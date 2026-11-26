Таэквондо WT бўйича Гран-при финали старт олади: Ўзбекистон терма жамоаси таркиби...
28–29 ноябрь кунлари Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида таэквондо WT бўйича нуфузли G10 тоифасига мансуб «World Taekwondo Grand-Prix Final» турнири бўлиб ўтади. Мавсумнинг энг муҳим мусобақаларидан бири ҳисобланган ушбу баҳсларда Ўзбекистон эркаклар ва аёллар терма жамоаси аъзолари ҳам медаллар ҳамда муҳим рейтинг очколари учун даянга чиқишади.
Ўзбекистон терма жамоаси таркиби
Ўзбекистон таэквондо WT ассоциацияси матбуот хизматининг хабар беришича, ҳамюртларимиз мусобақада эркаклар ва аёллар ўртасида 3 тадан вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилади:
Тоифа
Вазн тоифаси
Спортчи
Эркаклар
-68 кг
Нажмиддин Қосимхожиев
Эркаклар
-80 кг
Жасурбек Жайсунов
Эркаклар
+80 кг
Марат Мавлонов
Аёллар
-57 кг
Мадина Мирабзалова
Аёллар
-67 кг
Озода Собиржонова
Аёллар
+67 кг
Светлана Саидова
Мусобақа аҳамияти
Юқори рейтинг мақоми: G10 тоифасидаги Гран-при финали жаҳон рейтингида катта очколар тақдим этиши билан аҳамиятли бўлиб, унда дунёнинг энг сара таэквондочилари иштирок этади.
Сизнингча, Остона даянида ўтадиган Гран-при финалида ўзбекистонлик таэквондочилар нечта медаль қўлга кирита олади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек таэквондоси мухлисларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…