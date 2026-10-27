“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев тиббиёт ходимларини ижтимоий ва моддий қўллаб-қувватлашга қаратилган янги имтиёзлар тўпламини эълон қилди.
- Хусусан, 15 йиллик стажга эга 1 000 нафар шифокорнинг уй-жой ипотека кредитини қоплаш учун 50 миллиард сўм ажратилиб, ҳар йили 500 нафар ёш мутахассиснинг уй-жой бошланғич бадалининг 25 фоизи давлат томонидан тўлаб берилади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев тиббиёт соҳаси фидойилари билан учрашувда шифокорлик касбининг юксак мақоми ва қадри ҳақида алоҳида тўхталиб, жадид маърифатпарвари Абдурауф Фитратнинг: «Инсонга хизмат қилган ҳар бир соҳа муқаддас, аммо инсон соғлиғига хизмат қилган соҳа — улуғроқдир!» деган пурмаъно сўзларини ёдга олди.
Давлат раҳбари соғлиқни сақлаш тизими ходимларини ижтимоий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг кўламли янги имтиёзлар тўпламини эълон қилди. Ушбу қарорлар минглаб шифокорларнинг уй-жой шароитларини яхшилаш ва чекка ҳудудлардаги кадрлар салоҳиятини оширишга хизмат қилади.
Уй-жой билан таъминлаш: 50 миллиард сўм ва бошланғич бадал ёрдами
Тиббиёт ходимларининг муносиб турмуш кечиришини таъминлаш учун махсус давлат молиявий кўмак механизмлари ишга туширилмоқда:
15 йиллик стажга эга ходимларга уй: Соҳада камида 15 йил давомида садоқат билан фаолият юритган тиббиёт ходимларининг ипотека кредитларининг бир қисмини қоплаш учун давлат бюджетидан 50 миллиард сўм йўналтирилди. Мазкур кўмак натижасида келгуси йилнинг ўзида 1 000 нафар тиббиёт ходими янги хонадонларга кўчиб ўтади;
Ёш мутахассисларга ипотека енгиллиги: Тизимга эндигина қадам қўйган ёш кадрларни қўллаб-қувватлаш мақсадида ҳар йили 500 нафар ёш тиббиёт ходимига уй-жой ипотека кредити бўйича бошланғич бадалнинг 25 фоизи давлат томонидан қоплаб берилади.
Олис ва чекка ҳудудлар: 50 миллион сўмлик ёрдам ва юқори устамалар
Қишлоқ ва олис манзилларда аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини кескин яхшилаш мақсадида ушбу ҳудудларда ишловчи шифокорларга мисли кўрилмаган рағбат пакети тақдим этилади:
Ойлик қўшимча устама 2 баробардан зиёд ошади: Келгуси йилдан бошлаб олис ва чекка ҳудудларда фаолият юритаётган барча шифокорларнинг ойлик маошига қўшиб бериладиган қўшимча устама амалдаги 2 миллион сўмдан 4,5 миллион сўмгача кўтарилади;
Бир марталик йирик тўлов: Олис ҳудудларга йўлланма ёки ўз хоҳиши билан бориб ишга кирган ҳар бир шифокорга дастлабки ҳаражатлари ва шароитлари учун 50 миллион сўм миқдорида бир марталик моддий рағбат пули тўлаб берилади.
Тиббиёт ходимлари учун янги имтиёзлар паспорти
Имтиёз йўналиши
Кимлар учун мўлжалланган?
Ажратилган маблағ ва рағбат миқдори
Ипотека кредитини қоплаш
Камида 15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари
50 млрд сўм ажратилди (1 000 нафар ходим уйли бўлади)
Бошланғич бадал компенсацияси
Ёш тиббиёт кадрлари (ҳар йили)
500 нафар ёш мутахассисга бадалнинг 25 фоизи тўланади
Ойлик қўшимча устама
Олис ҳудудларда ишлайдиган барча шифокорлар
Ойига 2 млн сўмдан 4,5 млн сўмгача оширилади
Бир марталик рағбат пули
Олис ҳудудга бориб иш бошлаган шифокорлар
Ҳар бир шифокорга 50 млн сўм берилади
Изоҳлар 0
…