва шу тариқа «Янги дунё» кашф этилди. Шу сабабли 12 октябрь замонавий Испанияда энг улуғ давлат байрами — Миллий кун (Fiesta Nacional de España) сифатида тантана қилинади;

  • 1901 йил — «Оқ уй» номининг расмийлаштирилиши: АҚШнинг 26-президенти Теодор Рузвельт Вашингтондаги давлат раҳбарининг бош қароргоҳига расман «Оқ уй» (The White House) номини берди (бунгача у «Ижроия қасри» деб аталган);

  • 1931 йил — Рио-де-Жанейродаги Исо Масиҳ ҳайкали: Бразилиянинг Корковаду чўққисида дунёнинг янги мўъжизаларидан бирига айланган улкан Исо Масиҳ ҳайкали (Cristo Redentor) расман қад ростлади ва фойдаланишга топширилди;

  • 1999 йил — Ернинг 6 миллиардинчи фуқароси: БМТ ҳисоб-китобларига кўра, Босния ва Герцеговина пойтахти Сараево шаҳрида туғилган чақалоқ рамзий равишда сайёрамизнинг 6 миллиардинчи аҳолиси деб эълон қилинди.

12 октябрь — бутун жаҳон цивилизацияси учун нафақат тарих дарси, балки сайёрамизнинг ўтмиши ва келажаги ўртасидаги ноёб кўприк сифатида хизмат қиладиган кундир.

12 октябрьКолумб куниБўғим ва ҳаракат-таянч тизимиБразилияда Болалар куни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?Кеча 15:56Ўзбекистонда 12 октябрь куни қандай об-ҳаво кузатилади?Ўзбекистонда 12 октябрь куни қандай об-ҳаво кузатилади?Кеча 14:498 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябр 09:418 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябр 09:199 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:227 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябр 08:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди