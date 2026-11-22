Киоджи Хоригучи Асу Алмабаевни мағлуб этди ва UFC чемпионига чақириқ ташлади
Япониялик жангчи Киоджи Хоригучи Доҳада қозоғистонлик Асу Алмабаев устидан ғалаба қозониб, кейинги рақиби ким бўлишини ҳам маълум қилди. У UFC чемпионилик жангига даъвогар эканини яширмади ва Манел Капе ҳамда Ванни очиқча чақирди.
«Жанг зерикарли ўтди, бунинг учун узр сўрайман»
Доҳада ўтказилган UFC турнирида Киоджи Хоригучи (37-6) Асу Алмабаев (24-4) билан октагонга чиқди. Япониялик жангчи қозоғистонлик рақибини мағлуб этиб, промоушендаги ғалабалар сонини 10 тага етказди.
Жангдан кейин Хоригучидан тик туриб зарба алмашишни истагани, бироқ Алмабаевнинг мунтазам равишда тейкдаун амалга оширишга урингани ҳақида сўралди.
Япониялик спортчи баҳснинг томошабоп кечмаганидан афсусда эканини яширмади.
«Ҳа, мен жуда афсусдаман. Жанг зерикарли ўтди ва бунинг учун чиндан ҳам узр сўрамоқчиман. Кейинги жангимда янада кучлироқ бўламан ва тўқнашув анча томошабоп кечади. Раҳмат», — деди Хоригучи.
Хоригучи UFC чемпионига даъво қилмоқда
Суҳбат давомида жангчидан кейинги рақиби ким бўлишини хоҳлаши ҳам сўралди. Интервью олувчи эса Хоригучини узр сўрашга ҳожат йўқлиги, у рақибга зарар етказишга ҳаракат қилган жангчи бўлгани ва бугун ғалаба қозонгани билан қўллаб-қувватлади.
Хоригучи эса навбатдаги мақсади чемпионлик жанги эканини очиқ айтди.
«Албатта, чемпион билан жанг қилишни истайман. Шунинг учун Капе ва Ван — қай бирингиз ғалаба қозонсангиз ҳам, сизга чақирув ташлайман!» — дея баёнот берди япон жангчиси.
Шу тариқа, Хоригучи Манел Капе ва Ван ўртасидаги эҳтимолий тўқнашув ғолибига даъвогарлик қилди.
Алмабаев ва Хоригучининг UFC рекордлари ўзгарди
Ушбу ғалабадан кейин Киоджи Хоригучининг UFC промоушенидаги рекорди 10-2 кўринишига келди. Асу Алмабаев эса UFCдаги 7-2 натижаси билан қолди.
Хоригучи энди чемпионлик жангига яқинлашишни мақсад қилмоқда. Унинг Капе ва Ванга ташлаган чақируви эса енгил вазн тоифасидаги кейинги рақобатларга қизиқишни янада оширди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…