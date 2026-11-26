65 минг евролик совға: Уэсли Снейдер Серхио Рамосдан олган футболкани аукционда сотди
Нидерландия миллий терма жамоасининг собиқ юлдузи Уэсли Снейдер 2010 йилги Жаҳон чемпионати финалидан сўнг испаниялик ҳимоячи Серхио Рамос билан алмашган либосини кимошди савдосида сотди. Бу ҳақда The Touchline нашри хабар бермоқда.
Аукциондаги кутилмаган фарқ: Рамос футболкаси 13 баробар қимматга баҳоланди
Рекорд қиймат: 2010 йилги мундиал финалидан кейин Серхио Рамос Снейдерга эсдалик сифатида совға қилган Испания терма жамоаси футболкаси аукционда 65 126 евро эвазига сотилди. Ушбу ноёб экспонатнинг янги эгаси бразилиялик коллекционер бўлди.
Снейдернинг ўз либоси нархи: Қизиғи шундаки, ўша финал учрашувида Уэсли Снейдернинг ўзи майдонда кийган Нидерландия терма жамоаси футболкаси эса 5 минг евродан сал кўпроқ маблағга сотилган.
ЖЧ-2010 финали ҳақида қисқача эслатма
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Финал санаси ва манзили
2010 йил 11 июль, Йоханнесбург (ЖАР)
Учрашув натижаси
Испания 1:0 Нидерландия (қўшимча бўлимларда)
Ғалаба голи муаллифи
Андрес Иньеста (116-дақиқа)
Аукциондаги энг қиммат лот
Серхио Рамоснинг финал либоси — 65 126 евро
Сизнингча, нима учун коллекционерлар Уэсли Снейдернинг ўз либосидан кўра Серхио Рамоснинг футболкасига 13 баробар кўпроқ пул тўлашди — бу чемпионлик мақоми билан боғлиқми ёки Рамоснинг машҳурлиги билан?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи мухлисларига ушбу қизиқарли аукцион янгилигини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…