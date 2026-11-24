«Science and Innovation Awards 2026» тақдирлаш маросими ўтказилади
1 дақиқа ўқиш7
19 декабрь куни Тошкентда «Science and Innovation Awards 2026» тақдирлаш маросими бўлиб ўтади. Тадбир соат 17:00 да «Туркистон» санъат саройида ташкил этилади.
Маросимда Ўзбекистоннинг таниқли олимлари жам бўлади. Унда «Йил олимлари» ҳамда «Йилнинг энг яхши олий таълим муассасалари» номинациялари бўйича ғолибларни тақдирлаш режалаштирилган.
Тақдирлаш маросимидан сўнг меҳмонлар учун катта концерт дастури ҳам намойиш этилади.
Тадбир ташкилотчиси «Science and Innovation» компанияси ҳисобланади. Иштирок этиш истагида бўлганлар қуйидаги ҳавола орқали онлайн ариза топширишлари мумкин:
Рўйхатдан ўтиш: awards.science-innovation.org
Қўшимча маълумот учун телефон: +998 99 331 96 54.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…