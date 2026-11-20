Ўзбекистонда ўқитувчиларнинг 62,3 фоизи касбий сертификат синовидан ўта олмади
Ўзбекистонда касбий сертификат олиш учун синовдан ўтган педагогларнинг қарийб учдан икки қисми етарли балл тўплай олмаган. 2024–2026 йиллардаги натижалар таҳлили ўқитувчиларнинг билим ва касбий тайёргарлиги бўйича жиддий саволларни юзага чиқармоқда. Энг эътиборлиси, сертификат олганлар орасида юқори балл тўплаган педагоглар улуши ҳам жуда кам.
Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги эълон қилган таҳлилга кўра, уч йил давомида касбий сертификатлаш синовларида иштирок этган 47 936 нафар педагогнинг 62,3 фоизи белгиланган талабни бажара олмаган. Бошқача айтганда, имтиҳон топширган ҳар 10 нафар ўқитувчидан қарийб 6 нафари сертификат олиш учун етарли балл тўплай олмаган.
Синовлар мамлакатнинг 14 та ҳудуди ва 46 та фан йўналишини қамраб олган. Жами олтита босқичда ташкил этилган имтиҳонларда қатнашган педагоглар сони республикадаги барча ўқитувчиларнинг 6,9 фоизини ташкил этган.
Сертификат олганларнинг атиги 3,4 фоизи юқори балл тўплаган
Расмий таҳлил натижаларига кўра, синов иштирокчиларининг 37,7 фоизи сертификат олишга муваффақ бўлган. Бироқ уларнинг барчаси ҳам юқори натижа кўрсатган эмас.
Сертификат олган педагогларнинг баллар бўйича тақсимоти қуйидагича:
56–70 балл — 12 693 нафар ўқитувчи;
72–85 балл — 4 778 нафар ўқитувчи;
86 ва ундан юқори балл — 608 нафар ўқитувчи.
Айниқса, охирги кўрсаткич эътиборга молик. Юқори балл тўплаган 608 нафар педагог сертификат олганларнинг атиги 3,4 фоизини ташкил этган.
Бу рақамлар касбий сертификатлаш жараёнида нафақат синовдан ўтиш, балки юқори билим даражасини намоён этиш масаласи ҳам долзарблигини кўрсатади.
Қайси таълим муассасасини битирган ўқитувчилар кўпроқ сертификат олган?
Таҳлилда педагоглар тамомлаган таълим муассасалари бўйича ҳам натижалар солиштирилган. Келтирилган маълумотларга кўра, сертификат олганлар улуши таълим муассасаси турига қараб фарқ қилади.
Таълим муассасаси тури
Сертификат олганлар улуши
Ихтисослаштирилган ва бошқа ОТМлар
37,6%
Педагогика олийгоҳлари
37,2%
Ўрта махсус таълим муассасалари
24,7%
Хорижий таълим ташкилотлари
23,3%
Натижаларга кўра, ихтисослаштирилган ва бошқа олий таълим муассасаларини тамомлаган педагоглар орасида сертификат олганлар улуши энг юқори — 37,6 фоиз. Педагогика олийгоҳлари битирувчиларида бу кўрсаткич 37,2 фоизни ташкил этган.
Ўрта махсус таълим муассасаларини тамомлаганлар орасида сертификат олганлар улуши 24,7 фоиз, хорижий таълим ташкилотлари битирувчиларида эса 23,3 фоиз бўлган.
Шу билан бирга, ушбу рақамлар таълим муассасалари битирувчилари ўртасидаги натижалар фарқини кўрсатади, аммо уларнинг ўзидан келиб чиқиб муайян олийгоҳ таълими сифати ҳақида қатъий хулоса чиқариб бўлмайди.
Навбатдан ташқари синов учун тўлов 50 фоизга камайтирилди
Педагоглар учун касбий сертификатлаш билан боғлиқ яна бир муҳим янгилик — навбатдан ташқари синовларда иштирок этиш тўлови 50 фоизга туширилгани бўлди.
Шунингдек, ўқитувчилар касбий сертификатлаш синовларига оид аризаларни расмийлаштириш учун My.gov.uz электрон давлат хизматлари порталидан фойдаланишлари мумкин.
Бу имконият педагогларга навбатдан ташқари синовда қатнашиш ва ўз билимларини қайта баҳолатиш жараёнини қулайлаштиришга қаратилган.
47 мингдан ортиқ педагог натижаси нимани кўрсатмоқда?
Касбий сертификатлаш синовларида иштирок этган педагогларнинг 62,3 фоизи етарли балл тўплай олмагани таълим соҳасидаги муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Бироқ бу натижани мамлакатдаги барча ўқитувчиларнинг билим даражаси сифатида қабул қилиш тўғри бўлмайди. Чунки синовларда республика педагогларининг 6,9 фоизигина иштирок этган.
Шунга қарамай, қарийб 48 минг нафар педагогнинг натижалари ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини ошириш, малака ошириш тизимини такомиллаштириш ва таълим сифатини баҳолаш масалаларига янада жиддий эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатади.
Зеро, таълим сифати фақат ўқув дастурлари ёки замонавий мактаб бинолари билан белгиланмайди. Унинг энг муҳим омилларидан бири — ўқувчига билим бераётган ўқитувчининг касбий салоҳиятидир.
- #Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги
- #Педагогларни сертификатлаш
- #Ўқитувчилар малакаси
- #My.gov.uz
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…