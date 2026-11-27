Хитойда имтиҳонда кўчиришга қарши ғайриоддий усул қўлланмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитой таълим муассасаларида имтиҳон жараёнида кўчиришнинг олдини олиш учун ўқувчиларни юқори қаватдаги шаффоф шиша шифт орқали кузатиш усули синовдан ўтказилмоқда.
- Ушбу тизим назоратчиларга бутун аудиторияни тўлиқ кўриш ва ўқувчиларнинг шпаргалкалардан фойдаланиш имкониятини деярли нолга тушириш имконини беради.
Хитой таълим муассасаларида имтиҳон жараёнларида кўчиришнинг олдини олиш мақсадида ниҳоятда ноодатий ва қатъий назорат усули синовдан ўтказилмоқда. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолавҳаларда хитойлик ўқувчилар синфхонада имтиҳон топшираётган бир пайтда назоратчи ўқитувчилар уларни юқори қаватдаги шаффоф шиша пол (шифт) орқали кузатиб тургани акс этган.
Янги кузатув тизимининг асосий хусусиятлари
Ушбу антиқа ёндашув ўқувчиларнинг ҳар бир ҳаракатини тўлиқ назорат қилиш ва қоидабузарлик эҳтимолини деярли нолга туширишга қаратилган:
Тўлиқ ва яширин назорат: Шаффоф шифт ўқитувчиларга бутун аудиторияни бир вақтнинг ўзида кафтдек кўриш ҳамда ўқувчиларнинг қўл ҳаракатларини сездирмасдан кузатиш имконини беради.
Шпаргалкалардан фойдаланишни чеклаш: Юқоридан тўғридан-тўғри кузатув олиб борилганда, ўқувчиларнинг яширинча мобил телефон, қоғоз шпаргалка ёки бошқа ёрдамчи воситалардан фойдаланиши деярли имконсиз бўлиб қолади.
Жамоатчилик муносабати: Интернет фойдаланувчилари ушбу ноодатий меъморий ва педагогик ечимни қизғин муҳокама қилмоқда. Кўпчилик бу усул яқин келажакдаги имтиҳон назорати тизимининг доимий бир қисмига айланиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Хитой таълим тизимидаги аввалги ноодатий чоралар
Маълумки, Хитойда имтиҳонларнинг шаффоф ва ҳалол ўтишига жуда жиддий эътибор қаратилади ва бу борада илгари ҳам турли антиқа усуллар қўлланилган:
Қўлланилган чора
Асосий мақсади
Газетадан ясалган махсус бош кийимлар
Ўқувчилар ён-атрофга ва қўшни партадагиларнинг дафтарига қарай олмаслиги учун кенг соябонли мосламалардан фойдаланилган
Сунъий интеллект камералари
Аудиториядаги шубҳали ҳаракатларни автоматик тарзда аниқлаш ва қайд этиш
Биометрик текширувлар
Имтиҳонга кирувчиларнинг шахсини юз ва бармоқ изи орқали қатъий идентификация қилиш
Сизнингча, имтиҳонларда шаффоф шиша шифт орқали кузатиш каби қатъий усуллар ўқувчиларнинг билим олиш масъулиятини оширадими ёки ортиқча руҳий босим юклайдими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва таълим тизимидаги энг қизиқарли янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…