«Лидс»дан 1:4 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин «Челси» Алонсо ҳақида қарор қилди...
«Челси»нинг сўнгги ўйинлардаги омадсиз натижалари Хаби Алонсонинг келажаги борасида саволлар туғдирди. Бироқ Лондон клуби раҳбарияти испаниялик мутахассисни истеъфога чиқариш ниятида эмас. Аксинча, унга тўлиқ ишонч билдириб, жамоадаги муаммоларни биргаликда ҳал қилишга бел боғлаган.
«Челси» бош мураббийи Хаби Алонсо кетма-кет мағлубиятларга қарамай, ўз лавозимини сақлаб қолади. Журналист Фабрицио Романо маълум қилишича, клуб раҳбарияти 44 ёшли мутахассисга ишонишда давом этмоқда ва ҳозирча мураббийни алмаштириш масаласини кун тартибига қўймаган.
Бу қарор жамоанинг сўнгги натижалари мухлислар ва футбол жамоатчилиги орасида норозилик кучайган бир пайтда қабул қилингани билан эътиборга молик.
«Челси» Алонсони ишдан бўшатмоқчи эмас
Фабрицио Романо тарқатган маълумотларга кўра, «Челси» раҳбарияти Хаби Алонсога тўлиқ ишонч билдирмоқда. Клубда испаниялик мутахассиснинг истеъфоси муҳокама қилинмаяпти ва унинг лавозими хавф остида эмас.
Лондонликлар Алонсони жамоани бошқариш учун энг муносиб мутахассис деб ҳисобламоқда. Раҳбарият мураккаб вазиятдан чиқиш учун фақат бош мураббийга эмас, балки унинг мураббийлар штаби ва клубнинг бошқа вакилларига ҳам таянишни режалаштирган.
Бу эса «Челси» ҳозирги қийинчиликларни мураббийни алмаштириш орқали эмас, балки мавжуд лойиҳани давом эттириш орқали енгишга ҳаракат қилаётганини англатади.
«Лидс»дан учралган 1:4 ҳисобидаги мағлубият вазиятни оғирлаштирди
«Кўклар» учун сўнгги ҳафталар осон кечмаяпти. Англия Премьер-лигасининг 11-турида «Челси» сафарда «Лидс»га қарши майдонга тушиб, 1:4 ҳисобида мағлубиятга учради.
Бу натижа жамоанинг муаммоларини яна бир бор кўрсатди. Лондонликлар сўнгги бешта учрашувнинг тўрттасида мағлуб бўлган.
АПЛ турнир жадвалида ҳам «Челси»нинг ҳолати ҳозирча қониқарли эмас. Жамоа 16 очко билан саккизинчи ўринда бормоқда.
Алонсо учун ишончни натижа билан оқлаш вақти келди
Клуб раҳбариятининг мураббийни қўллаб-қувватлаши Хаби Алонсо учун муҳим имконият ҳисобланади. Энди испаниялик мутахассис олдидаги асосий вазифа — жамоадаги муаммоларни бартараф этиш, футболчиларнинг ишончини тиклаш ва натижаларни яхшилаш.
«Челси» раҳбарияти ҳозирча шошилинч қарор қабул қилишни истамаётган бўлса-да, футболда мураббийга билдирилган ишончнинг мустаҳкамлиги кўп жиҳатдан майдондаги натижаларга боғлиқ.
Демак, Алонсо учун кейинги учрашувлар нафақат турнир жадвалида юқорилаш, балки клуб раҳбариятининг ишончини амалда оқлаш нуқтаи назаридан ҳам муҳим бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…