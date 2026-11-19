Туркияда ўзбекистонлик эркак қуролли ҳужумда гумонланиб ҳибсга олинди: воқеа тафсилотлари
Туркиянинг Анталия шаҳрида мотосиклда келган икки ниқобли шахс автомобилдаги ҳайдовчига қарата ўқ узди. Ҳодисадан кейин бошланган тезкор қидирув тадбирлари натижасида гумонланувчилар қўлга олинди. Улар орасида Ўзбекистон фуқароси ҳам бор.
Бу ҳақда Туркиянинг «Ҳабер Тюрк» нашри хабар берди.
Ҳайдовчи автомобилдан тушишдан бош тортган
Маълум қилинишича, ҳодиса Анталия вилоятининг Манавгат тумани, Илижа маҳалласида содир бўлган.
А.Э.К. исмли фуқаро телефон орқали гаплашиш учун автомобилини йўл четида тўхтатган. Шу пайт юзларига ниқоб таққан икки киши мотосиклда унинг ёнига келган ва машинадан тушишни талаб қилган.
Нотаниш шахслардан шубҳаланган ҳайдовчи автомобилдан тушмасликка қарор қилган. У орқага тезлик билан ҳаракатланиб, ҳодиса жойидан қочишга уринган. Бироқ мотосиклдаги шахслар унинг автомобилига қарата ўқ узган.
Ҳайдовчи зудлик билан 112 рақами орқали ёрдам сўраган. Хабардан сўнг воқеа жойига жандармерия ходимлари етиб келган.
30 та объектдаги камералар ёзувлари текширилди
Ҳужумни содир этган шахсларни аниқлаш учун жандармериянинг махсус гуруҳи тезкор қидирув ишларини бошлаган.
Тергов доирасида ҳудуддаги 30 та хонадон ва савдо объектига ўрнатилган кузатув камераларининг 72 соатлик видеёзувлари ўрганилган.
Кўрилган чоралар натижасида ҳужумга алоқадорликда гумон қилинган икки шахс аниқланиб, қўлга олинган. Уларнинг бири Ўзбекистон фуқароси экани маълум қилинди.
Гумонланувчилар ҳибсга олинди
Нашр хабар беришича, ушланган шахсларга нисбатан бир нечта жиноий ҳуқуқбузарлик, жумладан, жамоат хавфсизлигига таҳдид солиш, мулкка зарар етказиш, қурол билан қасддан тан жароҳати етказишга уриниш, ҳақорат қилиш ҳамда ўқотар қуроллар тўғрисидаги қонунни бузиш билан боғлиқ айбловлар қўйилган.
Суд қарори билан икки гумонланувчи ҳам ҳибсга олинган ва Манавгатдаги ёпиқ турдаги жазони ижро этиш муассасасига жойлаштирилган.
Ҳозирча ҳужумнинг аниқ сабаби ва унинг ортида қандай мақсад тургани ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Шунингдек, гумонланувчиларнинг айбдорлиги судда узил-кесил исботланиши керак.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…