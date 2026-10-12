Ўзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди: Шуҳрат Холмуҳаммедов лавозимидан озод этилди
Ўзбекистон мудофаа тизимида муҳим кадрлар ўзгариши юз берди. Генерал-лейтенант Шуҳрат Холмуҳаммедов мудофаа вазири лавозимидан озод этилди, унинг ўрнига эса Ботир Қудратхўжаев тайинланди. Президентнинг тегишли фармонлари билан расмийлаштирилган ушбу қарорда Холмуҳаммедовнинг бошқа ишга ўтиши сабаб сифатида кўрсатилган.
12 октябрь куни маълум қилинган кадрлар ўзгариши Ўзбекистоннинг мудофаа соҳасидаги раҳбариятига тааллуқли бўлди. Янги вазир тайинланиши билан мамлакат Қуролли Кучларини бошқариш тизимидаги асосий лавозимлардан бирига янги раҳбар келди.
Шуҳрат Холмуҳаммедов нима сабабдан лавозимидан кетди?
Расмий маълумотга кўра, Шуҳрат Ғайратжанович Холмуҳаммедов бошқа ишга ўтиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси мудофаа вазири лавозимидан озод этилди.
Холмуҳаммедов 2024 йил ноябрь ойида мудофаа вазири этиб тайинланган эди. Унгача эса 2021 йилдан бошлаб мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари — Қуролли Кучлар Бош штаби бошлиғи лавозимида фаолият юритган.
Унинг лавозимдан кетишига доир расмий хабарда бошқа ишга ўтиши сабаби келтирилган. Янги иш жойи ҳақида қўшимча маълумот берилган тақдирда, бу ҳақда ҳам хабар қилинади.
Ўзбекистоннинг янги мудофаа вазири ким бўлди?
Президентнинг тегишли фармони билан Ботир Баҳромович Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси мудофаа вазири этиб тайинланди. Унинг номзоди аввал Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган.
Қудратхўжаевнинг меҳнат фаолияти ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими билан боғлиқ. У турли йилларда прокуратура органларида, жумладан, ҳарбий прокуратура тизимида ишлаган.
У 2022 йил ноябрь ойида бош прокурор ўринбосари — Ўзбекистон ҳарбий прокурори лавозимига тайинланган. 2025 йил февраль ойида эса фавқулодда вазиятлар вазири бўлган. Кейинчалик ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Тезкор-қидирув департаменти бошлиғи лавозимида ишлаган.
Энди Қудратхўжаев Ўзбекистон мудофаа вазирлигига раҳбарлик қилади.
Кадрлар ўзгариши нимани англатади?
Мудофаа вазири мамлакатнинг мудофаа сиёсати, Қуролли Кучларни ривожлантириш ва ҳарбий бошқарув билан боғлиқ вазифаларни амалга оширишда муҳим ўрин тутади. Шу сабабли вазирлик раҳбариятидаги ўзгаришлар жамоатчилик эътиборини тортади.
Бироқ янги раҳбар тайинланганининг ўзи билан муайян сиёсат ёки ислоҳотлар ўзгаради, деган хулосага келишга ҳозирча асос йўқ. Бу борадаги эҳтимолий ўзгаришларни баҳолаш учун расмий қарорлар ва кейинги хабарларни кузатиш зарур.
Шу тариқа, 2026 йил 12 октябрь куни Ўзбекистон мудофаа вазирлиги раҳбариятида ўзгариш расман эълон қилинди: Шуҳрат Холмуҳаммедов бошқа ишга ўтиши муносабати билан лавозимидан озод этилди, Ботир Қудратхўжаев эса янги мудофаа вазири бўлди.
Изоҳлар 0
…