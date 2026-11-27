Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ва қор ёғиши кутилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 28 ноябр, жума куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик кутилмайди, фақат тоғли ҳудудларда кечаси ва эрталаб ёмғир ҳамда қор ёғиши мумкин.
- Мамлакат бўйлаб ҳаво ўзгарувчан бўлиб, айрим жойларда туман тушиши эҳтимоли бор.
- Тошкент шаҳрида ҳарорат кечаси 4-6 даража, кундузи 13-15 даража илиқ бўлиши прогноз қилинмоқда.
- Тоғли ҳудудларда эса ҳарорат кечаси 0-5 даража совуқ, кундузи 3-8 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Ўзгидромет 28 ноябрь, жума куни Ўзбекистон ҳудудида кузатиладиган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди. Прогнозга кўра, аксарият ҳудудларда ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Айрим жойларда эса кечаси ва эрталаб туман тушиши эҳтимоли бор.
Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кутилмайди, бироқ кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин. Шамол шимоли-шарқдан секундига 3-8 метр тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 4-6 даража илиқ, кундузи эса 13-15 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кузатилмайди, баъзи жойларда туман тушиши эҳтимоли бор. Шамол шимоли-шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3 даража совуқдан 2 даража илиққача, кундузи 7-12 даража илиқ бўлади.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Айрим ҳудудларда туман тушиши мумкин. Шамол шимоли-шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3 даража совуқдан 2 даража илиққача, кундузи 10-15 даража илиқни ташкил этади.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам ўзгарувчан об-ҳаво кузатилади. Ёғингарчилик бўлиши кутилмайди, баъзи жойларда туман тушиши мумкин. Шамол шимоли-шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2-7 даража илиқ, кундузи 10-15 даража илиқ бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиши прогноз қилинмоқда. Ҳудудларда ёғингарчилик кутилмайди, айрим жойларга туман тушиши эҳтимоли мавжуд. Шамол шимоли-шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3-8 даража илиқ, кундузи эса 15-20 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳам ҳаво ўзгарувчан характерда бўлади. Ёғингарчилик кутилмайди, баъзи жойларда туман тушиши мумкин. Шамол шимоли-шарқдан 5-10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2-7 даража илиқ, кундузи 10-15 даража илиқ атрофида бўлади.
Республиканинг тоғли ҳудудларида эса бироз бошқача об-ҳаво кузатилади. Бу ерларда кечаси ва эрталаб айрим жойларда ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик бўлади. Кундузи ёғингарчилик кутилмайди. Шунингдек, баъзи ҳудудларда туман тушиши мумкин. Шамол шимоли-шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 0-5 даража совуқ, кундузи 3-8 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…