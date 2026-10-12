Ўзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди: Шуҳрат Холмуҳаммедов лавозимидан озод этилди

·3·Ўзбекистон
Ўзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди: Шуҳрат Холмуҳаммедов лавозимидан озод этилди

Ўзбекистон мудофаа тизимида муҳим кадрлар ўзгариши юз берди. Генерал-лейтенант Шуҳрат Холмуҳаммедов мудофаа вазири лавозимидан озод этилди, унинг ўрнига эса Ботир Қудратхўжаев тайинланди. Президентнинг тегишли фармонлари билан расмийлаштирилган ушбу қарорда Холмуҳаммедовнинг бошқа ишга ўтиши сабаб сифатида кўрсатилган.

12 октябрь куни маълум қилинган кадрлар ўзгариши Ўзбекистоннинг мудофаа соҳасидаги раҳбариятига тааллуқли бўлди. Янги вазир тайинланиши билан мамлакат Қуролли Кучларини бошқариш тизимидаги асосий лавозимлардан бирига янги раҳбар келди.

Шуҳрат Холмуҳаммедов нима сабабдан лавозимидан кетди?

Расмий маълумотга кўра, Шуҳрат Ғайратжанович Холмуҳаммедов бошқа ишга ўтиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси мудофаа вазири лавозимидан озод этилди.

Холмуҳаммедов 2024 йил ноябрь ойида мудофаа вазири этиб тайинланган эди. Унгача эса 2021 йилдан бошлаб мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари — Қуролли Кучлар Бош штаби бошлиғи лавозимида фаолият юритган.

Унинг лавозимдан кетишига доир расмий хабарда бошқа ишга ўтиши сабаби келтирилган. Янги иш жойи ҳақида қўшимча маълумот берилган тақдирда, бу ҳақда ҳам хабар қилинади.

Ўзбекистоннинг янги мудофаа вазири ким бўлди?

Президентнинг тегишли фармони билан Ботир Баҳромович Қудратхўжаев Ўзбекистон Республикаси мудофаа вазири этиб тайинланди. Унинг номзоди аввал Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган.

Қудратхўжаевнинг меҳнат фаолияти ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими билан боғлиқ. У турли йилларда прокуратура органларида, жумладан, ҳарбий прокуратура тизимида ишлаган.

Ўзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди: Шуҳрат Холмуҳаммедов лавозимидан озод этилди

У 2022 йил ноябрь ойида бош прокурор ўринбосари — Ўзбекистон ҳарбий прокурори лавозимига тайинланган. 2025 йил февраль ойида эса фавқулодда вазиятлар вазири бўлган. Кейинчалик ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Тезкор-қидирув департаменти бошлиғи лавозимида ишлаган.

Энди Қудратхўжаев Ўзбекистон мудофаа вазирлигига раҳбарлик қилади.

Кадрлар ўзгариши нимани англатади?

Мудофаа вазири мамлакатнинг мудофаа сиёсати, Қуролли Кучларни ривожлантириш ва ҳарбий бошқарув билан боғлиқ вазифаларни амалга оширишда муҳим ўрин тутади. Шу сабабли вазирлик раҳбариятидаги ўзгаришлар жамоатчилик эътиборини тортади.

Бироқ янги раҳбар тайинланганининг ўзи билан муайян сиёсат ёки ислоҳотлар ўзгаради, деган хулосага келишга ҳозирча асос йўқ. Бу борадаги эҳтимолий ўзгаришларни баҳолаш учун расмий қарорлар ва кейинги хабарларни кузатиш зарур.

Шу тариқа, 2026 йил 12 октябрь куни Ўзбекистон мудофаа вазирлиги раҳбариятида ўзгариш расман эълон қилинди: Шуҳрат Холмуҳаммедов бошқа ишга ўтиши муносабати билан лавозимидан озод этилди, Ботир Қудратхўжаев эса янги мудофаа вазири бўлди.

Шуҳрат ХолмуҳаммедовБотир ҚудратхўжаевЎзбекистон мудофаа вазириКадрлар ўзгариши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...14 сентябр 17:01Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиМиграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олинди5 сентябр 12:03Фарғонада ҳокимлар алмашди: бир қатор лавозимлар янгиландиФарғонада ҳокимлар алмашди: бир қатор лавозимлар янгиланди29 апрел 16:22Эркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнотЭркинжон Турдимов тайинлови бўйича Президентдан очиқ баёнотБугун 22:072027 йилда Рамазон ва Қурбон ҳайити қайси кунларга тўғри келади?2027 йилда Рамазон ва Қурбон ҳайити қайси кунларга тўғри келади?Бугун 19:09Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқдаЭртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқдаБугун 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)