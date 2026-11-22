Дубайда 2027 йилни кутиб олиш учун ноодатий томоша тайёрланмоқда
Дубайда 2027 йилни кутиб олиш тантаналари бу йил ўзгача томоша билан ўтади. Илк бор дунёга машҳур Cirque du Soleil цирк артистлари шаҳарнинг Янги йил байрами дастурида иштирок этади. Томоша 31 декабрь куни Бурж Халифа ва Дубай фаввораси атрофида ташкил этилади.
Бу ҳақда Дубайдаги йирик кўчмас мулк компанияси Emaar маълум қилди.
Қайд этилишича, Cirque du Soleil артистлари махсус тайёрланган жонли саҳна томошасида қатнашади. Унда акробатик чиқишлар, мусиқа ва улкан визуал эффектлар уйғунлашади. Томоша Бурж Халифа, Дубай фаввораси ва шаҳар осмонўпар бинолари фонида намойиш этилади.
Ташкилотчилар маълумотига кўра, махсус дастурда 100 нафар артист иштирок этади. Томоша ярим тунга яқин бошланиб, янги йил кириб келишига бағишланган саноқ билан давом этади.
Янги йил кириб келиши билан эса Бурж Халифа атрофида мушакбозлик, дронлар намойиши, ёруғлик ва проекция шоулари ташкил этилади. Emaar бу йилги мушакбозликда ҳам такомиллаштирилган технологиялардан фойдаланишни режалаштирмоқда.
Байрамни томоша қилиш учун Бурж Парк ҳудудида махсус пулли жойлар ҳам ташкил этилади. Чипта нархлари ва сотув бошланиш санаси ҳозирча эълон қилинмаган. Шу билан бирга, шаҳар марказида бепул томоша қилиш мумкин бўлган ҳудудлар ҳам ажратилади.
Маълумот учун, Emaar NYE 2027 тадбири 2026 йил 31 декабрь куни ўтказилиб, Дубайда янги — 2027 йилни кутиб олишга бағишланади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…