“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилди

·62·Ўзбекистон
“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев тиббиёт ходимларини ижтимоий ва моддий қўллаб-қувватлашга қаратилган янги имтиёзлар тўпламини эълон қилди.
  • Хусусан, 15 йиллик стажга эга 1 000 нафар шифокорнинг уй-жой ипотека кредитини қоплаш учун 50 миллиард сўм ажратилиб, ҳар йили 500 нафар ёш мутахассиснинг уй-жой бошланғич бадалининг 25 фоизи давлат томонидан тўлаб берилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев тиббиёт соҳаси фидойилари билан учрашувда шифокорлик касбининг юксак мақоми ва қадри ҳақида алоҳида тўхталиб, жадид маърифатпарвари Абдурауф Фитратнинг: «Инсонга хизмат қилган ҳар бир соҳа муқаддас, аммо инсон соғлиғига хизмат қилган соҳа — улуғроқдир!» деган пурмаъно сўзларини ёдга олди.

Давлат раҳбари соғлиқни сақлаш тизими ходимларини ижтимоий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг кўламли янги имтиёзлар тўпламини эълон қилди. Ушбу қарорлар минглаб шифокорларнинг уй-жой шароитларини яхшилаш ва чекка ҳудудлардаги кадрлар салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Уй-жой билан таъминлаш: 50 миллиард сўм ва бошланғич бадал ёрдами

Тиббиёт ходимларининг муносиб турмуш кечиришини таъминлаш учун махсус давлат молиявий кўмак механизмлари ишга туширилмоқда:

  • 15 йиллик стажга эга ходимларга уй: Соҳада камида 15 йил давомида садоқат билан фаолият юритган тиббиёт ходимларининг ипотека кредитларининг бир қисмини қоплаш учун давлат бюджетидан 50 миллиард сўм йўналтирилди. Мазкур кўмак натижасида келгуси йилнинг ўзида 1 000 нафар тиббиёт ходими янги хонадонларга кўчиб ўтади;

  • Ёш мутахассисларга ипотека енгиллиги: Тизимга эндигина қадам қўйган ёш кадрларни қўллаб-қувватлаш мақсадида ҳар йили 500 нафар ёш тиббиёт ходимига уй-жой ипотека кредити бўйича бошланғич бадалнинг 25 фоизи давлат томонидан қоплаб берилади.

Олис ва чекка ҳудудлар: 50 миллион сўмлик ёрдам ва юқори устамалар

Қишлоқ ва олис манзилларда аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини кескин яхшилаш мақсадида ушбу ҳудудларда ишловчи шифокорларга мисли кўрилмаган рағбат пакети тақдим этилади:

  • Ойлик қўшимча устама 2 баробардан зиёд ошади: Келгуси йилдан бошлаб олис ва чекка ҳудудларда фаолият юритаётган барча шифокорларнинг ойлик маошига қўшиб бериладиган қўшимча устама амалдаги 2 миллион сўмдан 4,5 миллион сўмгача кўтарилади;

  • Бир марталик йирик тўлов: Олис ҳудудларга йўлланма ёки ўз хоҳиши билан бориб ишга кирган ҳар бир шифокорга дастлабки ҳаражатлари ва шароитлари учун 50 миллион сўм миқдорида бир марталик моддий рағбат пули тўлаб берилади.

Тиббиёт ходимлари учун янги имтиёзлар паспорти

Имтиёз йўналиши

Кимлар учун мўлжалланган?

Ажратилган маблағ ва рағбат миқдори

Ипотека кредитини қоплаш

Камида 15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари

50 млрд сўм ажратилди (1 000 нафар ходим уйли бўлади)

Бошланғич бадал компенсацияси

Ёш тиббиёт кадрлари (ҳар йили)

500 нафар ёш мутахассисга бадалнинг 25 фоизи тўланади

Ойлик қўшимча устама

Олис ҳудудларда ишлайдиган барча шифокорлар

Ойига 2 млн сўмдан 4,5 млн сўмгача оширилади

Бир марталик рағбат пули

Олис ҳудудга бориб иш бошлаган шифокорлар

Ҳар бир шифокорга 50 млн сўм берилади

Шавкат МирзиёевСоғлиқни сақлаш вазирлигиТиббиёт ходимлариИжтимоий имтиёзлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинОсмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкин7 сентябр 08:28Мамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилиндиМамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилинди8 октябр 10:18"Энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади": Рубио америкалик ишбилармонларга"Энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади": Рубио америкалик ишбилармонларга20 октябр 19:01Ўзбекистонда ўртача пенсия 2 миллион сўмдан ошиши кутилмоқдаЎзбекистонда ўртача пенсия 2 миллион сўмдан ошиши кутилмоқда22 июл 14:35Ноқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкинНоқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкин24 август 15:45Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиМустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табриклади26 август 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)