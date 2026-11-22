«Пахтакор» «Ал Иттиҳод»дан чўчимаяпти: Карас ва Иброҳимов ғалаба мақсадини билдирди
Осиё чемпионлар лигаси элита мусобақасининг 5-турида «Пахтакор»ни Жиддада жиддий синов кутмоқда. Тошкент клуби бир қатор футболчиларсиз майдонга тушишига қарамай, Саудия Арабистонидаги баҳсдан ғалаба билан қайтишни мақсад қилган.
Карас: «Бор кучимиз билан қаршилик кўрсатамиз»
Элит ОЧЛ 5-тури доирасида «Ал Иттиҳод»га қарши ўйин олдидан «Пахтакор» бош мураббийи Эмилиано Карас ва жамоа футболчиси Иброҳим Иброҳимов матбуот анжуманида иштирок этди.
Эмилиано Карас Жиддага қайтганидан хурсанд эканини таъкидлар экан, рақибнинг кучли жиҳатларига алоҳида тўхталди. Унинг фикрича, «Ал Иттиҳод» нафақат индивидуал маҳоратга эга футболчилари, балки шаклланган жамоавий ўйини билан ҳам ажралиб туради.
«Жиддага қайтишдан хурсандмиз. Рақибимиз жуда кучли жамоа. Таркибида индивидуал тарафдан маҳоратли футболчилар жамланган. Жамоавий ўйини ҳам шаклланган. Ҳужумкор футбол кўрсатишга интиладиган, олдинга боришни ёқтирадиган жамоа.
Таркибимизда бир неча йўқотишлар бор. Шунга қарамай, жамоавий жипслашган ҳолда бор кучимиз билан қаршилик кўрсатишга уринамиз. Сафимиздаги ёш футболчилар учун бу жиддий синовга айланади. Улар нималар устидан ишлаш кераклигини билиб олишади. Рақибга бўш ҳудуд қолдирмасликка ҳаракат қиламиз», — деди Карас.
Иброҳимов: «Тошкентга ғалаба билан қайтишни ният қилганмиз»
«Пахтакор» футболчиси Иброҳим Иброҳимов ҳам бўлажак учрашувга тайёргарлик ҳақида гапирди. Унинг таъкидлашича, Тошкент жамоаси «Ал Иттиҳод»ни жиддий ўрганган ва баҳсга пухта ҳозирлик кўрган.
Шу билан бирга, бир нечта футболчининг Жиддага бора олмагани жамоа учун қўшимча қийинчилик туғдириши мумкин. Бироқ Иброҳимов уларнинг йўқлигини билдирмасликка ва майдонда бор имкониятларини намойиш этишга ишонч билдирди.
«"Ал Иттиҳод"нинг кучли жамоа эканини биламиз. Уларни жиддий ўргандик, яхши тайёргарлик кўрдик. Бир неча футболчи бу ерга кела олмади. Уларнинг ўрнини билинтирмасликка интиламиз. Майдонга чиқиб, энг яхши жиҳатларимизни кўрсатишга уринамиз. Тошкентга ғалаба билан қайтишни ният қилганмиз.
Стадионга кўп мухлислар келиши бизга босим бермайди. Майдонга чиққанимиздан сўнг эътиборимиз ўйиннинг ўзига қаратилади», — деди Иброҳимов. Унинг сўзларини «Пахтакор» матбуот хизмати келтирди.
«Пахтакор»ни Жиддада қандай синов кутмоқда?
Матбуот анжуманидаги баёнотлардан кўриниб турибдики, «Пахтакор» мураббийлар штаби рақибнинг ҳужумкор салоҳиятини яхши англамоқда. Карас жамоавий ҳимоя ва рақибга бўш ҳудуд қолдирмасликка урғу берган бўлса, Иброҳимов футболчиларнинг руҳий тайёргарлиги ва ғалаба иштиёқини алоҳида таъкидлади.
Тошкентликлар учун асосий вазифа — таркибдаги йўқотишларга қарамай, майдонда бир бутун жамоа сифатида ҳаракат қилиш. Айниқса, ёш футболчилар учун бундай кучли рақибга қарши учрашув ўз имкониятларини намоён этиш ва халқаро тажриба орттириш имконияти бўлади.
«Пахтакор»нинг Жиддадаги мақсади аниқ: «Ал Иттиҳод»нинг кучли таркиби ва мухлислар қўллаб-қувватлашига қарамай, Тошкентга ижобий натижа билан қайтиш.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…