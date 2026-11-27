Халқаро велосипедчилар иттифоқи президенти Давид Лаппартьян Тошкентга ташриф буюрди
Халқаро велосипедчилар иттифоқи (UCI) президенти Давид Лаппартьян бугун тунда расмий ташриф билан Ўзбекистон пойтахтига етиб келди. Юқори мартабали меҳмонни Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида Спорт вазирлиги, Миллий Олимпия қўмитаси ҳамда Ўзбекистон велосипед спорти федерацияси масъуллари тантанали равишда кутиб олишди.
Ташриф дастури ва ҳамкорлик истиқболлари
Сафар давомида UCI раҳбарининг мамлакатимизда ушбу спорт турини оммалаштириш борасидаги ислоҳотлар билан яқиндан танишиши ҳамда муҳим музокаралар ўтказиши белгиланган:
Йўналиш
Режалаштирилган тадбирлар ва мақсадлар
Инфратузилма билан танишув
Ўзбекистонда велоспортни ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар ва яратилган замонавий спорт иншоотларини кўздан кечириш
Халқаро ҳамкорлик
Ўзбекистон ва Халқаро велосипедчилар иттифоқи ўртасидаги шерикликни янада мустаҳкамлашга қаратилган расмий учрашувлар ўтказиш
Янги ташаббуслар
Тошкент шаҳрида Жаҳон велоспорт марказининг минтақавий филиалини ташкил этиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалаларини муҳокама қилиш
Сизнингча, Халқаро велосипедчилар иттифоқи билан ҳамкорликнинг кенгайиши ўзбекистонлик велоспортчиларнинг халқаро мусобақалардаги натижаларига қандай туртки беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти ҳамда жаҳон велоспортидаги энг муҳим янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…