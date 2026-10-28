Қирғизистонда икки фарзандли курьер онага уй олиб берилди (видео)

·3·Дунё
Қирғизистонда икки фарзандли курьер онага уй олиб берилди (видео)

Қирғизистон пойтахти Бишкекда икки фарзандини ёлғиз тарбиялаётган курьер аёлнинг ҳикояси кўпчиликни бефарқ қолдирмади. Ижтимоий тармоқларда унинг оғир шароитда ишлаётгани акс этган видео тарқалгач, одамлар оилага ёрдам бериш учун пул йиғишни бошлади.

Қирғизистоннинг Kaktus.media нашри 27 октябрь куни хабар беришича, Ажар исмли аёл кечқурунлари ва дам олиш кунлари буюртмаларни етказиб бериб, фарзандларини ҳам ўзи билан олиб юришга мажбур бўлган. Чунки болаларни қолдирадиган одами бўлмаган. Тарқалган видеода унинг қизларидан бири электр мопедда ухлаб қолгани акс этган.

Qora kiyimdagi kishi bolalar bilan moped yonida ko'chada turibdi.

Аёлнинг ўзи ёрдам сўрамаган бўлса-да, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва фаоллар ташаббус кўрсатиб, маблағ йиғишни бошлади. Дастлабки уч кун ичида унинг ҳисоб рақамига қарийб 80 минг доллар келиб тушди.

Кейинчалик ёрдам миқдори янада ошди. News.kg нашрининг 28 октябрдаги хабарига кўра, жами 130 минг доллар йиғилган ва бу маблағнинг 102 минг долларига Бишкекдан уч хонали квартира сотиб олинган. Қолган пулни бошқа ёрдамга муҳтож оилаларни қўллаб-қувватлашга йўналтириш режалаштирилган.

Шу тариқа, кўпчиликнинг бирдамлиги туфайли она ва унинг икки фарзанди ўз уйига эга бўлди. Бу воқеа ижтимоий тармоқлардаги оддий бир видео ҳам одамларни эзгу иш атрофида бирлаштира олишини кўрсатди.

БишкекKaktus.mediaижтимоий ёрдамкурьер аёл
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«2 литрлик кола олиб берди»: курьернинг яхшилиги ортидан унга 40 минг доллардан ортиқ пул йиғилди«2 литрлик кола олиб берди»: курьернинг яхшилиги ортидан унга 40 минг доллардан ортиқ пул йиғилди28 сентябр 15:32Овқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айландиОвқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айланди20 июл 21:23Японияда ўзбекистонлик курьер мактаб ўқувчисига нисбатан тегажоғлик қилганликда гумонланиб ушландиЯпонияда ўзбекистонлик курьер мактаб ўқувчисига нисбатан тегажоғлик қилганликда гумонланиб ушланди7 октябр 15:55Наркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиНаркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олди13 сентябр 23:08Талабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалдиТалабалар ўрнига имтиҳон топшириб, миллионлар ишлаган курьер қамалди19 июн 16:26Курьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиКурьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишлади19 июн 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда