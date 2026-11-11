Ўзбекистонга хориждан келган сайёҳлар сони 11,6 миллиондан ошди

1 дақиқа ўқиш0
Ўзбекистонга хориждан келган сайёҳлар сони 11,6 миллиондан ошди

Ўзбекистон 2026 йилнинг дастлабки 10 ойида 11,62 миллион нафар хорижий сайёҳни қабул қилди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, бу кўрсаткич 2025 йилнинг январь–октябрь ойларидаги натижадан 19,4 фоиз юқори. Ўтган йилга нисбатан ташриф буюрганлар сони қарийб 1,9 миллион нафарга кўпайган, деб хабар беради UzDaily.uz.

Сайёҳлар оқими бўйича биринчи ўринда Қирғизистон турибди. 10 ойда ушбу мамлакатдан 3 миллион 180 минг 403 нафар фуқаро Ўзбекистонга келган.

Қозоғистондан 2 миллион 703 минг 401 нафар сайёҳ ташриф буюрган. Тожикистондан келганлар эса 2 миллион 553 минг 147 нафарни ташкил этган. Шу тариқа, дастлабки учликни Ўзбекистоннинг қўшни давлатлари эгаллаган.

Россиядан келган сайёҳлар сони 1 миллион 104 минг 57 нафарга етган. Кейинги ўринларда Афғонистон (432 651 нафар) ва Хитой (430 326 нафар) қайд этилган. Туркманистондан 289 933 нафар фуқаро ташриф буюрган.

Бошқа давлатлар орасида Туркиядан келганлар сони 169 553 нафарни, Ҳиндистондан ташриф буюрганлар эса 64 344 нафарни ташкил қилган.

Мақола сизга ёқдими?
Нодирбек Раззоқов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари