Қирғизистонда икки фарзандли курьер онага уй олиб берилди (видео)
Қирғизистон пойтахти Бишкекда икки фарзандини ёлғиз тарбиялаётган курьер аёлнинг ҳикояси кўпчиликни бефарқ қолдирмади. Ижтимоий тармоқларда унинг оғир шароитда ишлаётгани акс этган видео тарқалгач, одамлар оилага ёрдам бериш учун пул йиғишни бошлади.
Қирғизистоннинг Kaktus.media нашри 27 октябрь куни хабар беришича, Ажар исмли аёл кечқурунлари ва дам олиш кунлари буюртмаларни етказиб бериб, фарзандларини ҳам ўзи билан олиб юришга мажбур бўлган. Чунки болаларни қолдирадиган одами бўлмаган. Тарқалган видеода унинг қизларидан бири электр мопедда ухлаб қолгани акс этган.
Аёлнинг ўзи ёрдам сўрамаган бўлса-да, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва фаоллар ташаббус кўрсатиб, маблағ йиғишни бошлади. Дастлабки уч кун ичида унинг ҳисоб рақамига қарийб 80 минг доллар келиб тушди.
Кейинчалик ёрдам миқдори янада ошди. News.kg нашрининг 28 октябрдаги хабарига кўра, жами 130 минг доллар йиғилган ва бу маблағнинг 102 минг долларига Бишкекдан уч хонали квартира сотиб олинган. Қолган пулни бошқа ёрдамга муҳтож оилаларни қўллаб-қувватлашга йўналтириш режалаштирилган.
Шу тариқа, кўпчиликнинг бирдамлиги туфайли она ва унинг икки фарзанди ўз уйига эга бўлди. Бу воқеа ижтимоий тармоқлардаги оддий бир видео ҳам одамларни эзгу иш атрофида бирлаштира олишини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…