Жанубий Кореяда 70 ёшли аёл биринчи синфга ўқишга кирди
Жанубий Кореяда туғилиш даражасининг пасайиши қишлоқ мактабларида ўқувчилар сони кескин камайишига сабаб бўлмоқда. Шундай мактаблардан бирида эса бўш қолган синфхоналарни тўлдириш ва кексаларнинг болаликдаги орзусини амалга ошириш учун кутилмаган қарор қабул қилинган. Бу ҳақда SBS Korean хабар берди.
2019 йилда Чолла-намдо вилоятининг Кангжин округида жойлашган Тэгу бошланғич мактабида атиги 22 нафар ўқувчи қолган эди. Ҳолбуки, 1980 йилларда мактабнинг ҳар бир синфида тахминан 90 нафар бола ўқиган.
Биринчи синфга ёзиладиган болалар топилмагач, мактаб маъмурияти савод чиқаришни истаган кекса аёлларни ўқишга таклиф қилди. Натижада 56 ёшдан 80 ёшгача бўлган саккиз нафар аёл биринчи синф ўқувчисига айланди.
Уларнинг аксарияти болалигида мактабга бориш имконига эга бўлмаган. Ўша даврда айрим оилалар қизларидан уй ишлари ва ука-сингилларига қарашни талаб қилган, таълим олишда эса ўғил болаларга устуворлик берилган.
Улар орасида 70 ёшли Хван Вол-гюм ҳам бор эди. Унинг айтишича, мактаб сумкасини кўтариб, дарсга бориш болалигидан бери орзуси бўлган. Энди эса у бу орзусини амалга ошириш имконига эга бўлди.
Кекса ўқувчилар янги билимларни катта қизиқиш билан ўзлаштирган. Уларнинг ўқитувчиси қўшимча вазифалар сўраб, дарсларга фаол қатнашишини алоҳида таъкидлаган.
Бу воқеа инсоннинг билим олишга бўлган интилиши учун ёш тўсиқ бўла олмаслигини яна бир бор кўрсатди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…