Тошкентда эртага об-ҳаво қандай бўлади?

·34·Ўзбекистон
Тошкентда эртага об-ҳаво қандай бўлади?

Ўзгидромет 15 октябрь учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

Прогнозга кўра, Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кузатилмайди. Ҳаво ҳарорати кечаси 12–14 даража, кундузи эса 23–25 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 8-13 даража, кундузи 21-26 даража бўлади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 8-13 даража, кундузи 22-27 даража бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 10-15 даража, кундузи 20-25 даража бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 10-15 даража, кундузи 23-28 даража бўлади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 8-13 даража, кундузи 20-25 даража бўлади.

Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Баланд тоғларда ёғингарчилик қорга айланиши мумкин. Сел-сув тошқини ҳодисалари юзага келиши мумкин. Ҳарорат кечаси 5-10 даража илиқ, кундузи 14-19 даража бўлади.

Ўзгидромет15 октябрьТошкентҚорақалпоғистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!20 сентябр 12:18Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкинЭртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин1 октябр 15:25Ўзбекистонда 12 октябрь куни қандай об-ҳаво кузатилади?Ўзбекистонда 12 октябрь куни қандай об-ҳаво кузатилади?11 октябр 14:49Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилиши маълум бўлдиЎзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилиши маълум бўлди12 октябр 14:25Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?11 октябр 15:56Эртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийдиЭртага Тошкентда шамол кучайиб, ҳаво исийди21 август 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?